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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Росія буде готова до війни з одною чи кількома країнами ЄС впродовж 5 років, - Кубілюс

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Росія значно випереджає усі країни НАТО у виробництві озброєння та буде готовою до війни проти європейської країни впродовж 5 років.

Про це заявив у середу в Варшаві, представляючи "Білу книгу" ЄС "Готовність 2030", єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єврокомісар підкреслив, що Росія виробляє озброєння і боєприпаси у значних масштабах і впродовж трьох місяців вона здатна виробляти більше зброї, ніж усі країни НАТО упродовж року. Він наголосив, що, за даними західних розвідок, Росія "готова кинути виклик 5-й статті договору про НАТО і упродовж п’яти років або й менше Росія може захотіти і буде готовою атакувати одну чи кілька країн ЄС".

Він додав: аби запобігти війні, потрібно до неї підготуватися.

"Ми повинні досягти такого стану готовності, який стримає Путіна", - зазначив єврокомісар.

Читайте: Ми можемо стримати Путіна лише реальними цифрами нашого виробництва - танками і безпілотниками, - Кубілюс

Кубілюс наголосив, що захист ЄС означає також захист України, оскільки "захищаючи Україну, Європа захищає тим самим себе".

За його словами, після початку повномасштабного російського вторгнення ЄС підтримав Україну лише військовою допомогою на 50 мільярдів євро.

"Це багато, але щорічно це менш як 0,1% нашого ВВП. Ми можемо і повинні зробити більше. Біла книга надсилає дуже чіткий і сильний сигнал, що безпека України та безпека Євросоюзу – це одне й те саме. Оборона України є невід’ємною частиною оборони Європи, а європейська оборона є невід’ємною частиною оборони України",- підкреслив Кубілюс.

Він зазначив, що у "Білій книзі" чітко вказано, що ЄС повинен посилити військову підтримку України, необхідною є також інтеграція ОПК України та ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ почала агресивну фазу інформаційної операції проти України, - Служба зовнішньої розвідки

"Інтеграція принесе користь також європейській промисловості та нашим державам-членам, тому що Україна виробляє сучасну зброю та озброєння за значно нижчими цінами, і тому, що ми можемо багато чому навчитися в України. Українська оборонна промисловість молода і динамічна, вона перевірена на полі бою. Україна є лідером в інноваціях, якщо йдеться про штучний інтелект та безпілотні системи", - резюмував Кубілюс.

Автор: 

війна (1394) росія (65052) Євросоюз (13381) Кубілюс Андрюс (43)


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Топ коментарі
+3
А як же маленька, бідна, розорена Україна один на один, четвертий рік повномасштабки бореться з таким монстром? Де ж ваші пекельні санкції? Де НАТО? Де військові заводи? Все пішло на балабольство та протирання штанів...Вам скільки часу не дай - буде мало. Жалюгідні нікчеми.
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02.04.2025 20:50
+3
В Европе есть деньги и много. очень много. Только тратятся они как в мирное безопасное время
"Самым дорогим игроком планеты является Джуд Беллингем. Стоимость игрока мадридского "Реала" оценивается в 251,4 миллиона евро. " И это только один футболист. Будут бутсами Джуды против рашистких танков воевать
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02.04.2025 20:58
+2
Виробляти зброю може і Нігерія аби хтось давав гроші на виробництво. Зараз же ЕС сам озброює парашію.
По факту - та зброя що кацапня клепає, зроблена великою мірою за гроші самого ЕС і рано чи пізно таки прилетить по затишному Брюсселю...
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02.04.2025 20:49
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Тупий чувак,не розуміє потужної сили асфальту.
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02.04.2025 20:39 Відповісти
"Єврокомісар підкреслив, що Росія виробляє озброєння і ********** у значних масштабах і впродовж трьох місяців вона здатна виробляти більше зброї, ніж усі країни НАТО упродовж року. "

виходить ті каструлі шо патякали що це ІПСО виявились самі ІПСОшниками.
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02.04.2025 20:39 Відповісти
Виробляти зброю може і Нігерія аби хтось давав гроші на виробництво. Зараз же ЕС сам озброює парашію.
По факту - та зброя що кацапня клепає, зроблена великою мірою за гроші самого ЕС і рано чи пізно таки прилетить по затишному Брюсселю...
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02.04.2025 20:49 Відповісти
В Европе есть деньги и много. очень много. Только тратятся они как в мирное безопасное время
"Самым дорогим игроком планеты является Джуд Беллингем. Стоимость игрока мадридского "Реала" оценивается в 251,4 миллиона евро. " И это только один футболист. Будут бутсами Джуды против рашистких танков воевать
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02.04.2025 20:58 Відповісти
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02.04.2025 20:39 Відповісти
наші довго непросять, особливо коли бусифікованого брата привозять через 2 місяці мертвого.
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02.04.2025 21:19 Відповісти
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02.04.2025 20:40 Відповісти
Так а як же санкції? Що робити в такому випадку самому ЄС?
От би була якась країна не з ЄС, яка б воювала з кацапами ці 5 років, бажано якомога кривавіше, а Європа за цей час достатньо переозброїться і буде готовою. За це їй можна пообіцяти щось типу "дозволу мати шлях в ЄС", а там як в тій притчі про ішака і падишаха, тим паче ішак вже готовий.
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02.04.2025 20:42 Відповісти
Якби в якійсь країні люди не були дебіли,не було б війни
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02.04.2025 20:45 Відповісти
Якщо не розвалиться і не обісреться. А на це впливають темпи військової допомоги Україні і посилення санкцій.
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02.04.2025 20:46 Відповісти
А як же маленька, бідна, розорена Україна один на один, четвертий рік повномасштабки бореться з таким монстром? Де ж ваші пекельні санкції? Де НАТО? Де військові заводи? Все пішло на балабольство та протирання штанів...Вам скільки часу не дай - буде мало. Жалюгідні нікчеми.
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02.04.2025 20:50 Відповісти
Бідна маленька країна посідає перші місця по імпорту дорогих люксових авто
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02.04.2025 21:40 Відповісти
Что значит росия? Нет никакой такой росеи, есть кацапский ху*лобад.
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02.04.2025 20:50 Відповісти
Ембарго на нафту/газ і можна готувати гуманітарку для рф...
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02.04.2025 20:53 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
1 квіт.
РФ поскаржилася США та в ООН про удари України по об'єктах енергетики РФ..

Ось так працює серйозна, зріла дипломатія.

в той час, як Україна на удари дронами РФ не поскаржилася нікуди.

Вона просто записує відосіки Зеленського і вірить, що їх дивиться увесь світ)))
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02.04.2025 21:13 Відповісти
Тішить те, що Чубчик піде з посади раніше. А може і взагалі... покине цей світ.
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02.04.2025 21:14 Відповісти
Так Андрюс Кубілюс литовець , а так само Кая Каллас естонка , а в країн Балтії є синдром 1940 року ,коли совіти окупували країни Балтії без єдиного пострілу ,от тому вони і бояться повторення кацапської окупації ,
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02.04.2025 21:24 Відповісти
росія отримуе звездюлей від україни. а за кілька років буде спроможна отримати потужного прутня по самі гланди
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02.04.2025 22:19 Відповісти
 
 