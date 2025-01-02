До 180 тис. в’язнів залучила Росія для війни проти України, - Служба зовнішньої розвідки

Від 140 до 180 тис. в'язнів залучила Росія для війни проти України.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Ув’язненим за війну проти України більш не платитимуть – кремль хоче зекономити гроші 1 січня набула чинності постанова уряду рф, що скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з мо рф для участі у війні проти України.

Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці росії та дефіциту фінансових ресурсів. Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. США. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів", - йдеться в повідомленні.

За даними СЗР, станом на листопад 2024 року РФ залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах.

"Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300 000–350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення – російсько-українська війна", - додали у розвідці.

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