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Новини Підтримка України
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Посол Франції Весьєр: Путін помиляється щодо розколу ЄС і недооцінює єдність Європи

весьєр,ґаель

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр вважає, що Володимир Путін помилково сподівається на розкол у Європейському Союзі і недооцінює рішучість та єдність європейських країн.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю Ukraїner Q, повідомляє Цензор.НЕТ.

Весьєр зазначив, що, попри наявні розбіжності у поглядах усередині ЄС, вже ухвалено 17 пакетів санкцій проти Росії, і готується 18-й. "Він (Путін, - ред.) був майже переконаний, що ЄС остаточно розділиться", - сказав посол.

Дипломат також запевнив, що будь-яке застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні не залишиться без сильної відповіді. За його словами, реакція не обов’язково буде ядерною, але буде жорсткою.

Весьєр наголосив, що ядерне застосування стане "абсолютно божевільним" кроком, який призведе до втрати підтримки навіть з боку країн Глобального Півдня, таких як Китай та Індія, а також жорсткої відповіді союзників України.

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Автор: 

Європа (1930) путін володимир (24359)


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Якщо ні- про нього забути одразу після президентства
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01.08.2025 13:58 Відповісти
Якби єдність європейців виражалася в нарощуванні виробництва ударних безпілотників в рази більше від москалів,то це щось би означало((
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01.08.2025 14:05 Відповісти
Цобаний галімий піздьож не "про що". аби вам пирлитіло, то цього чекаєте, пізданутиіі "еуровейпіці"?
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01.08.2025 14:10 Відповісти
треба всій європі взяти всі війська і ібанути рашку
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01.08.2025 14:11 Відповісти
Угу.
Ми вже бачили,як аідсанкційна валька з вальченятами через весь ЄС прилетіла в швейцарію і лапгу на вуха європейцчм вішала.
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01.08.2025 14:47 Відповісти
 
 