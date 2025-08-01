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Новини Заяви Путіна про Україну
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Путін - Трампу: Усі розчарування у переговорах відбуваються через надмірні очікування

Заяви Путіна про війну та відповідь Трампу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії для завершення війни залишаються актуальними.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

У червні 2024 Путін сказав, що для початку переговорів Україна має вивести війська з окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Зобов'язатися не вступати до НАТО, а також мати нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус.

Диктатор заявив, що виступає за "досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних часових обмежень".

Також він сказав, що "Усі розчарування у переговорах відбуваються через надмірні очікування". Ймовірно, так він відреагував на слова Трампа, який заявив, що розчарований Путіним.

Читайте: Посол Франції Весьєр: Путін помиляється щодо розколу ЄС і недооцінює єдність Європи

Автор: 

путін володимир (24359) росія (66969) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+16
***** завжди наїпе та бреше
навіть здохлий ***** буде усім брехати
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01.08.2025 14:47 Відповісти
+10
птн ПНХ
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01.08.2025 14:49 Відповісти
+9
Коли ти **** нациська нарешті здохнеш ,мільйони благають .
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01.08.2025 15:00 Відповісти
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***** завжди наїпе та бреше
навіть здохлий ***** буде усім брехати
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01.08.2025 14:47 Відповісти
птн ПНХ
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01.08.2025 14:49 Відповісти
та ніт ,просто трампло 🤠 підневольна людинка кремля ...
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01.08.2025 14:49 Відповісти
Кого цікавлять марення кремлівського дурника.
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01.08.2025 14:52 Відповісти
Щоб санкції відсунути пуйло включає нову програму кремля - давайтє пановай перєгаварівацца.
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01.08.2025 14:53 Відповісти
Шо ще не ясно?! Дональд, жгі!
(Хоча, ВІтьковв у москві - це не дуже хороший знак)
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01.08.2025 14:53 Відповісти
А що ***** хоч одну з цих областей окупувало повністю?
Хай рот собі розріже бо явно ж не пролазить.
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01.08.2025 14:54 Відповісти
прямо в очі сказав трумпу, что той довбограй (ну, не так зрозумів прутіна і накрутив собі очікування) на місці рижого нарцису я би зобідився ще більше...
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01.08.2025 14:56 Відповісти
Коли ти **** нациська нарешті здохнеш ,мільйони благають .
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01.08.2025 15:00 Відповісти
провів Трампу **** по губах. чекаемо реакції від рудого Доні
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01.08.2025 15:01 Відповісти
Трумп задоволений, "хароший парєнь владімір" все пояснив: винувата Україна (яка "с НАТОй напала на мірноспящую маааскву") із своїми "надмірними очікуванями"
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01.08.2025 15:09 Відповісти
Юстас - Алексу. Чи навпаки?
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01.08.2025 15:05 Відповісти
Вже є ерекція реакція Трумпа - посилає Вітькова на москву "праєздом взад іс ісраіля".
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01.08.2025 15:06 Відповісти
Додік, твоїм чубом та мармизою, празом з сша, знов підтерся плешивий шкет-недомірок на лабутенах серущій у валізу. ОПУСТІВ він тебе, Додік.
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01.08.2025 15:07 Відповісти
вчора ця гнидота вбиває дітей , жінок та звичайних киян у їх домівках, а сьогодні з барського плеча пропонує , щоб йому віддали добровільно ще частину країни, і може воно перестане вбивати?

та будь ти проклятий, як і всі росіяни . росіяни - ракові клітини Землі
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01.08.2025 15:12 Відповісти
Підарас КГБешний,раша не СРСР,який мав після скорочень армії на 1991 рік 4млн.210 тис штиків + 250 тис погранвійськ +520 тис.внутрішніх військ і того, тю-тю.Де зараз союз-в жопі.Запам'ятай, раша буде в глибокій жопі, а можливо і глибше.
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01.08.2025 15:14 Відповісти
Ну власне, не сп…в. Пуйло не збирається так просто відступати
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01.08.2025 15:21 Відповісти
Як взагалі цьому конченому можна вірити??? Вони ж тупо бреше. І всі його обіцянки нічого не варті. Достатньо лише згадати, як воно казало, що не хоче окуповувати Україну:

https://youtu.be/A41XyD-Ldyw?t=39
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01.08.2025 15:44 Відповісти
Дональд Трамп якщо ти мужчина,то пора вводити те що ти пропонував і "томагавк" з під ліжка доставати.
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01.08.2025 15:52 Відповісти
Умова така щоб мати можливість знищити Україну за першої ж нагоди ,особливо не напружуючись.
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01.08.2025 16:10 Відповісти
 
 