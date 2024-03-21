Директор "Київпастрансу" Левченко звільнився з посади

Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також звільнений буде директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - написав він у телеграмі.

За словами Кличка, виконуючий обов’язки директора КП "Київпастранс" буде призначений найближчими днями.

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Нагадаємо, раніше журналісти журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

Після цього Брагінський звільнився.

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