Після сюжету BIHUS.Info і реакції Кличка очільник Київського метрополітену Брагінський звільнився, - КМДА
Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.
Про це повідомили в Київській міській адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Тимчасово обов’язки начальника комунального підприємства виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.
Напередодні журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.
Після публікації розслідування журналістів мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обов’язків.
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- Ми їх звільняємо аби вони мали час насолодитися награбованим та поступилися місцем іншим нашим любим друзям.
Його зачекалися в ТЦК на медкомісію…
Десь там, в ТЦК, і баканов з гройсманом та гончаруком… проходять медкомісію… мабуть..
як собака рипʼяхів
А якщо правопорушення не було доведене, по якому праву звільняють і цькують людину?
****, як ви *******, 73% дегенератів і ваші трускавецького університету обранці!!!