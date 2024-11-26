В 2024 году задержали 179 поджигателей, которых завербовали спецслужбы РФ через телеграм-каналы, - Нацполиция

За десять месяцев 2024 года полицейские задержали 179 человек, которые совершали поджоги по заказу российских спецслужб. Враг вербует граждан Украины через телеграм-каналы.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это поджоги автомобилей военных, железнодорожной инфраструктуры, государственных предприятий. Задача криминальной полиции - быстро устанавливать и привлекать злоумышленников к ответственности, чтобы предотвратить следующие преступления. За десять месяцев полицейские задержали 179 человек, совершивших поджоги по заказу российских спецслужб", - сказал Небытов.

Он добавил, что Нацполиция в условиях войны удерживает стабильную криминогенную ситуацию.

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Противодействие незаконному обороту оружия

Кроме того, в течение 10 месяцев текущего года оперативники изъяли 4247 единиц огнестрельного оружия, обнаружили 137 оружейных схронов, разоблачили 903 факта сбыта нелегального оружия.

Пока ни одна единица оружия не попала в страны ЕС, добавил Небытов.

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