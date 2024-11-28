$3,5 тыс. за желающего: на Одесщине разоблачен канал незаконной переправки через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одесской области разоблачен канал нелегальной переправки украинцев через государственную границу, задержаны организаторы и пособники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Оперативники Подольского пограничного отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц через границу в Подольском районе Одесской области.
Как сообщается, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины правоохранители задержали организатора и двух его пособников при попытке переправить трех граждан Украины через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Услуги дельцы оценили в 3,5 тысячи долларов США с каждого желающего.
Во время обысков у фигурантов обнаружили денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности и SIM-карты.
"Организатор и один из пособников, задержан в порядке ст.208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 600 гривен с каждого", - говорится в сообщении.
Три беглеца привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, дела переданы в суд.
Операцию проводили совместно с Подольским районным отделом УСБУ в Одесской области, представителями 4 отдела "Д" УСБУ, следователями Следственного управления ГУНП при процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
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