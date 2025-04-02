Росія буде готова до війни з одною чи кількома країнами ЄС впродовж 5 років, - Кубілюс

Росія значно випереджає усі країни НАТО у виробництві озброєння та буде готовою до війни проти європейської країни впродовж 5 років.

Про це заявив у середу в Варшаві, представляючи "Білу книгу" ЄС "Готовність 2030", єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єврокомісар підкреслив, що Росія виробляє озброєння і боєприпаси у значних масштабах і впродовж трьох місяців вона здатна виробляти більше зброї, ніж усі країни НАТО упродовж року. Він наголосив, що, за даними західних розвідок, Росія "готова кинути виклик 5-й статті договору про НАТО і упродовж п’яти років або й менше Росія може захотіти і буде готовою атакувати одну чи кілька країн ЄС".

Він додав: аби запобігти війні, потрібно до неї підготуватися.

"Ми повинні досягти такого стану готовності, який стримає Путіна", - зазначив єврокомісар.

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Кубілюс наголосив, що захист ЄС означає також захист України, оскільки "захищаючи Україну, Європа захищає тим самим себе".

За його словами, після початку повномасштабного російського вторгнення ЄС підтримав Україну лише військовою допомогою на 50 мільярдів євро.

"Це багато, але щорічно це менш як 0,1% нашого ВВП. Ми можемо і повинні зробити більше. Біла книга надсилає дуже чіткий і сильний сигнал, що безпека України та безпека Євросоюзу – це одне й те саме. Оборона України є невід’ємною частиною оборони Європи, а європейська оборона є невід’ємною частиною оборони України",- підкреслив Кубілюс.

Він зазначив, що у "Білій книзі" чітко вказано, що ЄС повинен посилити військову підтримку України, необхідною є також інтеграція ОПК України та ЄС.

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"Інтеграція принесе користь також європейській промисловості та нашим державам-членам, тому що Україна виробляє сучасну зброю та озброєння за значно нижчими цінами, і тому, що ми можемо багато чому навчитися в України. Українська оборонна промисловість молода і динамічна, вона перевірена на полі бою. Україна є лідером в інноваціях, якщо йдеться про штучний інтелект та безпілотні системи", - резюмував Кубілюс.