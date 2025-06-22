РУС
3 921 42

Правительство Польши готовит планы по вывозу самых ценных произведений искусства страны за границу на случай вторжения России.

Об этом в интервью Financial Times рассказала министр культуры Польши Ханна Врублевская, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам польского чиновника, правительство ведет переговоры с партнерами по размещению за рубежом эвакуированных произведений искусства из примерно 160 учреждений, которые находятся под управлением Польши. Кроме картин и скульптур планируют также эвакуировать редкие книги и музыкальные инструменты.

План эвакуации должен быть завершен до конца года. Он является частью более широких мер по безопасности правительства премьер-министра Дональда Туска, которые включают усиление охраны границ и удвоение численности польских вооруженных сил до 500 тыс. военнослужащих.

Занимается составлением планов по эвакуации бывший полковник армии Мачей Матисяк, который был заместителем начальника военной контрразведки Польши.

По словам Врублевской, план частично базируется на опыте, полученном во время помощи Украине в перемещении культурных артефактов в Польшу после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Министр отметила, что некоторые из этих работ до сих пор хранятся на территории Польши.

Врублевская также рассказала, что страны Балтии разделяют планы польского правительства по эвакуации произведений искусства.

"Они немного меньше, поэтому для них все немного проще - им не нужно координировать так много людей, так много музеев",- заявила она.

Весной этого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что по данным разведки союзников, через 3-4 года Россия будет готова к гораздо более масштабной войне против Европы, чем та, которую она сегодня ведет против Украины.

Топ комментарии
+35
Навпаки, пропрацьовують негативні сценарії, молодці. А от в нас чомусь переважну більшість творів мистецтва та інші цінності не евакуювали, та вони благополучно дістались кацапам. І чомусь відповідальні за це люди сидять не у в'язниці а при владі.
22.06.2025 03:01 Ответить
+21
Мають розказувати про шашлики та інші плани на рік?
22.06.2025 03:08 Ответить
+13
ТЮ

- так треба відосики
- а ще сказати що будуть щащлики
- а ще що каву питимуть в Пскові через 2-3 тижні

Ото дурні люди в Европі - Естонія окопи риє, Польща думає про плани евакуації
22.06.2025 02:27 Ответить
Не встигли напасти а вже обісралися..
22.06.2025 02:12 Ответить
22.06.2025 03:01 Ответить
точно по тaкой же причине рaботaет зaпорожстaль потому, что ммк ильинa хитрый лис сдaл х у йлу
22.06.2025 07:56 Ответить
А в 14 хто в Донецьку почав качати
22.06.2025 08:19 Ответить
22.06.2025 03:08 Ответить
Украинцы имеют менталитет маленьких детей, которые думают что чтобы опасность исчезла надо закрыть глаза и притвориться что её нет. Поляки все-таки видимо более взрослые.
22.06.2025 04:13 Ответить
Полякам щира порада: якщо з новин узнають, що десь зник цадик Нахман, значить треба починати вивозити культурні цінності.
22.06.2025 07:11 Ответить
НА ДОНЕЧЧИНІ РОСІЯНИ ОКУПУВАЛИ ДВА СЕЛА БІЛЯ АДМІНКОРДОНІВ З ДНІПОРПЕТРОВСЬКОЮ ТА ЗАПОРІЗЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ - ISW ДТ

22 червня, 2025, 03:13

22 червня, 2025, 03:13
22.06.2025 04:09 Ответить
22.06.2025 02:27 Ответить
Це, випадково, не країни НАТО?
22.06.2025 03:11 Ответить
і що? якщо країна в НАТО, то це ознака тупості?

в першу чергу треба на свої сили надіятись, а вже потім думати що договір захистить.
22.06.2025 05:58 Ответить
Ну чого "ознака тупості"? Просто це - колос на глиняних ногах, от і все)
22.06.2025 09:10 Ответить
Гонорову Польщу історично захищають українські військові. Якщо ні - поділ країни та евакуація уряду завжди актуальна.
22.06.2025 02:53 Ответить
… актуальні
22.06.2025 02:56 Ответить
22.06.2025 02:54 Ответить
ну, органи вже можно починати демонтувати, бо це займає багато часу, та і вже треба домовлятись встановлювати їх у котьолах подалі, десь у Німеччині, або навіть у Франції. А поки що побільше накопичувати озброєння на складах і базах зберігання.
22.06.2025 03:16 Ответить
Ну так ляхи ж не такі дурні як ми - воювати до повного винищення нації там ніхто не збирається. Якщо що, то частина звалить в інші країни, а усі інші будуть спокійно жити і працювати на нову владу та чекати вдалої нагоди для повернення своєї землі.
22.06.2025 03:39 Ответить
Спокійно з катівнями і горами трупів, як в Бучі та інших містах України?
показать весь комментарий
22.06.2025 03:57 Ответить
Як там на окупованих територіях? Вже всіх закатували? Одні гори трупів навкруги і жодної людини на десятки кілометрів?
22.06.2025 04:11 Ответить
Те, що в окупації є живі люди, не означає, що кацапи хоча б в якомусь окупованому місті нікого не вбили, не кинули за грати.
22.06.2025 04:32 Ответить
Ого, який різкий перехід. То були катівни з горами трупів і лиш вздовж дороги мертві з косами стоять, а тепер раптом все це якось миттєво трансформувалося в "не означає, що кацапи хоча б в якомусь окупованому місті нікого не вбили, не кинули за грати." Сподіваюся, що від такого приголомшливого перепаду в тебе голова не запаморочилася.
А тепер по суті. Так, на жаль, при будь-якій окупації є жертви, це факт. Але що гірше - повне знелюднення і руйнація через війну чи деяка кількість жертв через окупацію? Гадаю, що відповідь пересічної людини на це запитання доволі просто передбачити.
22.06.2025 04:48 Ответить
Так. Зазвичай розумні керманичі нації самі приходять до тої чи іншої позиції у випадку складної ситуації. Наприклад, під час ДСВ уряд Чехословаччини віддав наказ припинити спротив, адже прикинули, що нація не така велика й у випадку подальшого спротиву нацисти можуть її повністю знищити. Натомість багато чехів й словаків бились у партизанських загонах, були чехословацькі військові з'єднання у складі радянської армії, де вони принесли більше користі для звільнення своєї країни, ніж якщо б були просто знищені. Ті ж самі польські й чехословацькі льотчики-емігранти у складі британських ВПС внесли чи не найголовніший вклад у битві за Британію, тим самим наблизивши крах нацистської Німеччини. Тобто, треба бути гнучкішим у таких питаннях, а не просто "дєржацца до паслєднєго".
22.06.2025 07:48 Ответить
Що ти верзеш? Про які партизанські загони в ********* світі може йти мова?! Яка країна прийме всіх біженців з України? Тих, хто залишаться, москалі переселять на всю їх територію до Чіти, Хабаровська, Дальнереченська. Як це вже бувало. Будеш збирати націю по всьому мордору? В Сковородіну не забудь зазирнути, якщо доїдеш. А Украину заселять ідейними орками, бо - кордон з країнами НАТО.
22.06.2025 09:17 Ответить
Я навів приклади з історії, а не керівництво з подальших дій. Своїм постом я хотів сказати, що, якщо все буде продовжуватись так само, як й зараз, то москалям навіть переселяти нікого не доведеться, бо не буде кого.
22.06.2025 09:37 Ответить
Ми маємо бігом здатись на умовах ху@ла?
22.06.2025 10:11 Ответить
Миттєво трансформувалось тільки в твоїй голові. Ми не знаємо точних цифр закатованих і вбитих українців на територіях, які окуповані довший час. Тому я написала так, як написала.
А щоб не було повного знелюднення і руйнування зермаки мали б не мародерити, не призначати на всі посади покидьків і українофобів, озброювати, а не знищувати оборонну промисловість, як вони це роблять зараз разом із пуйлом.
Ізраїль розміром з одну область України примудряються існувати і оборонятись в оточенні ворогів десятки років. А Україна, маючи досвід ракетобудування під керівництвом покидьків, не спромоглась створити свої КАБи і багато чого ще простішого за те, що виготовлялось колись на наших заводах космічної галузі.
22.06.2025 10:07 Ответить
І хто спокійно зможе жити в Україні при окупації?
Ти гарантуєш, що зможуть тут спокійно жити батьки, дружини, діти воїнів ЗСУ, яких на даний час більше мільйона. Чи вони всі будуть виселені з парою сумок свої пожитків кудись в рашистські мухосранські за Уралом?
22.06.2025 10:18 Ответить
Россия не предложит Украине мир - что бы Украина ни сдалась. Кремль хочет не меньше, чем национальное ст

Украина сталкивается с моментом острой национальной опасности. Пройдя войну за национальное выживание против соседа-империалиста, который предпочел завоевание в качестве средства колониальной экспансии, теперь он сталкивается с призывом некоторых из своих старых друзей в США сдавать территорию.

Некоторые западные политики считают, что когда в страну захватывают или оккупируют, флаг меняется, но жизнь продолжается. Они представляют, что люди адаптируются, будут платить налоги новому правительству и вернутся к какой-то версии нормальной жизни.

Это опасная иллюзия, особенно когда оккупационная держава имеет долгий опыт массовых репрессий, культурных стираний и геноцида.

На самом деле так называемый «мир» в условиях оккупации часто был хуже войны. Потому что это вовсе не мир - это доминирование. Оккупант не просто хочет земли, он хочет контроля над идентичностью, языком и памятью. Он хочет стереть само существование людей, которых он покоряет.

История полна примеров. Одной из самых ярких поделился со мной украинский друг Volodymyr Kukharenko - трагическая история о мориори из того, что сейчас называют островами Чатам в южной части Тихого океана.

В 1835 году на отдалённом острове Мориори высадилось судно с воинами-маори. Мориори были мирным, ненасильственным народом, который прожил без войны сотни лет. Вместо сопротивления они приветствовали новичков и предложили спокойно поделиться землей и ресурсами. Это было решение, которое корнилось в надежде и доброй воле.

В результате произошла катастрофа. Маори отвергли идею сосуществования. Они вырезали Мориори, охотились на них, как на животных, поработили выживших и осквернили их культурные памятники. Некоторые Мориори даже каннибалировали. Их язык запретили. Их священные места стали туалетами. В течение нескольких десятилетий их цивилизация была полностью стерта.

Если вы думаете, что в Европе сегодня такого не могло произойти, подумайте, что случилось с Украиной после того, как она проиграла войну за независимость в 1919 году и была насильно поглощена Советским Союзом.

Последовал не мир. Это были десятилетия террора. В 1932-1933 годах советский режим устроил голод - Голодомор - чтобы подавить украинское сопротивление коллективизации. Из украинских сел конфисковали продукты питания. Границы были закрыты. До семи миллионов человек умерли от голода. Это был умышленный геноцид, призванный сломить украинский дух и стереть национальную идентичность.

На этом террор не остановился. В 1937 году Сталин начал массовые чистки против украинской интеллигенции. Сотни поэтов, писателей, ученых и художников были казнены. Закрыли украиноязычные школы Книги сожгли. Сама идея отдельной украинской культуры была криминализирована.

Вот так выглядел российский «мир» тогда - и сегодня он не отличается.

В оккупированных Россией частях Украины, таких как Донецк, Луганск, Крым и южные регионы, захваченных с 2022 года, украинская идентичность находится под постоянной Если говорить по-украински, вас могут арестовать - или того хуже. Из библиотек достают и сжигают украинские книги. Казнены учителей истории или литературы на украинском языке.

В Буче после отступления российских сил обнаружены массовые захоронения - в некоторых из них тела педагогов, которые не совершали никакого преступления, кроме как делились украинской историей.

В условиях оккупации культурный геноцид начинается почти сразу. Детей индоктринируют российской пропагандой. Улицы переименованы. Церкви закрыты или захвачены. Любой след украинского наследия рассматривается как угроза.

В таких условиях война часто безопаснее фальшивого мира. Это мрачная реальность. Потому что на войне есть сопротивление. Еще есть шанс отстоять свое достоинство, свою семью, свою землю.
Но под оккупацией тебя часто оставляют тихо резать - в темноте, за закрытыми дверями, никто не смотрит и не остановит.

Вот почему Украина продолжает бороться.

Когда иностранные политики или комментаторы предлагают Украине вести переговоры с Россией или отдать землю в обмен на мир, они либо не понимают, что поставлено на карту, либо им все равно.
То, что они предлагают, не является мирным соглашением. Это смертный приговор для миллионов.

Нельзя остановить агрессию, потворствуя ей. Нельзя положить конец геноциду, обсуждая условия подчинения.

Россия не должна быть вознаграждена за свои преступления. Ее полномасштабное вторжение в Украину, ее военные преступления и продолжающиеся акты геноцида должны быть встречены справедливостью, а не умиротворением.

История показывает нам снова и снова: истинный мир не приходит от того, чтобы поддаваться злу. Это происходит от того, чтобы противостоять ему.

И вот чем занимается Украина. Не только для себя - но и для мира.
22.06.2025 10:45 Ответить
22.06.2025 06:06 Ответить
А у нас як завжди...
Якщо не помиляюсь у 22 році в нас був міністром культури бовдур Ткаченко, якого працівники просили надати транспорт, щоб вивезти цінності з музеїв, але це чмо відморозилось й у підсумку все залишили кацам.
22.06.2025 06:18 Ответить
Цей дімітрій з окупації пише мабуть?
22.06.2025 06:55 Ответить
А чому вони на НАТО не дуже сподіваються, совпадєніє?
Та вже багато , хто розуміє, що всі війни ретельно організовани і сплановани зазделегідь, розписани всі дії учасників -як в театрі.
Подивиться , як кілька десятків років роззброювали Україну , давли спокійно працювати російсой агентурі на вищих посадах, і таке інше, совпадєніє?
А зараз ті ж сами і їх шістки поодягались у вишиванки і військову форму і розповідають, як вони хочуть воювати, а своїх недороблених дітей сховали за кордоном.
22.06.2025 06:57 Ответить
Куда?До Берлина и Парижа они тоже достанут,а мексиканские танки под прикрытием китайской авиации в'едут,под радостные крики местного большинства, в Лос Анжелес и Даллас,тролько на марсе можно спрятать польское барахлишко от разграболния.
22.06.2025 07:33 Ответить
А що таке "разграболния".? Здогадуюсь, що таке"піздоболнія"; про разграболнию не чув.😃
22.06.2025 07:41 Ответить
Ты дуриком не прикидывайся,все ты понял хитрозадик.
22.06.2025 09:37 Ответить
Тепер без жартів: Не можна так іронічно жартувати над іншими народами, їх звичаями, їх країнами і політиками. Так і напиши своїм в Німеччині; будуть проблеми. Полякам не сподобається твій гумор, як тобі мій. Бажаю вдачі.
22.06.2025 17:11 Ответить
Какой у вас юмор,вы слишком переоцениваете свой плоский текст,это была попытка поехидничать,юмора там нет ни одной молекулы.
22.06.2025 18:20 Ответить
Вони дійсно ідіоти! Справді думають що путін піде на Европу?Чи вже відчувають що Україну здали? І перед трампом прогинаються і перед путіним як перельякані .Де ж ваше славнозвісне НАТО, куди "не в якому разі не повинна ступити Україна"? Гидота!
22.06.2025 07:43 Ответить
Це щоб зброю не давати під шумок " ось ось нападе на НАТу,тому самім треба".
22.06.2025 09:58 Ответить
Португалії з Лісабоном на всих поляків не вистачить. Створюйте бригади і гей на схід ,добивати орду!
22.06.2025 07:52 Ответить
От це уряд.який турбується про державу!а в нас-коли навколо кордонів кацапскі війська строять.коли виїхало америк.посольство .коли усі розвідки кричали.що готується вторгнення-готувались до шашликів.відпускали на місяць Верзовну Раду на канікули.
22.06.2025 10:54 Ответить
А Україна всі свої твори мистецтва віддала москалям.
Дякуйте міністерству культури і особисто верховному клоуну.
22.06.2025 12:18 Ответить
 
 