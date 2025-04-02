РФ почала агресивну фазу інформаційної операції проти України, - Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції, яку веде Росія проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СЗР.

Мета операції – ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей: через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції. Операція проводиться із залученням можливостей спеціальних служб російської федерації – ФСБ, СВР, ГУ ГШ – під загальною координацією адміністрації президента РФ.

В чому суть інформаційної операції РФ

Під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" українському та міжнародному суспільству нав’язується думка про:

нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;

потребу в "тимчасовій адміністрації" під егідою ООН, США, ЄС або навіть у "форматі четвірки" з РФ;

неможливість укладення Росією мирної угоди з українською владою, що, за задумом ворога, має стати casus belli для зміни політичного курсу.

У СЗР наголошують, що такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом "мирного врегулювання".

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Операція проводиться через:

формально західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез. Серед них: Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Угорщина): просувають ідеї про "нездатність України до самостійного управління"; Salon24.pl (Польща): опублікував фейковий блог анонімного автора "MarcinWi", в якому під виглядом "експертного аналізу" підтримано наратив про "розкол" між військовим і політичним керівництвом України; Réseau International (Франція): популяризує тези про нібито нездатність України самостійно вести бойові дії та "глибокий стратегічний розрив між українським політичним керівництвом і Генеральним штабом".

анонімні телеграм-канали, які видають себе за "інсайдерів" у ЗСУ чи політичному керівництві;

координовану хвилю емоційних відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі", а також "час для зміни", "потрібен інший уряд для миру";

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масове поширення матеріалів деструктивного характеру з однаковими тезами у (Telegram /Страна.ua, Скот Ріттер/, X /RothLindberg, DougAMacgregor/, Facebook /Флоріан Філіппо, Fernand Kartheiser/) із підключенням бот-мереж та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці. Вони публікують псевдодокументи, заяви та "аналітичні записки", що ставлять під сумнів повноваження української влади;

цитування проросійських "експертів" з титулами "колишніх дипломатів", "незалежних політологів", "ветеранів ООН", які просувають тезу про те, що "навіть Заходу потрібна інша Україна";

використання українських фігурантів справ про державну зраду для легітимації наративів (зокрема публікації та коментарі представників колишніх проросійських політичних структур).

"Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва", - йдеться в повідомленні.

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