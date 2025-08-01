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Новости РФ готовится к войне против Европы
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К 2030 году РФ будет представлять реальную угрозу для Европы, - глава Вооруженных сил Франци Буркхард

Во Франции предупредили об угрозе для Европы со стороны России

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард считает, что через 5 лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

По его словам, к 2030 году "Россия снова будет иметь средства, чтобы представлять военную угрозу для западных стран, и в частности для европейских".

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Буркхард считает, что в конфликте российский народ всегда выживет на "пять минут дольше нас". Поскольку российская армия имеет опыт, большую численность и выносливость, что делает ее опасной.

В то же время генерал считает, что США не оставят Европу. Также он надеется на развитие отношений между Францией, Великобританией и Германией, что может стать "европейским столпом НАТО".

Европейским вооруженным силам также придется адаптироваться к изменениям в ведении войны, пояснил он.

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Решающим значением, по его словам, будет высокотехнологичное оружие, такое как крылатые ракеты SCALP. Однако они дорого стоят, поэтому стоит это дополнять дешевыми боеприпасами, предназначенными для истощения врага.

Вторым, продолжил он, является важность совершенствования тактики и организации.

Сегодня все армии имеют дроны, но самыми эффективными будут те, кто сможет совместить их "на земле, в воздухе и на море".

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Автор: 

война (1424) Европа (1968) россия (96746) Франция (3575)


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Эти недочеловеки представляют угрозу для всего человечества уже сотни лет.
Термин «Untermensch» был заимствован нацистами из книг американского расового теоретика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4 Лотропа Стоддарда, который в своей книге «The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA#cite_note-11 [10] («Бунт против цивилизации: угроза подчеловека», 1923) утверждал, что после прихода к власти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Он считал, что комбинация из якобы врождённой расовой неполноценности русских славян, идиотизма политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F коммунистической партии состояли, по его мнению, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена: «the Under-man» (дословно «подчеловек»).
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01.08.2025 13:18 Ответить
Тільки андрофаги не слов'яни!!!
Навіть бОлгари не є чисті словяни а є тюрками майже а мова московитів прийшла з Болгарії транзитом через птсьменність Київа ( Русі)
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01.08.2025 13:23 Ответить
Он же их назвал "русскими славянами". Такая неточность простительна 102 года назад.
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01.08.2025 13:24 Ответить
Вот только не надо здесь фОшиздов вспоминать, а также истребление ими евреев и цыган. Определение свинособакам дано не немцами, а американцем задолго до прихода Гитлера к власти. А евреев и цыган он не относил к недочеловекам, считая их просто представителями других расовых групп. Недочеловеками он называл тех же, кого примерно так же называли Бунин и Булгаков.
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить..."
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01.08.2025 13:23 Ответить
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01.08.2025 13:27 Ответить
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01.08.2025 13:28 Ответить
ау! У нас мирняк може закінчитись до 2030 р !
Робіть щось! Не бійтеся задіяти НЗ, бо кнр та чучхєрія від вас далеко, а раша це пухлина яка максимально злоякісна! Віддавайте СОУ більше набоїв, будуйте нові потужності ВПК!! А ще змилуйтеся над Українцями - знищить або заарештуйте незаконний протухлий режим міндіча-завхоза-портнова!!!
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01.08.2025 13:21 Ответить
 
 