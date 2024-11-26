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Задержаны рецидивисты на Киевщине и Прикарпатье, которые по заказу РФ подожгли "Новую почту" и релейные шкафы УЗ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что интересовало злоумышленников?

Как отмечается, основными "целями" врага были почтовые отделения, авто Сил обороны и релейные шкафы Укрзалізниці в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Для совершения преступлений оккупанты дистанционно привлекли двух рецидивистов, которые после "отсидки" за наркоторговлю и кражи искали заработки на Телеграм-каналах.

Во время поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а возгорания фиксировали на камеры телефонов для "отчета" перед кураторами из РФ.

Так, на Киевщине задержан 28-летний наркозависимый из Березани, который сжег местное отделение частного почтового сервиса.

Он также планировал уничтожить еще несколько админзданий громады, но не успел этого сделать, поскольку был разоблачен правоохранителями.

На Прикарпатье задокументирована подрывная деятельность 40-летнего рецидивиста, который после "срока" за решеткой сжег авто ВСУ.

После задержания фигуранта расследование дополнительно установило его причастность к поджогу шкафа обогрева стрелочных переводов на важной линии железнодорожного сообщения.

Смотрите также: Подожгли приемные ТЦК и военные авто: задержаны поджигатели в Сумах и на Киевщине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

російські агенти підпалювали об'єкти
російські агенти підпалювали об'єкти

Подозрения злоумышленникам

На основании полученных доказательств обоим злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Смотрите также: Задержан 22-летний бариста из Винницы, который корректировал обстрелы и совершал поджоги, - СБУ. ФОТО

Фигуранты находятся под стражей.

Автор: 

Киевская область (4121) поджог (1068) СБУ (19874)


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Топ комментарии
+7
повинно статись по затриманню, бо повторюю, що по іншому це не припиниться...
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26.11.2024 13:27
+5
Це гидотна смердюча здегенерована наркотична ніщебродна шантрапа.
Навіщо з ними носитися? Сміття.
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26.11.2024 13:26
+5
В ККУ все передбачено. Просто наші гуманні суди не застосовують поправку, що стосується скоєння злочину під час дії воєнного стану. Та з вилки від-до, дають нижню планку.

Без смертної кари ніяк. Але зелень сцить, бо самі підпадають під половину статтей ККУ.
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26.11.2024 13:39
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Шось з головою?
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26.11.2024 13:20 Ответить
повинно статись по затриманню, бо повторюю, що по іншому це не припиниться...
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26.11.2024 13:27 Ответить
Це гидотна смердюча здегенерована наркотична ніщебродна шантрапа.
Навіщо з ними носитися? Сміття.
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26.11.2024 13:26 Ответить
Опозиція,замість внесення законопроекту про посилення покаань для диверсантів-"не помічає" на глосуванні відміну конфіскації майна коупціонерів .Це точно опозиція?
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26.11.2024 13:31 Ответить
та будьте реалістом, вони ж не 300 спартанців, а безправна опозиція, що тільки й може грати в Дон Кіхотів.
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26.11.2024 13:35 Ответить
Безправна?
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26.11.2024 14:03 Ответить
В ККУ все передбачено. Просто наші гуманні суди не застосовують поправку, що стосується скоєння злочину під час дії воєнного стану. Та з вилки від-до, дають нижню планку.

Без смертної кари ніяк. Але зелень сцить, бо самі підпадають під половину статтей ККУ.
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26.11.2024 13:39 Ответить
Ці злочини повинні трибуналом розглядатись,а не цивільним судом.
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26.11.2024 14:05 Ответить
То я й кажу - гуманні суди..
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26.11.2024 15:02 Ответить
відріжте їх яйця та скорміть їм же, і покажіть це в новинах. більше жодного вилупка не завербують.
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26.11.2024 13:33 Ответить
Ну от... Будуть на "зоні" "в авторитеті"... "Політичні"...
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26.11.2024 13:33 Ответить
На розмінування!
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26.11.2024 14:29 Ответить
Тварини бажали заробити пару доларів, а зараз будуть хлібати баланду, думаю що под шконкою
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26.11.2024 14:33 Ответить
Уже рецидивист, плюс вражеский саботажник. У меня только один вопрос, зачем это гамно 'задерживать'? Патроны кончились? И веревки с собой не было? Так положите их на рельсы.
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26.11.2024 15:08 Ответить
Корупцію так би виводили,відрізали яйця і віддали схавать
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27.11.2024 09:47 Ответить
 
 