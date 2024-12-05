Администратор Telegram-каналов для уклонистов оказался агентом ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Один из организаторов схемы для уклонистов уличен в сотрудничестве с ФСБ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В августе 2024 года СБУ задержала мужчину, когда он в ластах пытался переплыть участок р. Днепр на границе с Беларусью, чтобы потом переехать в РФ.
"В ходе расследования следователи СБУ получили доказательства, что фигурант был на контакте с представителями вражеской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в РФ планировал участвовать в информационно-психологических операциях фсб", - говорится в сообщении.
Фигурант - 52-летний житель Житомирщины, экс-представитель запрещенной партии "Держава", которого дистанционно завербовала спецслужба РФ.
Сначала мужчина администрировал Telegram-каналы, а затем создал сеть новых, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва.
Так, он предлагал уклонистам сбежать в РФ через заранее подготовленные маршруты "в обход" контрольно-пропускных пунктов.
"Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, агент разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам. После побега в РФ фигурант планировал участвовать в информационно-психологических операциях фсб. В прямых эфирах вражеских пропагандистов он якобы от имени рядовых граждан Украины должен был дискредитировать государственные институты нашей страны", - отметили в СБУ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Материалы дела направлены в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее преступные действия фигуранта квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы Украины).
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Обрізало коментар.
Баранограмівський аноним жеж взяв неграмотну пряму мову і вліпив під заголовок "і до тцк теж", якого не було в прямій мові.
В результаті ви прийнялись обговорювати і обмірковувати неіснуючу чухню.
Треба написати, що всі мають стати з сьогоднішнього числа лгбт, але обовʼязково оформити це у вигляді анонімної баранограмки і тоді всі користувачі баранограму, які її побачать - одразу стануть лгбт
https://www.dailymail.co.uk/news/article-14157167/Russian-warship-fires-German-helicopter-WW3.html
Хоя якась держструктура без агентів кацапії є?
І оці всі закиди "а депутати чому не воюють" - це теж з методички ФСБ.
А наші корисні ідіоти повторюють.