Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України. ФОТО
Президент Володимир Зеленський затвердив нову емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний указ №838/2024 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Указом затверджено опис та малюнок емблеми й прапора Служби, а також Порядок їх використання.
Як зазначається, емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.
У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") і декоративна крапка.
Прапором Служби зовнішньої розвідки України є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.
У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Служби зовнішньої розвідки України. Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища.
Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.
Як йдеться в опублікованих документах, емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадуємо, у березні 2024 року Зеленський призначив керівником СЗР Олега Іващенка
До того Іващенко був заступником голови ГУР.
В цей же день він Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО замість Олексія Данілова.
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І до того ж мала гарне пояснення. Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в ********* суспільстві. У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу - це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу. Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.
А зараз маємо якісь банальні стрілочки та дитячий ключик з казочки..... Ну, дійсно ,,Буратіно" встромив свій ,,Золотий ключик" і тут......
"Золотий ключ - ключ к кожному серцю".
Ладно рф - они как были в совке, так и остались. Но, как видно, и Украина никак не хочет распрощаться с концлагерем...
а стріли чому нє осоврємєнілі ?
треба було з того боку де пір'я замість пір'я намалювати маус або джойстік