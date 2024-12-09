Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський затвердив нову емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ №838/2024 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Указом затверджено опис та малюнок емблеми й прапора Служби, а також Порядок їх використання.

Як зазначається, емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.







У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") і декоративна крапка.

Прапором Служби зовнішньої розвідки України є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Служби зовнішньої розвідки України. Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища.

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Як йдеться в опублікованих документах, емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.

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Нагадуємо, у березні 2024 року Зеленський призначив керівником СЗР Олега Іващенка

До того Іващенко був заступником голови ГУР.

В цей же день він Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО замість Олексія Данілова.