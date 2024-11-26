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В 2024 году задержали 179 поджигателей, которых завербовали спецслужбы РФ через телеграм-каналы, - Нацполиция

У 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв

За десять месяцев 2024 года полицейские задержали 179 человек, которые совершали поджоги по заказу российских спецслужб. Враг вербует граждан Украины через телеграм-каналы.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это поджоги автомобилей военных, железнодорожной инфраструктуры, государственных предприятий. Задача криминальной полиции - быстро устанавливать и привлекать злоумышленников к ответственности, чтобы предотвратить следующие преступления. За десять месяцев полицейские задержали 179 человек, совершивших поджоги по заказу российских спецслужб", - сказал Небытов.

Он добавил, что Нацполиция в условиях войны удерживает стабильную криминогенную ситуацию.

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Противодействие незаконному обороту оружия

Кроме того, в течение 10 месяцев текущего года оперативники изъяли 4247 единиц огнестрельного оружия, обнаружили 137 оружейных схронов, разоблачили 903 факта сбыта нелегального оружия.

Пока ни одна единица оружия не попала в страны ЕС, добавил Небытов.

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Автор: 

поджог (1068) Нацполиция (16442) Telegram (113) Небытов Андрей (161)


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А банда Єрмака-Зеленського вперто не бажає закривати москальський ''тєлєґрам'' - такі Оманські домовленості Зєлі з москалями.
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26.11.2024 15:59 Ответить
Показово пристрелити десяток, одразу ж зникне бажання палити автівки
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26.11.2024 16:06 Ответить
А скільки було завербовано через Viber або WatsApp ?
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26.11.2024 17:41 Ответить
Скільки з цих 179 вже повісили?
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26.11.2024 19:53 Ответить
 
 