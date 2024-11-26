Задержаны рецидивисты на Киевщине и Прикарпатье, которые по заказу РФ подожгли "Новую почту" и релейные шкафы УЗ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что интересовало злоумышленников?

Как отмечается, основными "целями" врага были почтовые отделения, авто Сил обороны и релейные шкафы Укрзалізниці в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Для совершения преступлений оккупанты дистанционно привлекли двух рецидивистов, которые после "отсидки" за наркоторговлю и кражи искали заработки на Телеграм-каналах.

Во время поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а возгорания фиксировали на камеры телефонов для "отчета" перед кураторами из РФ.

Так, на Киевщине задержан 28-летний наркозависимый из Березани, который сжег местное отделение частного почтового сервиса.

Он также планировал уничтожить еще несколько админзданий громады, но не успел этого сделать, поскольку был разоблачен правоохранителями.

На Прикарпатье задокументирована подрывная деятельность 40-летнего рецидивиста, который после "срока" за решеткой сжег авто ВСУ.

После задержания фигуранта расследование дополнительно установило его причастность к поджогу шкафа обогрева стрелочных переводов на важной линии железнодорожного сообщения.

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Подозрения злоумышленникам

На основании полученных доказательств обоим злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Фигуранты находятся под стражей.