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Новини
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Розвідка попередила Зеленського про загрози впливу РФ у Telegram перед повномасштабним вторгненням, - NYT

У 2022 році українська розвідка застерігала Володимира Зеленського щодо загроз Telegram

Президент України Володимир Зеленський не має месенджера Telegram на особистому телефоні. Українська розвідка доповіла йому про загрози російського застосунку ще у 2022 році, перед початком повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише New York Times із посиланням на неназвані джерела.

Двоє обізнаних людей, ім’я яких NYT не називає, розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але заявили, що загроза не заслуговує на повну заборону застосунку.

Чи будуть нові обмеження щодо Telegram в Україні?

Водночас видання пише про цьогорічні таємні зустрічі з питань кібербезпеки, на яких українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністратор Telegram-каналів для ухилянтів виявився агентом ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав журналістам NYT, що в Україні розуміють, "що ми залежні" від Telegram.

За його словами, коли у квітні месенджер заблокував чат-боти ГУР та СБУ для передавання інформації про пересування російських військ, в Україні це сприйняли як "завуальоване попередження".

Перед тим Україна звернулася до Apple, щоб там змусили Telegram видалити деякі фейкові акаунти, які ведуть із РФ. До квітня Telegram видалив ці акаунти, але потім заблокував українські чат-боти, щоб попередити про неприпустимість тиску на компанію.

Юрчишин повідомив, що працює над законодавством, що дасть змогу попереджати користувачів месенджера про можливу неправдивість інформації або анонімність адміністраторів Telegram-каналів, вони можуть бути схожими до тих, що є на пачках цигарок.

Читайте також: Буде заборонено лише для державних органів, - Юрчишин про законопроєкт щодо регулювання Telegram 

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) розвідка (3858) Юрчишин Ярослав (153) Telegram (280) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+15
А треба було йому доповідати про нові маринади до шашлику.
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09.12.2024 18:00
+13

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09.12.2024 18:08
+8
Та ішаку по...й якась там розвідка. Воно саме "найвечніше" і "найрозумніше" було , таким і залишається. На нари ішака безтолкового!
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09.12.2024 18:02
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Тому мабуть ГУР створював в телеграм боти. *****,це ******* якийсь
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09.12.2024 17:59 Відповісти
А треба було йому доповідати про нові маринади до шашлику.
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09.12.2024 18:00 Відповісти
,
поки остатні шампура гострили..
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09.12.2024 18:12 Відповісти
мені на пошту приходить спам запрошення в Телеграм канали , я і\їх одразу стираю
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09.12.2024 18:01 Відповісти
в омані про повну заборону баранограму не домовлялися
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09.12.2024 18:01 Відповісти
Та ішаку по...й якась там розвідка. Воно саме "найвечніше" і "найрозумніше" було , таким і залишається. На нари ішака безтолкового!
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09.12.2024 18:02 Відповісти
Воно там стільки створило каналів високоплачемих ним за рахунок держави які його піарять що о чём його попереджувать ? І коли вже цього недоумка відсторонять від влади
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09.12.2024 18:04 Відповісти
Чи будуть нові обмеження щодо Telegram в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3524200
------------
Насамперед треба обмежити в Telegram таких депутатів як Гончаренко. Він як дівчинка-інстаграм красується без толку в цьому Телеграмі.
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09.12.2024 18:05 Відповісти
насамперед треба самому перестати дивитись тєлєграм, тоді і Гончаренко перестане муляти.
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09.12.2024 18:12 Відповісти
Я не дивлюся телеграм і тим більше Гончаренко. А про його красування в ТГ дізнаюсь із цього сайту.
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09.12.2024 18:17 Відповісти
у нас в Україні у тєлєгє красуються 70% (сакраментальна цифра) користувачів інтернету, і от як раз "красування" Гончаренка мене менше бентежить, ніж красування *******, які підпалюють авто військових, релєйні шафи та за примарну нагороду здають координати військових об'єктів.
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09.12.2024 18:42 Відповісти
Нічого дивовижного. Раніше ****** красувалися тим, щоі інших кидали в баки для сміття, обливали їх зеленкою і сечею, і отримували за це гроші. Тепер ті ж самі ****** красуються коли підпалюють авто.....
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09.12.2024 19:11 Відповісти

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09.12.2024 18:08 Відповісти
Незнаю, що там забороняли використовувати на службових пристроях. Але, навіть на сайті ВР чітко прописані канали зв'язку. Й там та тєлєга є. Так само нею користуються й профільні комітети, органи державної влади, підприємства критичної інфраструктури..
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09.12.2024 18:09 Відповісти
і підлітки користуються,... а потім автівки ЗСУ палять..
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09.12.2024 18:16 Відповісти
Його багато про що попередили.
І єдине, що він убезпечив, це він сам і його сімʼя.
Мама Рімма з татом Сашею-в Ізраїль, Лєнка з дітьми-в Італію. Телефон з Телеграмом-якомусь лівому, тобто на відстані, халдєю.
А спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх…
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09.12.2024 18:13 Відповісти
тєлєгою просякнута вся влада і державні інституції. Іноді у мене таке відчуття, що я живу у інформаційному лєпрозорії.
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09.12.2024 18:15 Відповісти
Да создайте свой аналогичный месенджер, какие проблемы?
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09.12.2024 18:20 Відповісти
Але канал "Шашлики" в Telegram відкинув у нелоза всілякі підозри про вторгнення.
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09.12.2024 18:24 Відповісти
тєлєга шкідлива..
це даркнет в кармані..
шахрайські схеми, видурювання грошей, проросійський контент, наркота, підпали та саботаж, тероризм..
а також збір інформації..
головні сервери в рф..

не задармо ж за дурова кремль заступається..
хоча робить вигляд, що його якось карають..
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09.12.2024 18:26 Відповісти
Катастрофічною була помилка залишити Гундосого держзрадника при владі після 24.02.22.
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09.12.2024 18:29 Відповісти
Та хіба ж можна було його дістати із бункера, кадирівці попробували але Татаров героїчно їх "замочив"!
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09.12.2024 19:04 Відповісти
"буданга" в минулому розказував. що " рашистська тєлєга" нормуль зв'язок
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09.12.2024 18:49 Відповісти
 
 