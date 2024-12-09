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Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський затвердив нову емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ №838/2024 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Указом затверджено опис та малюнок емблеми й прапора Служби, а також Порядок їх використання.

Як зазначається, емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України

У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") і декоративна крапка.

Прапором Служби зовнішньої розвідки України є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. 

У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Служби зовнішньої розвідки України. Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища.

Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Як йдеться в опублікованих документах, емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.

Читайте також: Розвідка попередила Зеленського про загрози впливу РФ у Telegram перед повномасштабним вторгненням, - NYT 

Нагадуємо, у березні 2024 року Зеленський призначив керівником СЗР Олега Іващенка 

До того Іващенко був заступником голови ГУР.

В цей же день він Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО замість Олексія Данілова.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) СЗР (114) символіка (188)


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Топ коментарі
+23
А ЧИМ БУЛА ПОГАНОЮ ПОПЕРЕДНЯ СИМВОЛІКА? МАБУТЬ ТИМ, ЩО ВПЕРШЕ БУЛА ЗАТВЕРДЖЕНА ПРИ ПОРОШЕНКО?



І до того ж мала гарне пояснення. Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в ********* суспільстві. У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу - це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу. Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.
А зараз маємо якісь банальні стрілочки та дитячий ключик з казочки..... Ну, дійсно ,,Буратіно" встромив свій ,,Золотий ключик" і тут......
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09.12.2024 20:01
+19
Ніхто не підкаже? На початку листопада 2021 року шмигалем була ліквідована Академія зовнішньої розвідки України. Постанова про ліквідацію через деякий час після оприлюднення Яніною Соколовою зникла з офіційних порталів взагалі. Яка доля на цей час Академії?
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09.12.2024 19:50
+14
О, а чого смарагдового кольору немає?
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09.12.2024 19:48
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О, а чого смарагдового кольору немає?
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09.12.2024 19:48 Відповісти
Ше неначасі...
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09.12.2024 20:02 Відповісти
Ніхто не підкаже? На початку листопада 2021 року шмигалем була ліквідована Академія зовнішньої розвідки України. Постанова про ліквідацію через деякий час після оприлюднення Яніною Соколовою зникла з офіційних порталів взагалі. Яка доля на цей час Академії?
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09.12.2024 19:50 Відповісти
Замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр. Як запевняє влада : ,,Основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою" Ну а в дійсності так це саме як перетворити Академію на підготовчі курси до школи.....Тобто неофіційно знищили підготовку фахівців, офіційно прикрившись зміною назви закладу....
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09.12.2024 20:12 Відповісти
Дякую за інформацію! Ми всі маємо надію що Україна матиме спеціалістів зовнішньої розвідки наперекір шмигалям і іншим бездарям(.
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09.12.2024 21:15 Відповісти
Розробки безкоштовно не *********. Скільки дронів у розробку зарили?
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09.12.2024 19:52 Відповісти
А що за QR -код на ключі?
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09.12.2024 19:56 Відповісти
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09.12.2024 20:01 Відповісти
Посилання на офсайт СЗР.
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09.12.2024 20:38 Відповісти
Потужно. Незламно. На часі.
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09.12.2024 20:00 Відповісти
Сонцесяйний все бавиться в папірці та картинки, доки країна летить у прірву
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09.12.2024 20:01 Відповісти
А ЧИМ БУЛА ПОГАНОЮ ПОПЕРЕДНЯ СИМВОЛІКА? МАБУТЬ ТИМ, ЩО ВПЕРШЕ БУЛА ЗАТВЕРДЖЕНА ПРИ ПОРОШЕНКО?



І до того ж мала гарне пояснення. Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в ********* суспільстві. У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу - це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу. Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.
А зараз маємо якісь банальні стрілочки та дитячий ключик з казочки..... Ну, дійсно ,,Буратіно" встромив свій ,,Золотий ключик" і тут......
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09.12.2024 20:01 Відповісти
отож правду кажуть: коли котові не@@р робити...
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09.12.2024 20:11 Відповісти
Дивлячись на цей нову символіку відразу згадуєш Буратіно з його золотим ключиком. Дуже символічно...... Ну, Ви ж знаєте хто в нас ,,БУРАТІНО".....
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09.12.2024 20:16 Відповісти
Є таке єврейське прислів'я:
"Золотий ключ - ключ к кожному серцю".
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09.12.2024 20:37 Відповісти
ЗЕЛЯ РИСУЕТ ОТ НЕХЙ ДЕЛАТЬ !)
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09.12.2024 20:36 Відповісти
Какая ещё "внешняя" разведка? Разведка бывает и так по своей сути только "внешняя". Это именно в совке делали на этом акцент, так как там была ещё и "внутрення разведка" - везде искали "врагов народа".
Ладно рф - они как были в совке, так и остались. Но, как видно, и Украина никак не хочет распрощаться с концлагерем...
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09.12.2024 20:54 Відповісти
ЦРУ, Массад, МИ-6. Трясця, де натяк на зовнішню розвідку ? І курва, працює. А у цього Боневтіка нічого не працює ... в голові. Ось і шукає пригоди на свою сраку. В Нотр-Дамі чи Омані.
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09.12.2024 21:37 Відповісти
Це просто розвидка. Як і має бути
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09.12.2024 22:33 Відповісти
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09.12.2024 20:55 Відповісти
Коханцю Гогілашвіллі не сподобався меч над московією
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09.12.2024 20:58 Відповісти
Придуркам нема більше. чим займатися.
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09.12.2024 21:00 Відповісти
Ну як же ж Буратіна - і без ключика!
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09.12.2024 21:07 Відповісти
Завданням маланців є все національне ,українське споганити Ось чому при владі всіляка мерзота.
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09.12.2024 21:12 Відповісти
Це виключно для фірм яки будуть все переробляти от шевронів, до бланків і ТД. Діти бажають заробляти, а не воювати. А ми холопи у слуг народа будемо збирати гроші на дрони, бо грошей немає
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09.12.2024 21:19 Відповісти
событие галактического масштаба
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09.12.2024 21:25 Відповісти
Залишилось лише в шахи навчитись грати та тараньку об стіл бити. ***..., Лідор міжгалактичний.
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09.12.2024 21:41 Відповісти
так переможем!
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09.12.2024 21:37 Відповісти
Трамп ухилився від відповіді, побачивши очі Боневтіка.
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09.12.2024 21:43 Відповісти
Дуже «далекоглядно»… через пару років прийдуть нові технології і той QR-код буде там висіти, як пʼята лапа у старого зайця. Д@біли.
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09.12.2024 22:42 Відповісти
з одного боку ключ механічний - а з іншого електронний !

а стріли чому нє осоврємєнілі ?

треба було з того боку де пір'я замість пір'я намалювати маус або джойстік
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10.12.2024 02:19 Відповісти
Воно перетворює на фарс все куди взмрзі упхати свого хрипатого носа
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10.12.2024 21:37 Відповісти
а яка символіка у внутрішньої розхвідки?
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10.12.2024 22:21 Відповісти
 
 