Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України. На цю посаду призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Про це йдеться в указі №186/2024 на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
Іншим указом №188/2024 на цю посаду призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Топ коментарі
+30 Pan Kotskyi
показати весь коментар26.03.2024 15:51 Відповісти Посилання
+24 Alessandro Moretti
показати весь коментар26.03.2024 15:52 Відповісти Посилання
+24 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар26.03.2024 16:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо там нікого немає
Нєдорос, брателло, нєдорос до дєрьмаков.
@RudijLis
·
https://twitter.com/RudijLis/status/1772668327006994592 15 мин
Ах уєдьу нас новий секретар РНБОУ...
Мовляв, я творець, я так бачу…
Одне чудо змінив іншим…
Проста нада вєріть…
а то что вовремя не эвакуировал украинских детей, которые попали в кацапское рабство, оставил врагу ценности, вооружение - за это его, как главу СНБО, надо судить, а не увольнять
назначил-уволил, назначил-уволил ....
Это говорит об одном - не умеет Зеля подбирать кадры, или "заглатывает" тех, кто ему умело подсовывает, зная что президент слаб в подборе кадров.
Ладно, было бы это в квартале 95, но сейчас у него воюющее государство.
Печаль.
Яйцесяйний Рєзніков пішов, ютюбзірку Арєстовіча пішли, а тепер і Данілова туди ж, у Монако.
Залишились Арахімія-Подоляк і сам Зеленський.
Звичайно, хіба ж такого цінного кадра можна втратити?
Немає слів, одні "вираженія"...