Директор Киевского метрополитена Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей, - Кличко

Директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей после расследования журналистов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня…"

Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные.

Смотрите: "Бывшая" - миллионерша, Козин и инвест-мама: журналисты обнаружили элитное имущество у родственников директора Киевского метрополитена Брагинского. ВИДЕО

С философского: всем в душу не заглянешь. Но когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - заявил Кличко.

Расследование журналистов в отношении Брагинского

Журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.