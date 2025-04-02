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Новини Інформаційна війна РФ проти України
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РФ почала агресивну фазу інформаційної операції проти України, - Служба зовнішньої розвідки

РФ активізує інформаційну операцію проти України

Служба зовнішньої розвідки України фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції, яку веде Росія проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СЗР.

Мета операції – ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей: через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції. Операція проводиться із залученням можливостей спеціальних служб російської федерації – ФСБ, СВР, ГУ ГШ – під загальною координацією адміністрації президента РФ.

В чому суть інформаційної операції РФ

Під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" українському та міжнародному суспільству нав’язується думка про:

  • нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;
  • потребу в "тимчасовій адміністрації" під егідою ООН, США, ЄС або навіть у "форматі четвірки" з РФ;
  • неможливість укладення Росією мирної угоди з українською владою, що, за задумом ворога, має стати casus belli для зміни політичного курсу.

У СЗР наголошують, що такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом "мирного врегулювання".

Читайте: До 180 тис. в’язнів залучила Росія для війни проти України, - Служба зовнішньої розвідки

Операція проводиться через:

  • формально західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез. Серед них: Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Угорщина): просувають ідеї про "нездатність України до самостійного управління"; Salon24.pl (Польща): опублікував фейковий блог анонімного автора "MarcinWi", в якому під виглядом "експертного аналізу" підтримано наратив про "розкол" між військовим і політичним керівництвом України; Réseau International (Франція): популяризує тези про нібито нездатність України самостійно вести бойові дії та "глибокий стратегічний розрив між українським політичним керівництвом і Генеральним штабом".
  • анонімні телеграм-канали, які видають себе за "інсайдерів" у ЗСУ чи політичному керівництві;
  • координовану хвилю емоційних відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі", а також "час для зміни", "потрібен інший уряд для миру";

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо українців утриматися від поїздок до Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки

  • масове поширення матеріалів деструктивного характеру з однаковими тезами у (Telegram /Страна.ua, Скот Ріттер/, X /RothLindberg, DougAMacgregor/, Facebook /Флоріан Філіппо, Fernand Kartheiser/) із підключенням бот-мереж та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці. Вони публікують псевдодокументи, заяви та "аналітичні записки", що ставлять під сумнів повноваження української влади;
  • цитування проросійських "експертів" з титулами "колишніх дипломатів", "незалежних політологів", "ветеранів ООН", які просувають тезу про те, що "навіть Заходу потрібна інша Україна";
  • використання українських фігурантів справ про державну зраду для легітимації наративів (зокрема публікації та коментарі представників колишніх проросійських політичних структур).

"Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кремль готує агресію проти Молдови та країн Балтії, - голова Служби зовнішньої розвідки України Литвиненко

Автор: 

інформаційна війна (360) росія (65052) СЗР (114)


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Топ коментарі
+14
Мета операції - ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей

Коли українська державність уособлюється Зеленським, Стефанчуком, Шмигалєм, Татаровим та Єрмачком і іншими арахаміями з верещучками - то, вочевидь, ліквідувати таку "державність" рашистам буде не так вже й важко. Україна й сама впорається з ліквідацією своєї державності і без рашистів.
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02.04.2025 19:37
+7
Зєля з Єрьмачеллою у курсі?
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02.04.2025 19:36
+5
Чиновники почали більше красти?
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02.04.2025 19:33
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Чиновники почали більше красти?
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02.04.2025 19:33 Відповісти
так паска ж на носі, треба ж бабла напіздить
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02.04.2025 20:08 Відповісти
РФ почала агресивну фазу інформаційної операції проти України

Ге ж.
Якщо пи...дун перейде на гавкіт, воно точно має подіяти!
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02.04.2025 19:35 Відповісти
Зєля з Єрьмачеллою у курсі?
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02.04.2025 19:36 Відповісти
Мета операції - ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей

Коли українська державність уособлюється Зеленським, Стефанчуком, Шмигалєм, Татаровим та Єрмачком і іншими арахаміями з верещучками - то, вочевидь, ліквідувати таку "державність" рашистам буде не так вже й важко. Україна й сама впорається з ліквідацією своєї державності і без рашистів.
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02.04.2025 19:37 Відповісти
Судячи з того срачу який є в Твіттері та Телеграмі кацапам це вдається. У деяких вкраїнчіків в голові недостатньо сірої речовини. Кричать про якійсь ефемерний мир та недовіру до влади та ЗСУ.
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02.04.2025 21:12 Відповісти
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02.04.2025 19:37 Відповісти
зесвк їбнй
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02.04.2025 20:10 Відповісти
на сайті СЗР принаймні росія всюди з маленької літери.
як виходить так, що повна копіпаста матеріалу, а літери великі. Т9? Цензор, ну будь-ласка
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02.04.2025 19:41 Відповісти
А яки щомісячни доходи співробітника Служби зовнішньої розвідки?
фіксувати (піздіти) я можу ще більше...
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02.04.2025 19:45 Відповісти
Що Ви і робите.
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02.04.2025 20:04 Відповісти
Маю право на запит!
згідно закону збереження грошів, якщо судді, прокурори, мусори, сбушники отримують НАБАГАТО більш як середня плата по країні, ця сволота краде гроші від людей!
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02.04.2025 20:46 Відповісти
яка вчасна новина - переведення стрілок після чергових постановних відео з ТЦК
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02.04.2025 19:46 Відповісти
ну дурні були українці на 73% в 19р...але сьогодні вже таких поменьшало ...це марна справа , хочь нам і треба шоб 🤡 не був вже сьогодні президентом , ми будемо чекати інший вихід , коли воно це зеленське чмо піде само ,( разом з дермаком ,татаровим та взагалі свсією зеленою радою ) тільки тоді ,коли будуть ті ,хто візьме на себе керивніцтво державою ...Українські патриоти !!!
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02.04.2025 19:47 Відповісти
На первый пункт они могут и не тратиться,половина комментаторов с цензора делает это бесплатно
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02.04.2025 19:49 Відповісти
На 100% згоден
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02.04.2025 21:14 Відповісти
А когда Витькофф на полном серьезе рассказывает, что Путин Трампу вставил свечку за его здоровье... это как они подписали этого еврея?
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02.04.2025 19:50 Відповісти
А антитрамрівська істерія,арешти вищих офіцерів-це чия операція.
На рахунок легітимності-нелегітимності,то на то є КСУ-нехай він робить своє рішення на основі запиту органів,або на основі запиту суспільства.
Плюс,при наявності козиря,рашці не потрібно щось навіть добавляти.
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02.04.2025 19:53 Відповісти
У під@рів один Ту - туту!)))
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02.04.2025 19:57 Відповісти
Так виявляєть ось чим займається СЗР -лиже дупу найвеличнійшому длідеру ********** янєлоху боневтіковичу ,хай краще займається не примітивним агітпропом ,а справжньою рохвідкою .
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02.04.2025 20:03 Відповісти
Погоджуюсь з "потрібні зміни у владі", "потрібен інший уряд для керуванням державою.
Сумніваюсь що ці наративи більше вигідні кремлю ніж Україні.
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02.04.2025 20:05 Відповісти
Значить скоро спливуть якісь незручні новини про Боневтіка і тд.
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02.04.2025 20:18 Відповісти
ця "агресивна фаза" не вщухає вже багато років. Нічого особливого.
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02.04.2025 21:34 Відповісти
 
 