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Новини
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Після сюжету BIHUS.Info і реакції Кличка очільник Київського метрополітену Брагінський звільнився, - КМДА

віктор,брагінський

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Про це повідомили в Київській міській адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Тимчасово обов’язки начальника комунального підприємства виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Дивіться: "Колишня"-мільйонерка, Козин та інвест-мама: журналісти виявили елітне майно у родичів директора Київського метрополітену Брагінського. ВIДЕО

Напередодні журналісти BIHUS.Info розібрали декларації директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, проаналізували майно його рідних, яке у них з'явилося після призначення Брагінського та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю, колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

Читайте: Директор Київського метрополітену Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків, - Кличко

Після публікації розслідування журналістів мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обов’язків.

Автор: 

Київ (19638) Метрополітен (1419) звільнення (2688)


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Топ коментарі
+10
а крадене повернув?
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15.03.2024 12:58
+10
- Що ви робити з крадіями суспільного майна?
- Ми їх звільняємо аби вони мали час насолодитися награбованим та поступилися місцем іншим нашим любим друзям.
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15.03.2024 13:03
+10
Як цього ставленника преЗЕдента?...


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15.03.2024 13:13
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а крадене повернув?
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15.03.2024 12:58 Відповісти
В Одесі сьогодні загинули люди, які робили свою роботу під обстрілами. Серрце крає. А ця гидота пішла шукать собі нове тепле місце
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15.03.2024 13:09 Відповісти
звільнився .....і фсьо??типу виновен,признав,зрозуміти та простити???людей за пляшку пива на 5 років на зону,а оце одоробло звільнилося???
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15.03.2024 13:00 Відповісти
А стільки років хтось "не помічав".
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15.03.2024 13:01 Відповісти
Мабуть, теж звільниться
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15.03.2024 13:25 Відповісти
Ловлять?
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15.03.2024 13:02 Відповісти
Звільнився? Може ще за згодою сторін))) оце вже не смішно геть
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15.03.2024 13:02 Відповісти
Совість замучила під час війни красти.Знаєте які він моральні муки терпить?
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15.03.2024 13:08 Відповісти
Як цього ставленника преЗЕдента?...


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15.03.2024 13:13 Відповісти
Угу..У цього не "нєрвнай почвє" навіть волосся повипадало.
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15.03.2024 14:01 Відповісти
- Що ви робити з крадіями суспільного майна?
- Ми їх звільняємо аби вони мали час насолодитися награбованим та поступилися місцем іншим нашим любим друзям.
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15.03.2024 13:03 Відповісти
Все розпочинають і розпочинають слідства проти "любих друзів".Цей процес пішов би набагато швидше та ефективніше якби почали з автора цього терміну...
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15.03.2024 13:13 Відповісти
"ці руки нічого не крали" (с) ....все любі друзі
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15.03.2024 13:20 Відповісти
Вільна каса.Слєдующій.
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15.03.2024 13:05 Відповісти
Цирк на дроті…
Його зачекалися в ТЦК на медкомісію…
Десь там, в ТЦК, і баканов з гройсманом та гончаруком… проходять медкомісію… мабуть..
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15.03.2024 13:06 Відповісти
"нацарюю 100 рублів і втечу"
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15.03.2024 13:07 Відповісти
Там про 100 рублів не йдеться. Нацарював що хватить і дітям з онуками.
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15.03.2024 13:37 Відповісти
Та й втікати він скоріш за все не збирається. Такі кадри просто так не йдуть з державної служби. До посла мабуть не доріс, але "радником" цілком можуть пристроїти.
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15.03.2024 13:44 Відповісти
- "я нє магу варавать в такой нєрвнай абстановке"
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15.03.2024 13:08 Відповісти
В Украине нет тюремного заключения за неуплату налогов? Я уже молчу за воровство, понятно что за это не сажают, но если есть по факту у человека больше имущества чем он заработал/задекларировал в своей жизни, разве это не является достаточным доказательством что пора переезжать на ПМЖ в клетку?
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15.03.2024 13:09 Відповісти
Вон пишут мама-пенсионерка покупала дорогие квартиры. Это как вообще? Почему она не в тюрьме?
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15.03.2024 13:14 Відповісти
потому что в Украине уважают старость. Маме можно
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15.03.2024 13:21 Відповісти
"Это другое!" ((с)Величайший)
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15.03.2024 13:30 Відповісти
Кличко сволота-чьому не посадив,бо "борцун" з алігархами із наріда щось сдувся а "залізні яйця" наполеона збігли до Макрона.
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15.03.2024 13:10 Відповісти
За десять років роботи набрався ,, бідолага" грошенят ,
як собака рипʼяхів
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15.03.2024 13:11 Відповісти
Тепер торчатиме десь в Маямі чи Аліканте...
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15.03.2024 13:12 Відповісти
Жебракуватиме. Може, пенсію хоч заробив?
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15.03.2024 13:38 Відповісти
І фсе? А судитися і моральну компенсацію буде отримувати?
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15.03.2024 13:28 Відповісти
І буде,і отримує бо виходить що Кличко тож вдався в популізм,просто уволіл щоб "мудрий нарід" поплескав в долоні.А де заява в НАБУ.
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15.03.2024 13:40 Відповісти
Бігус домовився з ОП. Тепер бере закази на "мочілово" тільки у них (Нікому не дивно, що 99 % коррупції приходиться на президентську вертикаль, але інформаційно атакують саме той 1 %, причому для того, щоб ОПа і його взяла під контроль)
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15.03.2024 13:50 Відповісти
Слиш, яке "звільнився" на хрін? Це що, форма покарання за кримінальне правопорушення?
А якщо правопорушення не було доведене, по якому праву звільняють і цькують людину?
****, як ви *******, 73% дегенератів і ваші трускавецького університету обранці!!!
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15.03.2024 13:54 Відповісти
У всіх країнах злодіїв саджають,в особливо продвинутих верхні кінцівки ампутують,а у нас звільняють...
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15.03.2024 14:06 Відповісти
Звільнився і все?! А шо так можна?
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15.03.2024 14:29 Відповісти
Бигусы, слабО снять расследования про связи западных пропутинских политиков с х..лом ??
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16.03.2024 02:12 Відповісти
 
 