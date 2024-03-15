РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости
5 731 37

Глава Киевского метрополитена Брагинский уволился, - КГГА

віктор,брагінський

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

Об этом сообщили в Киевской городской администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Временно обязанности начальника коммунального предприятия будет выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

Смотрите также: "Бывшая" - миллионерша, Козин и инвест-мама: журналисты обнаружили элитное имущество у родственников директора Киевского метрополитена Брагинского. ВИДЕО

Накануне журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

Читайте также: Директор Киевского метрополитена Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей, - Кличко

После публикации расследования журналистов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Автор: 

Киев (25665) Метрополитен (1016) увольнение (2685)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
а крадене повернув?
показать весь комментарий
15.03.2024 12:58
+10
- Що ви робити з крадіями суспільного майна?
- Ми їх звільняємо аби вони мали час насолодитися награбованим та поступилися місцем іншим нашим любим друзям.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:03
+10
Як цього ставленника преЗЕдента?...


показать весь комментарий
15.03.2024 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а крадене повернув?
показать весь комментарий
15.03.2024 12:58 Ответить
В Одесі сьогодні загинули люди, які робили свою роботу під обстрілами. Серрце крає. А ця гидота пішла шукать собі нове тепле місце
показать весь комментарий
15.03.2024 13:09 Ответить
звільнився .....і фсьо??типу виновен,признав,зрозуміти та простити???людей за пляшку пива на 5 років на зону,а оце одоробло звільнилося???
показать весь комментарий
15.03.2024 13:00 Ответить
А стільки років хтось "не помічав".
показать весь комментарий
15.03.2024 13:01 Ответить
Мабуть, теж звільниться
показать весь комментарий
15.03.2024 13:25 Ответить
Ловлять?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:02 Ответить
Звільнився? Може ще за згодою сторін))) оце вже не смішно геть
показать весь комментарий
15.03.2024 13:02 Ответить
Совість замучила під час війни красти.Знаєте які він моральні муки терпить?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:08 Ответить
Як цього ставленника преЗЕдента?...


показать весь комментарий
15.03.2024 13:13 Ответить
Угу..У цього не "нєрвнай почвє" навіть волосся повипадало.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:01 Ответить
- Що ви робити з крадіями суспільного майна?
- Ми їх звільняємо аби вони мали час насолодитися награбованим та поступилися місцем іншим нашим любим друзям.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:03 Ответить
Все розпочинають і розпочинають слідства проти "любих друзів".Цей процес пішов би набагато швидше та ефективніше якби почали з автора цього терміну...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:13 Ответить
"ці руки нічого не крали" (с) ....все любі друзі
показать весь комментарий
15.03.2024 13:20 Ответить
Вільна каса.Слєдующій.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:05 Ответить
Цирк на дроті…
Його зачекалися в ТЦК на медкомісію…
Десь там, в ТЦК, і баканов з гройсманом та гончаруком… проходять медкомісію… мабуть..
показать весь комментарий
15.03.2024 13:06 Ответить
"нацарюю 100 рублів і втечу"
показать весь комментарий
15.03.2024 13:07 Ответить
Там про 100 рублів не йдеться. Нацарював що хватить і дітям з онуками.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:37 Ответить
Та й втікати він скоріш за все не збирається. Такі кадри просто так не йдуть з державної служби. До посла мабуть не доріс, але "радником" цілком можуть пристроїти.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:44 Ответить
- "я нє магу варавать в такой нєрвнай абстановке"
показать весь комментарий
15.03.2024 13:08 Ответить
В Украине нет тюремного заключения за неуплату налогов? Я уже молчу за воровство, понятно что за это не сажают, но если есть по факту у человека больше имущества чем он заработал/задекларировал в своей жизни, разве это не является достаточным доказательством что пора переезжать на ПМЖ в клетку?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:09 Ответить
Вон пишут мама-пенсионерка покупала дорогие квартиры. Это как вообще? Почему она не в тюрьме?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:14 Ответить
потому что в Украине уважают старость. Маме можно
показать весь комментарий
15.03.2024 13:21 Ответить
"Это другое!" ((с)Величайший)
показать весь комментарий
15.03.2024 13:30 Ответить
Кличко сволота-чьому не посадив,бо "борцун" з алігархами із наріда щось сдувся а "залізні яйця" наполеона збігли до Макрона.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:10 Ответить
За десять років роботи набрався ,, бідолага" грошенят ,
як собака рипʼяхів
показать весь комментарий
15.03.2024 13:11 Ответить
Тепер торчатиме десь в Маямі чи Аліканте...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:12 Ответить
Жебракуватиме. Може, пенсію хоч заробив?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:38 Ответить
І фсе? А судитися і моральну компенсацію буде отримувати?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:28 Ответить
І буде,і отримує бо виходить що Кличко тож вдався в популізм,просто уволіл щоб "мудрий нарід" поплескав в долоні.А де заява в НАБУ.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:40 Ответить
Бігус домовився з ОП. Тепер бере закази на "мочілово" тільки у них (Нікому не дивно, що 99 % коррупції приходиться на президентську вертикаль, але інформаційно атакують саме той 1 %, причому для того, щоб ОПа і його взяла під контроль)
показать весь комментарий
15.03.2024 13:50 Ответить
Слиш, яке "звільнився" на хрін? Це що, форма покарання за кримінальне правопорушення?
А якщо правопорушення не було доведене, по якому праву звільняють і цькують людину?
****, як ви *******, 73% дегенератів і ваші трускавецького університету обранці!!!
показать весь комментарий
15.03.2024 13:54 Ответить
У всіх країнах злодіїв саджають,в особливо продвинутих верхні кінцівки ампутують,а у нас звільняють...
показать весь комментарий
15.03.2024 14:06 Ответить
Звільнився і все?! А шо так можна?
показать весь комментарий
15.03.2024 14:29 Ответить
Бигусы, слабО снять расследования про связи западных пропутинских политиков с х..лом ??
показать весь комментарий
16.03.2024 02:12 Ответить
 
 