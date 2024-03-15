Глава Киевского метрополитена Брагинский уволился, - КГГА

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

Об этом сообщили в Киевской городской администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Временно обязанности начальника коммунального предприятия будет выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

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Накануне журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

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После публикации расследования журналистов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.