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Разведка предупредила Зеленского об угрозах влияния РФ в Telegram перед полномасштабным вторжением, - NYT

У 2022 році українська розвідка застерігала Володимира Зеленського щодо загроз Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет мессенджера Telegram на личном телефоне. Украинская разведка доложила ему об угрозах российского приложения еще в 2022 году, перед началом полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Два осведомленных человека, имя которых NYT не называет, рассказали, что в докладе разведки Зеленского предупредили о риске российского влияния в мессенджере, но заявили, что угроза не заслуживает полного запрета приложения.

Будут ли новые ограничения в отношении Telegram в Украине?

В то же время издание пишет о нынешних тайных встречах по вопросам кибербезопасности, на которых украинские чиновники обсуждали установление новых ограничений на Telegram.

Смотрите также: Администратор Telegram-каналов для уклонистов оказался агентом ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сказал журналистам NYT, что в Украине понимают, "что мы зависимы" от Telegram.

По его словам, когда в апреле мессенджер заблокировал чат-боты ГУР и СБУ для передачи информации о передвижении российских войск, в Украине это восприняли как "завуалированное предупреждение".

Перед тем Украина обратилась к Apple, чтобы там заставили Telegram удалить некоторые фейковые аккаунты, которые ведут из РФ. До апреля Telegram удалил эти аккаунты, но потом заблокировал украинские чат-боты, чтобы предупредить о недопустимости давления на компанию.

Юрчишин сообщил, что работает над законодательством, которое позволит предупреждать пользователей мессенджера о возможной ложности информации или анонимности администраторов Telegram-каналов, они могут быть похожими на те, что есть на пачках сигарет.

Читайте также: Будет запрещен только для государственных органов, - Юрчишин о законопроекте по регулированию Telegram

Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время происходят дискуссии о запрете мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) разведка (4171) Юрчишин Ярослав (158) Telegram (113) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+15
А треба було йому доповідати про нові маринади до шашлику.
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09.12.2024 18:00
+13

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09.12.2024 18:08
+8
Та ішаку по...й якась там розвідка. Воно саме "найвечніше" і "найрозумніше" було , таким і залишається. На нари ішака безтолкового!
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09.12.2024 18:02
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Тому мабуть ГУР створював в телеграм боти. *****,це ******* якийсь
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09.12.2024 17:59 Ответить
А треба було йому доповідати про нові маринади до шашлику.
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09.12.2024 18:00 Ответить
,
поки остатні шампура гострили..
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09.12.2024 18:12 Ответить
мені на пошту приходить спам запрошення в Телеграм канали , я і\їх одразу стираю
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09.12.2024 18:01 Ответить
в омані про повну заборону баранограму не домовлялися
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09.12.2024 18:01 Ответить
Та ішаку по...й якась там розвідка. Воно саме "найвечніше" і "найрозумніше" було , таким і залишається. На нари ішака безтолкового!
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09.12.2024 18:02 Ответить
Воно там стільки створило каналів високоплачемих ним за рахунок держави які його піарять що о чём його попереджувать ? І коли вже цього недоумка відсторонять від влади
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09.12.2024 18:04 Ответить
Чи будуть нові обмеження щодо Telegram в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3524200
------------
Насамперед треба обмежити в Telegram таких депутатів як Гончаренко. Він як дівчинка-інстаграм красується без толку в цьому Телеграмі.
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09.12.2024 18:05 Ответить
насамперед треба самому перестати дивитись тєлєграм, тоді і Гончаренко перестане муляти.
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09.12.2024 18:12 Ответить
Я не дивлюся телеграм і тим більше Гончаренко. А про його красування в ТГ дізнаюсь із цього сайту.
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09.12.2024 18:17 Ответить
у нас в Україні у тєлєгє красуються 70% (сакраментальна цифра) користувачів інтернету, і от як раз "красування" Гончаренка мене менше бентежить, ніж красування *******, які підпалюють авто військових, релєйні шафи та за примарну нагороду здають координати військових об'єктів.
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09.12.2024 18:42 Ответить
Нічого дивовижного. Раніше ****** красувалися тим, щоі інших кидали в баки для сміття, обливали їх зеленкою і сечею, і отримували за це гроші. Тепер ті ж самі ****** красуються коли підпалюють авто.....
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09.12.2024 19:11 Ответить

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09.12.2024 18:08 Ответить
Незнаю, що там забороняли використовувати на службових пристроях. Але, навіть на сайті ВР чітко прописані канали зв'язку. Й там та тєлєга є. Так само нею користуються й профільні комітети, органи державної влади, підприємства критичної інфраструктури..
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09.12.2024 18:09 Ответить
і підлітки користуються,... а потім автівки ЗСУ палять..
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09.12.2024 18:16 Ответить
Його багато про що попередили.
І єдине, що він убезпечив, це він сам і його сімʼя.
Мама Рімма з татом Сашею-в Ізраїль, Лєнка з дітьми-в Італію. Телефон з Телеграмом-якомусь лівому, тобто на відстані, халдєю.
А спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх…
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09.12.2024 18:13 Ответить
тєлєгою просякнута вся влада і державні інституції. Іноді у мене таке відчуття, що я живу у інформаційному лєпрозорії.
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09.12.2024 18:15 Ответить
Да создайте свой аналогичный месенджер, какие проблемы?
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09.12.2024 18:20 Ответить
Але канал "Шашлики" в Telegram відкинув у нелоза всілякі підозри про вторгнення.
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09.12.2024 18:24 Ответить
тєлєга шкідлива..
це даркнет в кармані..
шахрайські схеми, видурювання грошей, проросійський контент, наркота, підпали та саботаж, тероризм..
а також збір інформації..
головні сервери в рф..

не задармо ж за дурова кремль заступається..
хоча робить вигляд, що його якось карають..
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09.12.2024 18:26 Ответить
Катастрофічною була помилка залишити Гундосого держзрадника при владі після 24.02.22.
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09.12.2024 18:29 Ответить
Та хіба ж можна було його дістати із бункера, кадирівці попробували але Татаров героїчно їх "замочив"!
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09.12.2024 19:04 Ответить
"буданга" в минулому розказував. що " рашистська тєлєга" нормуль зв'язок
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09.12.2024 18:49 Ответить
 
 