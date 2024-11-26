У 2024 році затримали 179 паліїв, яких завербували спецслужби РФ через телеграм-канали, - Нацполіція

За десять місяців 2024 року поліцейські затримали 179 людей, які скоювали підпали на замовлення російських спецслужб. Ворог вербує громадян України через телеграм-канали.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб", - сказав Нєбитов.

Він додав, що Нацполіція в умовах війни утримує стабільну криміногенну ситуацію.

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Протидія незаконному обігу зброї

Крім того, упродовж 10 місяців поточного року оперативники вилучили 4247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.

Наразі жодна одиниця зброї не потрапила до країн ЄС, додав Нєбитов.

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