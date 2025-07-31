Россияне не оккупировали Часов Яр, провели лишь "флаговтык" в тылу Сил обороны, - DeepState
Российские войска не оккупировали Часов Яр в Донецкой области. Они провели лишь акцию "флаговтыка" в тылу Сил обороны.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня появилось видео, где враг ставит флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2, но кацапы не имеют контроля над городом и над теми местами, где это делали.
За последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и востока в микрорайон Шевченко и все.
Остальные события - это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаговтыкеров" уже мертвы, поскольку это акция в один конец", - отметили там.
Ранее DeepState сообщал, что у россиян за подобные акции обещают оплачиваемый отпуск, и они с радостью на это соглашаются.
"О контроле Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24-й ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города", - добавили там.
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справедливости ради отметим опорный пункт в , микро-районе Шевченково , где продолжают оставаться ЗСУ ...
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