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Новини Бої за Часів Яр
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Росіяни не окупували Часів Яр, провели лише "флаговтик" в тилу Сил оборони, - DeepState

Чи окупували росіяни Часів Яр Що кажуть DeepState

Російські війська не окупували Часів Яр на Донеччині. Вони провели лише акцію "флаговтику" в тилу Сил Оборони.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з'явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченко та Цех №2, але кацапи не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили.

За останні 2 місяця ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко і все.

Решта подій це банальне проникнення в тил в темну пору з плащами і підіймання прапорів у світлу пору. Більшість з тих "флаготикерів" вже мертва, адже це акція в один кінець", - зазначили там.

Також читайте: Ворог не так активно штурмує напрямок Часового Яру, тому контроль над містом періодично вдається посилювати, - "Луганськ"

Раніше DeepState повідомляв, що у росіян за подібні акції обіцяють оплачувану відпустку і вони радо на це погоджуються.

"Про контроль Сил Оборони над містом підтверджують як офіцери оперативно-тактично рівня, так і прості бійці 24 ОМБр, які тримають найважчу ділянку міста", - додали там.

Читайте: ОСУВ "Хортиця" про "захоплення" Часового Яру: Росіяни знову брешуть. Ситуація не змінювалась

Автор: 

Донецька область (9167) Часів Яр (387) Бахмутський район (564) DeepState (212)


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one way ticket
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31.07.2025 15:55 Відповісти
Шкода DeepState. З шанованого колись інформаційного ресурсу перетворились в зливний бачок марафону.
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31.07.2025 15:57 Відповісти
Часик ... ... комсомол свободно передвигается в н.п ... город разрушен многочисленными ударами ФАБ и артиллерии ...

справедливости ради отметим опорный пункт в , микро-районе Шевченково , где продолжают оставаться ЗСУ ...
https://t.me/supernova_plus/42117 Supernova+
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31.07.2025 16:05 Відповісти
Автора Telegram-каналу Supernova+ заарештували за поширення даних про переміщення техніки ЗСУ

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі
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31.07.2025 16:16 Відповісти
Не тупи. Його вже давно випустили, і він тепер працює на офіс ***********.
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31.07.2025 16:39 Відповісти
Підсумуємо сьогоднішній балаган - Міндич чілить і Іспанії, НАБУ/САП під ковпаком Єрмака, слідчого, який працював по хаті Міндичя, затримало СБУ. В Києві купа постраждалих і загиблих, кацапи в Часовому Яру, конкурс на голову БЕБ зірвано.
Ми зараз тут...
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31.07.2025 15:58 Відповісти
А можна тей рашистський флаг втикнути дохлому кацапу в сраку і показати це навесь світ? Ще й поставити поруч кацапську відірвану ногу і підписати що це кацапський обичай і церемонія по захопленню нових земель. А там нехай всі обсмоктують цю новину...
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31.07.2025 16:18 Відповісти
 
 