Директор "Київпастрансу" Левченко звільнився з посади
Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також звільнений буде директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - написав він у телеграмі.
За словами Кличка, виконуючий обов’язки директора КП "Київпастранс" буде призначений найближчими днями.
Нагадаємо, раніше журналісти журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.
Після цього Брагінський звільнився.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
❗️Увага..! Загроза балістики 🚀 через активність ОТРК 🚀 в Курській області
. В укриття!
наворовал и уволился
наворовал и уволился
наворовал и уволился
.....