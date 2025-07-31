Росіяни не окупували Часів Яр, провели лише "флаговтик" в тилу Сил оборони, - DeepState

Російські війська не окупували Часів Яр на Донеччині. Вони провели лише акцію "флаговтику" в тилу Сил Оборони.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з'явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченко та Цех №2, але кацапи не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили.



За останні 2 місяця ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко і все.



Решта подій це банальне проникнення в тил в темну пору з плащами і підіймання прапорів у світлу пору. Більшість з тих "флаготикерів" вже мертва, адже це акція в один кінець", - зазначили там.

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Раніше DeepState повідомляв, що у росіян за подібні акції обіцяють оплачувану відпустку і вони радо на це погоджуються.

"Про контроль Сил Оборони над містом підтверджують як офіцери оперативно-тактично рівня, так і прості бійці 24 ОМБр, які тримають найважчу ділянку міста", - додали там.

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