Польша готовит план эвакуации произведений искусства на случай вторжения России, - FT

Правительство Польши готовит планы по вывозу самых ценных произведений искусства страны за границу на случай вторжения России.

Об этом в интервью Financial Times рассказала министр культуры Польши Ханна Врублевская, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам польского чиновника, правительство ведет переговоры с партнерами по размещению за рубежом эвакуированных произведений искусства из примерно 160 учреждений, которые находятся под управлением Польши. Кроме картин и скульптур планируют также эвакуировать редкие книги и музыкальные инструменты.

План эвакуации должен быть завершен до конца года. Он является частью более широких мер по безопасности правительства премьер-министра Дональда Туска, которые включают усиление охраны границ и удвоение численности польских вооруженных сил до 500 тыс. военнослужащих.

Занимается составлением планов по эвакуации бывший полковник армии Мачей Матисяк, который был заместителем начальника военной контрразведки Польши.

По словам Врублевской, план частично базируется на опыте, полученном во время помощи Украине в перемещении культурных артефактов в Польшу после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Министр отметила, что некоторые из этих работ до сих пор хранятся на территории Польши.

Врублевская также рассказала, что страны Балтии разделяют планы польского правительства по эвакуации произведений искусства.

"Они немного меньше, поэтому для них все немного проще - им не нужно координировать так много людей, так много музеев",- заявила она.

Весной этого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что по данным разведки союзников, через 3-4 года Россия будет готова к гораздо более масштабной войне против Европы, чем та, которую она сегодня ведет против Украины.

