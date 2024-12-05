Администратор Telegram-каналов для уклонистов оказался агентом ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Один из организаторов схемы для уклонистов уличен в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В августе 2024 года СБУ задержала мужчину, когда он в ластах пытался переплыть участок р. Днепр на границе с Беларусью, чтобы потом переехать в РФ.

"В ходе расследования следователи СБУ получили доказательства, что фигурант был на контакте с представителями вражеской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в РФ планировал участвовать в информационно-психологических операциях фсб", - говорится в сообщении.

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Фигурант - 52-летний житель Житомирщины, экс-представитель запрещенной партии "Держава", которого дистанционно завербовала спецслужба РФ.

Сначала мужчина администрировал Telegram-каналы, а затем создал сеть новых, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва.

Так, он предлагал уклонистам сбежать в РФ через заранее подготовленные маршруты "в обход" контрольно-пропускных пунктов.

"Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, агент разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам. После побега в РФ фигурант планировал участвовать в информационно-психологических операциях фсб. В прямых эфирах вражеских пропагандистов он якобы от имени рядовых граждан Украины должен был дискредитировать государственные институты нашей страны", - отметили в СБУ.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Материалы дела направлены в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее преступные действия фигуранта квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

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