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Новини
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Директор "Київпастрансу" Левченко звільнився з посади

левченко,дмитро

Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також звільнений буде директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - написав він у телеграмі.

За словами Кличка, виконуючий обов’язки директора КП "Київпастранс" буде призначений найближчими днями.

Дивіться: Гендиректор "Київпастрансу" Левченко, маючи офіційну зарплату 16 тис. грн, в 2016 році купив BMW за 1,15 млн грн, квартиру за 1,8 млн грн, а його дружина - за 3,1 млн грн. ФОТО

Нагадаємо, раніше журналісти журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

Після цього Брагінський звільнився.

Також читайте: Після сюжету BIHUS.Info і реакції Кличка очільник Київського метрополітену Брагінський звільнився, - КМДА

Автор: 

Київпастранс (229) Кличко Володимир (115) звільнення (2690) Левченко Дмитро (3)


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Топ коментарі
+7
а до чого тут Кличко ??? він що жандармом кожному чиновнику має бути ???
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21.03.2024 13:11 Відповісти
+5
тільки всього ??? коли його посадять, а все що вкрав конфіскують на користь ЗСУ ???
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21.03.2024 13:06 Відповісти
+3
Затарився?
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21.03.2024 13:07 Відповісти
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Прибарахлілся, внукам хватіт....
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21.03.2024 13:04 Відповісти
тільки всього ??? коли його посадять, а все що вкрав конфіскують на користь ЗСУ ???
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21.03.2024 13:06 Відповісти
Не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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21.03.2024 13:06 Відповісти
Затарився?
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21.03.2024 13:07 Відповісти
Не по темі .
❗️Увага..! Загроза балістики 🚀 через активність ОТРК 🚀 в Курській області
. В укриття!
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21.03.2024 13:07 Відповісти
Ммолода команда київських реформаторів прибарахлились і тепер тихенько йдуть в ліс. Кличко нічого не знав, його 10 років обманювали.
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21.03.2024 13:09 Відповісти
а до чого тут Кличко ??? він що жандармом кожному чиновнику має бути ???
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21.03.2024 13:11 Відповісти
" Царь хороший-бояре плохие..."? В Киеве без ведома КМДА ничего не делается( включая взятки откаты), а КМДА-это Кличко.
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21.03.2024 14:15 Відповісти
Цей затарився. Наступний! Швидше, швидше час іде, а ще не всі встигли "попрацювати"
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21.03.2024 13:14 Відповісти
Накрав і спетляв.
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21.03.2024 13:19 Відповісти
Ох і ряха

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21.03.2024 13:20 Відповісти
с награбленным
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21.03.2024 13:25 Відповісти
Конфисковать все в пользу ЗСУ
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21.03.2024 13:38 Відповісти
по стопам Витька в Монаку. Наконец-то можна будет пожить по человечески. Жизнь только начинается
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21.03.2024 13:40 Відповісти
В заявлении Левченко так и написал - "Я - пасс!"
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21.03.2024 13:49 Відповісти
Зараз директор "Київ пасьянсу" піде свідомо до ТЦК та до армії, правильно?
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21.03.2024 14:26 Відповісти
А разрешение от буданова на выезд будет брать,интересно? Или сразу на адвоката пойдет учиться
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21.03.2024 16:48 Відповісти
наворовал и уволился
наворовал и уволился
наворовал и уволился
наворовал и уволился
.....
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21.03.2024 18:26 Відповісти
 
 