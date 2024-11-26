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Затримано рецидивістів на Київщині та Прикарпатті, які на замовлення РФ підпалили "Нову пошту" та релейні шафи УЗ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що цікавило зловмисників?

Як зазначається, основними "цілями" ворога були поштові відділення, авто Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці у Київській та Івано-Франківській областях.

Для вчинення злочинів окупанти дистанційно залучили двох рецидивістів, які після "відсидки" за наркоторгівлю та крадіжки шукали заробітки на Телеграм-каналах.

Під час підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а загоряння фіксували на камери телефонів для "звіту" перед кураторами з РФ.

Так, на Київщині затримано 28-річного наркозалежного з Березані, який спалив місцеве відділення приватного поштового сервісу.

Він також планував знищити ще декілька адмінбудівель громади, але не встиг цього зробити, оскільки був викритий правоохоронцями.

На Прикарпатті задокументовано підривну діяльність 40-річного рецидивіста, який після "строку" за ґратами спалив авто ЗСУ.

Після затримання фігуранта розслідування додатково встановило його причетність до підпалу шафи обігріву стрілочних переводів на важливій лінії залізничного сполучення.

Читайте також: Підпалили приймальні ТЦК та військові авто: затримано паліїв у Сумах та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

російські агенти підпалювали об'єкти
російські агенти підпалювали об'єкти

Підозри зловмисникам 

На підставі отриманих доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Також читайте: До 10 років тюрми засуджено поплічника РФ, який наводив російські ракети на артпозиції ЗСУ під Слов’янськом, - СБУ. ФОТО

Фігуранти перебувають під вартою.

Автор: 

Київська область (4001) підпал (666) СБУ (12761)


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Топ коментарі
+7
повинно статись по затриманню, бо повторюю, що по іншому це не припиниться...
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26.11.2024 13:27
+5
Це гидотна смердюча здегенерована наркотична ніщебродна шантрапа.
Навіщо з ними носитися? Сміття.
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26.11.2024 13:26
+5
В ККУ все передбачено. Просто наші гуманні суди не застосовують поправку, що стосується скоєння злочину під час дії воєнного стану. Та з вилки від-до, дають нижню планку.

Без смертної кари ніяк. Але зелень сцить, бо самі підпадають під половину статтей ККУ.
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26.11.2024 13:39
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Шось з головою?
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26.11.2024 13:20 Відповісти
повинно статись по затриманню, бо повторюю, що по іншому це не припиниться...
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26.11.2024 13:27 Відповісти
Це гидотна смердюча здегенерована наркотична ніщебродна шантрапа.
Навіщо з ними носитися? Сміття.
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26.11.2024 13:26 Відповісти
Опозиція,замість внесення законопроекту про посилення покаань для диверсантів-"не помічає" на глосуванні відміну конфіскації майна коупціонерів .Це точно опозиція?
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26.11.2024 13:31 Відповісти
та будьте реалістом, вони ж не 300 спартанців, а безправна опозиція, що тільки й може грати в Дон Кіхотів.
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26.11.2024 13:35 Відповісти
Безправна?
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26.11.2024 14:03 Відповісти
В ККУ все передбачено. Просто наші гуманні суди не застосовують поправку, що стосується скоєння злочину під час дії воєнного стану. Та з вилки від-до, дають нижню планку.

Без смертної кари ніяк. Але зелень сцить, бо самі підпадають під половину статтей ККУ.
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26.11.2024 13:39 Відповісти
Ці злочини повинні трибуналом розглядатись,а не цивільним судом.
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26.11.2024 14:05 Відповісти
То я й кажу - гуманні суди..
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26.11.2024 15:02 Відповісти
відріжте їх яйця та скорміть їм же, і покажіть це в новинах. більше жодного вилупка не завербують.
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26.11.2024 13:33 Відповісти
Ну от... Будуть на "зоні" "в авторитеті"... "Політичні"...
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26.11.2024 13:33 Відповісти
На розмінування!
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26.11.2024 14:29 Відповісти
Тварини бажали заробити пару доларів, а зараз будуть хлібати баланду, думаю що под шконкою
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26.11.2024 14:33 Відповісти
Уже рецидивист, плюс вражеский саботажник. У меня только один вопрос, зачем это гамно 'задерживать'? Патроны кончились? И веревки с собой не было? Так положите их на рельсы.
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26.11.2024 15:08 Відповісти
Корупцію так би виводили,відрізали яйця і віддали схавать
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27.11.2024 09:47 Відповісти
 
 