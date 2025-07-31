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Новости Бои за Часов Яр
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Россияне не оккупировали Часов Яр, провели лишь "флаговтык" в тылу Сил обороны, - DeepState

Окупили ли россияне Часовой Яр Что говорят DeepState

Российские войска не оккупировали Часов Яр в Донецкой области. Они провели лишь акцию "флаговтыка" в тылу Сил обороны.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня появилось видео, где враг ставит флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2, но кацапы не имеют контроля над городом и над теми местами, где это делали.

За последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и востока в микрорайон Шевченко и все.

Остальные события - это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаговтыкеров" уже мертвы, поскольку это акция в один конец", - отметили там.

Также читайте: Враг не так активно штурмует направление Часового Яра, поэтому контроль над городом периодически удается усиливать, - "Луганськ"

Ранее DeepState сообщал, что у россиян за подобные акции обещают оплачиваемый отпуск, и они с радостью на это соглашаются.

"О контроле Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24-й ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города", - добавили там.

Читайте: ОСГВ "Хортиця" о "захвате" Часового Яра: Россияне снова врут. Ситуация не менялась

Автор: 

Донецкая область (10349) Часов Яр (386) Бахмутский район (559) DeepState (212)


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one way ticket
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31.07.2025 15:55 Ответить
Шкода DeepState. З шанованого колись інформаційного ресурсу перетворились в зливний бачок марафону.
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31.07.2025 15:57 Ответить
Часик ... ... комсомол свободно передвигается в н.п ... город разрушен многочисленными ударами ФАБ и артиллерии ...

справедливости ради отметим опорный пункт в , микро-районе Шевченково , где продолжают оставаться ЗСУ ...
https://t.me/supernova_plus/42117 Supernova+
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31.07.2025 16:05 Ответить
Автора Telegram-каналу Supernova+ заарештували за поширення даних про переміщення техніки ЗСУ

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі
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31.07.2025 16:16 Ответить
Не тупи. Його вже давно випустили, і він тепер працює на офіс ***********.
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31.07.2025 16:39 Ответить
Підсумуємо сьогоднішній балаган - Міндич чілить і Іспанії, НАБУ/САП під ковпаком Єрмака, слідчого, який працював по хаті Міндичя, затримало СБУ. В Києві купа постраждалих і загиблих, кацапи в Часовому Яру, конкурс на голову БЕБ зірвано.
Ми зараз тут...
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31.07.2025 15:58 Ответить
А можна тей рашистський флаг втикнути дохлому кацапу в сраку і показати це навесь світ? Ще й поставити поруч кацапську відірвану ногу і підписати що це кацапський обичай і церемонія по захопленню нових земель. А там нехай всі обсмоктують цю новину...
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31.07.2025 16:18 Ответить
 
 