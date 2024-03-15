Глава Киевского метрополитена Брагинский уволился, - КГГА
Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.
Об этом сообщили в Киевской городской администрации, информирует Цензор.НЕТ.
Временно обязанности начальника коммунального предприятия будет выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.
Накануне журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.
После публикации расследования журналистов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.
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- Ми їх звільняємо аби вони мали час насолодитися награбованим та поступилися місцем іншим нашим любим друзям.
Його зачекалися в ТЦК на медкомісію…
Десь там, в ТЦК, і баканов з гройсманом та гончаруком… проходять медкомісію… мабуть..
як собака рипʼяхів
А якщо правопорушення не було доведене, по якому праву звільняють і цькують людину?
****, як ви *******, 73% дегенератів і ваші трускавецького університету обранці!!!