Разведка предупредила Зеленского об угрозах влияния РФ в Telegram перед полномасштабным вторжением, - NYT

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет мессенджера Telegram на личном телефоне. Украинская разведка доложила ему об угрозах российского приложения еще в 2022 году, перед началом полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Два осведомленных человека, имя которых NYT не называет, рассказали, что в докладе разведки Зеленского предупредили о риске российского влияния в мессенджере, но заявили, что угроза не заслуживает полного запрета приложения.

Будут ли новые ограничения в отношении Telegram в Украине?

В то же время издание пишет о нынешних тайных встречах по вопросам кибербезопасности, на которых украинские чиновники обсуждали установление новых ограничений на Telegram.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сказал журналистам NYT, что в Украине понимают, "что мы зависимы" от Telegram.

По его словам, когда в апреле мессенджер заблокировал чат-боты ГУР и СБУ для передачи информации о передвижении российских войск, в Украине это восприняли как "завуалированное предупреждение".

Перед тем Украина обратилась к Apple, чтобы там заставили Telegram удалить некоторые фейковые аккаунты, которые ведут из РФ. До апреля Telegram удалил эти аккаунты, но потом заблокировал украинские чат-боты, чтобы предупредить о недопустимости давления на компанию.

Юрчишин сообщил, что работает над законодательством, которое позволит предупреждать пользователей мессенджера о возможной ложности информации или анонимности администраторов Telegram-каналов, они могут быть похожими на те, что есть на пачках сигарет.

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Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время происходят дискуссии о запрете мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.