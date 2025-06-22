Польща готує план евакуації творів мистецтва на випадок вторгнення Росії, - FT

Уряд Польщі готує плани щодо вивезення найцінніших творів мистецтва країни за кордон на випадок вторгнення Росії.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповіла міністерка культури Польщі Ханна Врублевська, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами польської посадовиці, уряд веде переговори з партнерами щодо розміщення за кордоном евакуйованих творів мистецтва з приблизно 160 установ, які знаходяться під управлінням Польщі. Крім картин і скульптур планують також евакуювати рідкісні книги та музичні інструменти.

План евакуації має бути завершено до кінця року. Він є частиною ширших заходів щодо безпеки уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, які включають посилення охорони кордонів та подвоєння чисельності польських збройних сил до 500 тис. військовослужбовців.

Опікується складанням планів з евакуації колишній полковник армії Мачей Матисяк, який був заступником начальника військової контррозвідки Польщі.

За словами Врублевської, план частково базується на досвіді, отриманому під час допомоги Україні в переміщенні культурних артефактів до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Міністерка зазначила, що деякі з цих робіт досі зберігаються на території Польщі.

Врублевська також розповіла, що країни Балтії поділяють плани польського уряду щодо евакуації творів мистецтва.

"Вони трохи менші, тому для них все трохи простіше - їм не потрібно координувати так багато людей, так багато музеїв",- заявила вона.

Весною цього року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що за даними розвідки союзників, через 3-4 роки Росія буде готова до набагато масштабнішої війни проти Європи, ніж та, яку вона сьогодні веде проти України.

