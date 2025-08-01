Посол Франції Весьєр: Путін помиляється щодо розколу ЄС і недооцінює єдність Європи

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр вважає, що Володимир Путін помилково сподівається на розкол у Європейському Союзі і недооцінює рішучість та єдність європейських країн.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю Ukraїner Q, повідомляє Цензор.НЕТ.

Весьєр зазначив, що, попри наявні розбіжності у поглядах усередині ЄС, вже ухвалено 17 пакетів санкцій проти Росії, і готується 18-й. "Він (Путін, - ред.) був майже переконаний, що ЄС остаточно розділиться", - сказав посол.

Дипломат також запевнив, що будь-яке застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні не залишиться без сильної відповіді. За його словами, реакція не обов’язково буде ядерною, але буде жорсткою.

Весьєр наголосив, що ядерне застосування стане "абсолютно божевільним" кроком, який призведе до втрати підтримки навіть з боку країн Глобального Півдня, таких як Китай та Індія, а також жорсткої відповіді союзників України.

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