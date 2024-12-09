Разведка предупредила Зеленского об угрозах влияния РФ в Telegram перед полномасштабным вторжением, - NYT
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет мессенджера Telegram на личном телефоне. Украинская разведка доложила ему об угрозах российского приложения еще в 2022 году, перед началом полномасштабного вторжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Два осведомленных человека, имя которых NYT не называет, рассказали, что в докладе разведки Зеленского предупредили о риске российского влияния в мессенджере, но заявили, что угроза не заслуживает полного запрета приложения.
Будут ли новые ограничения в отношении Telegram в Украине?
В то же время издание пишет о нынешних тайных встречах по вопросам кибербезопасности, на которых украинские чиновники обсуждали установление новых ограничений на Telegram.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сказал журналистам NYT, что в Украине понимают, "что мы зависимы" от Telegram.
По его словам, когда в апреле мессенджер заблокировал чат-боты ГУР и СБУ для передачи информации о передвижении российских войск, в Украине это восприняли как "завуалированное предупреждение".
Перед тем Украина обратилась к Apple, чтобы там заставили Telegram удалить некоторые фейковые аккаунты, которые ведут из РФ. До апреля Telegram удалил эти аккаунты, но потом заблокировал украинские чат-боты, чтобы предупредить о недопустимости давления на компанию.
Юрчишин сообщил, что работает над законодательством, которое позволит предупреждать пользователей мессенджера о возможной ложности информации или анонимности администраторов Telegram-каналов, они могут быть похожими на те, что есть на пачках сигарет.
Запрет Telegram в Украине
Напомним, что в Украине длительное время происходят дискуссии о запрете мессенджера Telegram.
Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.
Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поки остатні шампура гострили..
------------
Насамперед треба обмежити в Telegram таких депутатів як Гончаренко. Він як дівчинка-інстаграм красується без толку в цьому Телеграмі.
І єдине, що він убезпечив, це він сам і його сімʼя.
Мама Рімма з татом Сашею-в Ізраїль, Лєнка з дітьми-в Італію. Телефон з Телеграмом-якомусь лівому, тобто на відстані, халдєю.
А спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх…
це даркнет в кармані..
шахрайські схеми, видурювання грошей, проросійський контент, наркота, підпали та саботаж, тероризм..
а також збір інформації..
головні сервери в рф..
не задармо ж за дурова кремль заступається..
хоча робить вигляд, що його якось карають..