Посол Франции Весьер: Путин ошибается насчет раскола ЕС и недооценивает единство Европы

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер считает, что Владимир Путин ошибочно надеется на раскол в Европейском Союзе и недооценивает решимость и единство европейских стран.

Об этом дипломат заявил в интервью Ukraїner Q, сообщает Цензор.НЕТ.

Вейер отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия во взглядах внутри ЕС, уже принято 17 пакетов санкций против России, и готовится 18-й. "Он (Путин, - ред.) был почти убежден, что ЕС окончательно разделится", - сказал посол.

Дипломат также заверил, что любое применение Россией тактического ядерного оружия в Украине не останется без сильного ответа. По его словам, реакция не обязательно будет ядерной, но будет жесткой.

Весьер подчеркнул, что ядерное применение станет "абсолютно безумным" шагом, который приведет к потере поддержки даже со стороны стран Глобального Юга, таких как Китай и Индия, а также жесткого ответа союзников Украины.

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