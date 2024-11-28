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$3,5 тыс. за желающего: на Одесщине разоблачен канал незаконной переправки через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области разоблачен канал нелегальной переправки украинцев через государственную границу, задержаны организаторы и пособники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оперативники Подольского пограничного отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц через границу в Подольском районе Одесской области.

Как сообщается, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины правоохранители задержали организатора и двух его пособников при попытке переправить трех граждан Украины через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Услуги дельцы оценили в 3,5 тысячи долларов США с каждого желающего.

Во время обысков у фигурантов обнаружили денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности и SIM-карты.

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"Организатор и один из пособников, задержан в порядке ст.208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 600 гривен с каждого", - говорится в сообщении.

Три беглеца привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, дела переданы в суд.

Операцию проводили совместно с Подольским районным отделом УСБУ в Одесской области, представителями 4 отдела "Д" УСБУ, следователями Следственного управления ГУНП при процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

На Одещині викрили канал нелегального переправлення через кордон
На Одещині викрили канал нелегального переправлення через кордон

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Автор: 

Госпогранслужба (6370) Одесская область (3543) пограничники (1568) уклонисты (801)


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Так я не зрозумів! Це канал переправлення чоловіків в Україну чи з України?
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28.11.2024 14:28 Ответить
Треба змусити нато ввести війська.
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28.11.2024 14:34 Ответить
А брали б по 10 -15 тисяч...
ніхто б їх не чіпав....
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28.11.2024 14:58 Ответить
эти придурки не думают о последствия спасая свою шкуру. Их детям и внукам ой как будет не легко в будущем. Дети погибши отцов и дедов за Украину будут гнобить их и в школе и на улице. А у самих будет один путь в Украине -в петлю.
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28.11.2024 16:29 Ответить
 
 