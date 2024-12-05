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Администратор Telegram-каналов для уклонистов оказался агентом ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Один из организаторов схемы для уклонистов уличен в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В августе 2024 года СБУ задержала мужчину, когда он в ластах пытался переплыть участок р. Днепр на границе с Беларусью, чтобы потом переехать в РФ.

"В ходе расследования следователи СБУ получили доказательства, что фигурант был на контакте с представителями вражеской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в РФ планировал участвовать в информационно-психологических операциях фсб", - говорится в сообщении.

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Фигурант - 52-летний житель Житомирщины, экс-представитель запрещенной партии "Держава", которого дистанционно завербовала спецслужба РФ.

Сначала мужчина администрировал Telegram-каналы, а затем создал сеть новых, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва.

Так, он предлагал уклонистам сбежать в РФ через заранее подготовленные маршруты "в обход" контрольно-пропускных пунктов.

"Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, агент разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам. После побега в РФ фигурант планировал участвовать в информационно-психологических операциях фсб. В прямых эфирах вражеских пропагандистов он якобы от имени рядовых граждан Украины должен был дискредитировать государственные институты нашей страны", - отметили в СБУ.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Материалы дела направлены в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее преступные действия фигуранта квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

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Адміністратор Telegram-каналів з Житомирщини виявився агентом ФСБ
Адміністратор Telegram-каналів з Житомирщини виявився агентом ФСБ
Адміністратор Telegram-каналів з Житомирщини виявився агентом ФСБ

Автор: 

СБУ (19869) Telegram (112) уклонисты (814) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+22
Як і половина коментаторів Цензора, які топлять за ухилянтів тут 👌
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05.12.2024 10:15
+7
Хєрово він "розробляв маршрути"... Навіть для себе розробить не зміг...
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05.12.2024 10:21
+4
а ласти йому зклеїти нє?
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05.12.2024 10:24
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Як і половина коментаторів Цензора, які топлять за ухилянтів тут 👌
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05.12.2024 10:15 Ответить
він хоча б українець - тут половина ухилянтів, це взагалі росіяне.
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05.12.2024 10:26 Ответить
Та мабуть шановний--більша половина,)
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05.12.2024 10:29 Ответить
Ці коментатори ще й жінок в окопи відправляють.
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05.12.2024 11:38 Ответить
Спочатку вибори. Залужний і черги біля воєнкоматів відновляться. Люди не вірять гадьонишу
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05.12.2024 13:18 Ответить
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05.12.2024 10:18 Ответить
Цікаво які підстави брати ув'язнених до ТЦК? Гарно вміють пакувати?
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05.12.2024 10:35 Ответить
А ви впевнені, що ця анонімна баранограмма має якесь відношення до згаданих в неї людей?
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05.12.2024 10:39 Ответить
Про що ви?
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05.12.2024 10:42 Ответить
нижче на прикладі "пропаганди лгбт" описала) про споживання інформаційного
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05.12.2024 10:45 Ответить
анонимного лайна.

Обрізало коментар.
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05.12.2024 10:46 Ответить
Не дуже вас розумію, але якщо ви про "18000", то це офіційне інтернет-видання Черкас. Забийте в Гуглі.
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05.12.2024 10:51 Ответить
Загалом перед вами класичний приклад баранограм-викривлення інформації. Коли кажуть "до такого-то ТЦК мобілізували" чи "до такого-то", це банально неграмотне висловлювання, коректно казати "через". Мобілізують до війська, потім проходиться учєбка і призначається перший вос, потім розподілення в частину (частіше всього не в своєму місті, а через обласний центр)

Баранограмівський аноним жеж взяв неграмотну пряму мову і вліпив під заголовок "і до тцк теж", якого не було в прямій мові.

В результаті ви прийнялись обговорювати і обмірковувати неіснуючу чухню.
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05.12.2024 10:55 Ответить
Якщо коротко: в ТЦК неможливо попасти по мобілізації, туди переводяться військові з інших частин, або приймається на роботу цивільний працівник.
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05.12.2024 10:58 Ответить
я тільки зараз зрозуміла, як може працювати так звана "пропаганда лгбт".

Треба написати, що всі мають стати з сьогоднішнього числа лгбт, але обовʼязково оформити це у вигляді анонімної баранограмки і тоді всі користувачі баранограму, які її побачать - одразу стануть лгбт
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05.12.2024 10:43 Ответить
Хєрово він "розробляв маршрути"... Навіть для себе розробить не зміг...
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05.12.2024 10:21 Ответить
Аматор )
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05.12.2024 10:55 Ответить
От-от... Мене-б спитався, ДЕ і ЯК переходить кордон з БРСР... Бо я колись всі ті місця сходив та сплавав, на рибалках... На Дніпрі є, мінімум, одне таке гарне місце, куди прикордонники не ходять... А якщо Дніпро перепливать - то це місце вони не проглядають - бо "те місце" їм заважає... Але я йому не скажу...
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05.12.2024 11:12 Ответить
Не маршрути він розробляв. Він лохів доїв.
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05.12.2024 11:49 Ответить
походу, саме лохи якім не звезло його і здали в СБУ. і подєлом шахраю!
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06.12.2024 14:07 Ответить
а ласти йому зклеїти нє?
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05.12.2024 10:24 Ответить
"срюскіє своїх не бросают". Не чув, чи що?
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05.12.2024 10:44 Ответить
Російський військовий корабель відкрив вогонь по німецькому розвідувальному гвинтокрилу. Дайте в номер будь-ласка. А про ухилесів трохи пізніше

https://www.dailymail.co.uk/news/article-14157167/Russian-warship-fires-German-helicopter-WW3.html
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05.12.2024 10:53 Ответить
в возглавляемую ухылянтом и агентом зеленским ОПу с вру-хой заглядывали? или по помойкам только?
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05.12.2024 11:00 Ответить
В ТЦК агенти, в ухилянтах агенти...
Хоя якась держструктура без агентів кацапії є?
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05.12.2024 11:03 Ответить
А що,тільки в ластах затримують?? Цікаво...А може просто в інет заглянути та побачити безліч інформації про "консультантів"?? Чи генераторів ідей в СБУ немає? Скоро зброю та паспорти будуть продавати по телевізору...не кажучи вже про амфітаміни....Але для цього треба вміти читати....вчитися...
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05.12.2024 11:17 Ответить
Тому і затримали, що в ластах був. Інакше б втік.
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05.12.2024 11:50 Ответить
це те СБУ генералом у якому працював агент ФСБ Наумов?
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05.12.2024 11:21 Ответить
Повісити падлюку ,так як він є зрадником Украіни 😡
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05.12.2024 12:07 Ответить
агентом ФСБ - СБУ?
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05.12.2024 12:08 Ответить
тільки РОЗСТРІЛи це зупинять!
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05.12.2024 19:10 Ответить
Хто б сумнівався.
І оці всі закиди "а депутати чому не воюють" - це теж з методички ФСБ.
А наші корисні ідіоти повторюють.
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06.12.2024 19:49 Ответить
 
 