Розвідка попередила Зеленського про загрози впливу РФ у Telegram перед повномасштабним вторгненням, - NYT

Президент України Володимир Зеленський не має месенджера Telegram на особистому телефоні. Українська розвідка доповіла йому про загрози російського застосунку ще у 2022 році, перед початком повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише New York Times із посиланням на неназвані джерела.

Двоє обізнаних людей, ім’я яких NYT не називає, розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але заявили, що загроза не заслуговує на повну заборону застосунку.

Чи будуть нові обмеження щодо Telegram в Україні?

Водночас видання пише про цьогорічні таємні зустрічі з питань кібербезпеки, на яких українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram.

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Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав журналістам NYT, що в Україні розуміють, "що ми залежні" від Telegram.

За його словами, коли у квітні месенджер заблокував чат-боти ГУР та СБУ для передавання інформації про пересування російських військ, в Україні це сприйняли як "завуальоване попередження".

Перед тим Україна звернулася до Apple, щоб там змусили Telegram видалити деякі фейкові акаунти, які ведуть із РФ. До квітня Telegram видалив ці акаунти, але потім заблокував українські чат-боти, щоб попередити про неприпустимість тиску на компанію.

Юрчишин повідомив, що працює над законодавством, що дасть змогу попереджати користувачів месенджера про можливу неправдивість інформації або анонімність адміністраторів Telegram-каналів, вони можуть бути схожими до тих, що є на пачках цигарок.

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Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.