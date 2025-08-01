Путін - Трампу: Усі розчарування у переговорах відбуваються через надмірні очікування
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії для завершення війни залишаються актуальними.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
У червні 2024 Путін сказав, що для початку переговорів Україна має вивести війська з окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Зобов'язатися не вступати до НАТО, а також мати нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус.
Диктатор заявив, що виступає за "досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних часових обмежень".
Також він сказав, що "Усі розчарування у переговорах відбуваються через надмірні очікування". Ймовірно, так він відреагував на слова Трампа, який заявив, що розчарований Путіним.
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навіть здохлий ***** буде усім брехати
(Хоча, ВІтьковв у москві - це не дуже хороший знак)
Хай рот собі розріже бо явно ж не пролазить.
ерекціяреакція Трумпа - посилає Вітькова на москву "праєздом взад іс ісраіля".
та будь ти проклятий, як і всі росіяни . росіяни - ракові клітини Землі
https://youtu.be/A41XyD-Ldyw?t=39