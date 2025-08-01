РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11463 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине
396 6

Посол Франции Весьер: Путин ошибается насчет раскола ЕС и недооценивает единство Европы

весьер,гаэль

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер считает, что Владимир Путин ошибочно надеется на раскол в Европейском Союзе и недооценивает решимость и единство европейских стран.

Об этом дипломат заявил в интервью Ukraїner Q, сообщает Цензор.НЕТ.

Вейер отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия во взглядах внутри ЕС, уже принято 17 пакетов санкций против России, и готовится 18-й. "Он (Путин, - ред.) был почти убежден, что ЕС окончательно разделится", - сказал посол.

Дипломат также заверил, что любое применение Россией тактического ядерного оружия в Украине не останется без сильного ответа. По его словам, реакция не обязательно будет ядерной, но будет жесткой.

Весьер подчеркнул, что ядерное применение станет "абсолютно безумным" шагом, который приведет к потере поддержки даже со стороны стран Глобального Юга, таких как Китай и Индия, а также жесткого ответа союзников Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 2030 году РФ будет представлять реальную угрозу для Европы, - глава Вооруженных сил Франци Буркхард

Автор: 

Европа (1968) путин владимир (31770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо Трамп розвалить рашу на маленькі країни - його імʼя впишуть в історию ЗОЛОТИМИ БУКВАМИ назавжди
Якщо ні- про нього забути одразу після президентства
показать весь комментарий
01.08.2025 13:58 Ответить
Якби єдність європейців виражалася в нарощуванні виробництва ударних безпілотників в рази більше від москалів,то це щось би означало((
показать весь комментарий
01.08.2025 14:05 Ответить
Цобаний галімий піздьож не "про що". аби вам пирлитіло, то цього чекаєте, пізданутиіі "еуровейпіці"?
показать весь комментарий
01.08.2025 14:10 Ответить
треба всій європі взяти всі війська і ібанути рашку
показать весь комментарий
01.08.2025 14:11 Ответить
Угу.
Ми вже бачили,як аідсанкційна валька з вальченятами через весь ЄС прилетіла в швейцарію і лапгу на вуха європейцчм вішала.
показать весь комментарий
01.08.2025 14:47 Ответить
фіцо й орбан лайкнули
показать весь комментарий
01.08.2025 16:44 Ответить
 
 