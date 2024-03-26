Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України. На цю посаду призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Про це йдеться в указі №186/2024 на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Іншим указом №188/2024 на цю посаду призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор "Київпастрансу" Левченко звільнився з посади