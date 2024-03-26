УКР
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

данілов

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України. На цю посаду призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Про це йдеться в указі №186/2024 на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Іншим указом №188/2024 на цю посаду призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор "Київпастрансу" Левченко звільнився з посади

+30
Куди "пошлют послом"?
26.03.2024 15:51 Відповісти
+24
В свинарник.
26.03.2024 15:52 Відповісти
+24
😊 Контекст звичайно - шапіто. Ате якщо бути чесним, то розвідник Литвиненко більш гармонічно виглядає у кріслі Секретаря РНБО, ніж ветеринар Данілов. От лише ми з Вами чкдово знаємо властивість Зєлєнского підбирати кадри для державних структур. Кожен наступний кадр гірший за попереднього в рази. Тому будемо придивлятись і аналізувати.
26.03.2024 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
лучшая новость за месяц. Для меня Данилов по уровню уважения недалеко ушел от Соловьева с Симонян......
26.03.2024 16:34 Відповісти
бери мяч - і піZдяч.не інакше,Мяче Славович.
26.03.2024 16:36 Відповісти
Можливо Данілова чекає посада послом в Чехії ,
бо там нікого немає
26.03.2024 16:38 Відповісти
Де ж воно спливе?
26.03.2024 16:38 Відповісти
Спливе десь , бо л..... не тоне 😃
26.03.2024 16:40 Відповісти
26.03.2024 22:11 Відповісти
І куди ж випишуть йому туристичну путівку?
26.03.2024 16:39 Відповісти
Щось ЄРМАКОВЩИНА знову мутить...
26.03.2024 16:42 Відповісти
Яка втрата, вай-вай! Донєцкого браткА відправили нафік.
Нєдорос, брателло, нєдорос до дєрьмаков.
26.03.2024 16:43 Відповісти
Данила был примерным сказочником ,он много сказок нам рассказал
26.03.2024 16:46 Відповісти
Напросився на копняка...мабудь аж до страни ветерінаріїї...ослом
26.03.2024 16:50 Відповісти
осла в Осло отправляют )))
26.03.2024 19:39 Відповісти
Вони там всі - ті ще персонажі. Але Дебілов переплюнув кожного
26.03.2024 16:59 Відповісти
Данілову місце на відповідній його освіті роботі. Стосовно Литвиненка - не кожен, хто вчився на москві, працює на росію. Зважте, що це були перші роки післярадянської державності.
26.03.2024 17:13 Відповісти
в усіх курсантів друзі-сокурсники ув канторі. Вони дружать сім'ями
26.03.2024 17:53 Відповісти
у мене однокласник вчився у Харкові в ХАІ. Ще за совка пішов на службу і зараз на пенсії випускає су34 у Новосибірську. А шо? гроші платчять немалів, ще й плюс пенсія підполковника.
26.03.2024 19:28 Відповісти
після есесеру пройшло вже трийцять три роки - два свідомих покоління
26.03.2024 17:54 Відповісти
Попрощаємося з нашим позитивним і незламно-потужним ветеринаром і його офігітєльними історіями.
26.03.2024 17:14 Відповісти
Багаторічна дружба з братом Дерьмака всьому голова.
26.03.2024 17:46 Відповісти
Поміняв Володя шило на мило....Малюк та Буданов хоч язиками плещуть,а цей сидів тихо,як миша...А взагалі,хтось за останні 10 років чув чим займається ця СЗР? Останній крутий чувак там був Ілляшев,чоловік Єлєнкі Лукаш,він втік до себе на Родіну в 2014,а Лєнка ще куралєсіла при Петру і Картавому до 24.02. Щось,Боневтік тасує колоду,йому менше 2 місяців залишилося бути легітимним презиком,щось Йермак з Татаровим задумали....
26.03.2024 17:54 Відповісти
готують канцлера в імператори
26.03.2024 17:56 Відповісти
Закон Парето (правило 80:20) - емпіричне правило, яке стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин.
26.03.2024 18:30 Відповісти
Мабуть, вже формально проходить ВЛК де його визнають непридатним до служби в армії та поїде відпочивати у якесь безпечне посольство.
26.03.2024 18:05 Відповісти
коли вже поміняють "второє ліцо" в державі? Бо така страшна ґемба.. ганьба та гішпанський сором
26.03.2024 18:12 Відповісти
Тепер в ТцК і на фронт?
26.03.2024 18:38 Відповісти
Треба було Безуглу призначити, як "яскравого фахівця з національної безпеки"
26.03.2024 18:48 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1772668327006994592 15 мин

Ах уєдьу нас новий секретар РНБОУ...

26.03.2024 19:10 Відповісти
я можу хоч зараз вигадаьти ще більш неймовірні історії. якись лис - не є надійним джерелом. Тут до сих апір не знаємо - викликав до себе баканов очільників обласних СБУ в день вторгнення чи то лише їх фантазії.
26.03.2024 19:33 Відповісти
І знов без аргументів, причин та пояснень…
Мовляв, я творець, я так бачу…
Одне чудо змінив іншим…
Проста нада вєріть…
26.03.2024 19:11 Відповісти
за те, що Данілов кутайців обізвав ***@ми, його звільнили
27.03.2024 00:11 Відповісти
кроме громких заявлений, пустой болтовни и глупыз угроз толку нет.
а то что вовремя не эвакуировал украинских детей, которые попали в кацапское рабство, оставил врагу ценности, вооружение - за это его, как главу СНБО, надо судить, а не увольнять
26.03.2024 19:12 Відповісти
не зачіпайте Безуглу, її готують в спікери ВР
26.03.2024 19:14 Відповісти
Я би пораділа, якби не властивість зебіла ставити замість звільнених ще більш лайновитих осіб.
26.03.2024 19:15 Відповісти
Схема как у Путина,чекисты у власти
26.03.2024 19:27 Відповісти
Ходят слухи, что одной из причин увольнения "ветеринара", было его интервью. Где он назвал спецпредставителя Китая - "каким то ***"...
26.03.2024 19:35 Відповісти
Тяжелая работа у Зеленского:
назначил-уволил, назначил-уволил ....
Это говорит об одном - не умеет Зеля подбирать кадры, или "заглатывает" тех, кто ему умело подсовывает, зная что президент слаб в подборе кадров.
Ладно, было бы это в квартале 95, но сейчас у него воюющее государство.
Печаль.
26.03.2024 19:35 Відповісти
А де ж він тепер харчуватися буде ???
26.03.2024 19:42 Відповісти
Та я думаю, Данілов сам зплигнув, після цирконів і теракту почув, що запахло гасом і зпетляв поки ще є можливість. Думаю, вже пакує валізи і придивляється собі країну.
26.03.2024 19:55 Відповісти
Тільки єрмак у нас ідеальний, незамінний і неповторний
26.03.2024 20:07 Відповісти
Понятно! После того когда зоотехник прокукарекал (и это есть в архивах интернета ) его послали кукарекать на свои хлеба!
26.03.2024 20:17 Відповісти
Хто залишився у владі з тих, хто в очі українцям брехали про відсутність загрози нападу рашистської пітьми на Україну напередодні 24.02.2022?
Яйцесяйний Рєзніков пішов, ютюбзірку Арєстовіча пішли, а тепер і Данілова туди ж, у Монако.
Залишились Арахімія-Подоляк і сам Зеленський.
26.03.2024 21:14 Відповісти
на свое место- резать свыням яйца
26.03.2024 21:44 Відповісти
Перестановка кроватей в борделе. ****** менять надо!
26.03.2024 21:45 Відповісти
Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Звичайно, хіба ж такого цінного кадра можна втратити?

Немає слів, одні "вираженія"...
26.03.2024 21:51 Відповісти
Який з Летвиненка розвідник? Держспец звязок,сбу,РНБО, керівник зовнішньої розвідки. Унікальні спеціалісти хоч Укроборонпром хоч в розвідку все знають та можуть. Одне тішить що розвідника Іващенка - професіонала поставили на посаду керівника СЗР.
26.03.2024 21:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 