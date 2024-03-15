Після сюжету BIHUS.Info і реакції Кличка очільник Київського метрополітену Брагінський звільнився, - КМДА

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Про це повідомили в Київській міській адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Тимчасово обов’язки начальника комунального підприємства виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

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Напередодні журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

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Після публікації розслідування журналістів мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обов’язків.