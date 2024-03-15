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Директор Киевского метрополитена Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей, - Кличко

кличко

Директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей после расследования журналистов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня…"

Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные.

Смотрите: "Бывшая" - миллионерша, Козин и инвест-мама: журналисты обнаружили элитное имущество у родственников директора Киевского метрополитена Брагинского. ВИДЕО

С философского: всем в душу не заглянешь. Но когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - заявил Кличко.

Віталій Кличко про відсторонення Брагінського

Расследование журналистов в отношении Брагинского

Журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

Автор: 

Кличко Виталий (4651) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+10
до речі, кілька слів про скотовози, іменованих маршрутками. Жодна маршрутка не видає пасажирам квитки, що є прямим порушенням та корупційним дном. Нам розповідають про необхідність підвищення податків, але хто в нашій державі, що прогнила, знає, якими сумами реально віртять власники скотовозів, якщо за кожен маршрут «заноситься» щомісяця до київради від 100 до 300 тисяч гривень, а іноді й більше. Кличко вдає, що йому нічого про це невідомо. Скотовози, як не дивно, так і не обладнали терміналами оплати, як і належить у міському транспорті. І, як завжди, влада нам хрюкає: «після війни Україна стане іншою». Не стане! Тому що ви ніколи не нажеретесь! Вам завжди буде замало!
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15.03.2024 01:53
+8
Та чого ж тебе так вивертає проти Кличка! На Зєрмака працюєш?
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15.03.2024 00:49
+6
Интересно мы живем
Правоохранительные органы
Прокуратура
Ни хрена не видят
Их работу выполняют журналисты
Так может поставим прокурорских газеты издавать?
А журналисты пусть идут на их место
Завтра такой шухер начнется - мама,не горюй!!!!
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15.03.2024 02:54
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть, тепер він точно НЕ піде захищати, свої млн грн на Фронт!
Хоть би, він віку собі не вкоротив, від хвилювання з гроші з Київського метро… Тарифи у Метро, конче піднімуть, він там не один такий
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15.03.2024 00:17 Ответить
Про підйом тарифів вже 20 років говорять , бо метро збиткове. Це не Боагинського віна, а мєріі , бо Кличко не може вирішити проблему
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15.03.2024 00:24 Ответить
Проїзд в транспорті завжди дофінансовувався меріями. В тому числі й метро. Інше питання, що крадуть постійно. От неможуть жити без схематозів.
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15.03.2024 00:54 Ответить
Народ треба замінити - залишити тільки тих, хто ні разу в житті хабаря не давав чиновнику! Всіх інших у бригади "Жуть України" і на фронт!
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15.03.2024 09:58 Ответить
У всьому світі громадський транспорт збитковий.
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15.03.2024 08:01 Ответить
заодно і протєчку тонеля можно буде на нього повісить.
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15.03.2024 00:18 Ответить
Вам би, казки писати, для дітей…
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15.03.2024 00:19 Ответить
А ось за цей пройоб хтось повинен відповісти. Бо нарушили ЧЕРВОНІ ЛИНІІ.
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15.03.2024 00:26 Ответить
Хто дав дозвіл будувати ФІРТАШУ ( КАН девелопмент) другу чергу ОУШЕН ? А може Никонов сам собі надав дозвіл , коли був першим замом Кличко??
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15.03.2024 00:28 Ответить
Такі дозволи надає ДІАМ. Раніше ДАБІ. І не тільки в Києві. По всій Україні. З них шкури дерти треба.
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15.03.2024 01:00 Ответить
Сдерти і на барабани люті, під які хабарники підуть у наступ на лінію Суровікіна! І всім, хто дійде до Токмака - амністію і 500 гривнів премії! Але я так думаю, шо в нашому суспільстві знайдуться доброчесні, які з тих 500 гривень затребують відкату...
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15.03.2024 10:02 Ответить
Та я не думаю, що там той оушен сильно давить на землю, бо раніше на його місті стояв хладокомбінат - в нього тиск мав бути більшим...
Інше питання, що при Космосі і Азірові тунель збудували тяп-ляп, а після того більше 10 років ніхто палець об палець не стукнув, щоб виправити всі дефекти...
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15.03.2024 01:40 Ответить
Відкати на будівництві метро досягали 40 відсотків. Тому все і валиться і тече.
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15.03.2024 01:58 Ответить
Дуже цікаво, а де останній раз будували в Києві метро? Я вже забув
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15.03.2024 06:15 Ответить
на виноградарі
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15.03.2024 06:44 Ответить
Сам тунель будували в 2008 - 2009. Яким боком там Азіров?
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15.03.2024 07:56 Ответить
Тунель - так, при Космосі прокладали. Добудовували вже при азірові - прокладали кабелі, рейки і тд...
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15.03.2024 09:10 Ответить
Кабелі і рейки до протікання тунелю не мають ніякого відношення. Та й не повинні ні мер, ні прем"єр особисто контролювати якість виконаних робіт. Ні в метро, ні на інших будівництвах. На це є відповідні органи. Тим більше, ні мер, ні прем"єр не зможуть цього зробити, навіть, якщо б дуже захотіли. Бо не є фахівцями в цій галузі. І не повинні бути.
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15.03.2024 09:24 Ответить
ніхєра не вийде, бо правки лозового та інших іонушасів.
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15.03.2024 00:41 Ответить
Протока це будівництво, нажаль.... Там стільки всунули... Дом Меблів будували років 10. А це км 2... Там холодильник ніяк не доробити не змогли... Озеро було та Либідь... Зараз там краш-сіті.... Там дитинство пройшло)
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15.03.2024 00:27 Ответить
Протєчку замажуть відром цементу,
а грошей візьмуть як за тунель під Ла-Маншем.
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15.03.2024 05:53 Ответить
БЛИН, а Кличко не знав хто батько у Брагинського ? Ще у 90х Брагинський був досі богатим і без Метрополитену
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15.03.2024 00:20 Ответить
"Звичайна історія" - жлоб не ділився і засвітився.
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15.03.2024 00:43 Ответить
Віталій, окрім правоохоронних органів хай ще його щелепою займеться твій правий свінг. Тоді буде в порядку !
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15.03.2024 00:28 Ответить
ні, нема кого судити буде
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15.03.2024 06:45 Ответить
Віталику, а ти вже коли? Затримався, дуже затримався.....
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15.03.2024 00:34 Ответить
А хто йому прийде на заміну? верещук чи коля тіщєнко? А може кірюша тімошонка? Поки клоунська підрастія у владі, вже хай кличко залишається мером.
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15.03.2024 06:18 Ответить
Вони там рекдаму продають, мабуть її ніхто не обліковує.
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох, замість табло за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.
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15.03.2024 00:37 Ответить
Дуже цікаво, а скільки грошей отримують за рекламу в рік аби відремонтувати цілий метрополітен. Невже мільярди?
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15.03.2024 06:20 Ответить
Рекламу крутять цілий день, кожний день і на багатьх станціях, за рік кругленька сумма, а телевізори за рахуок бюджету киян, а Віталк в метро неїздить, небачить, то з ним й не поділились
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15.03.2024 18:00 Ответить
Це він про те, що з ним не поділились...
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15.03.2024 00:42 Ответить
Та чого ж тебе так вивертає проти Кличка! На Зєрмака працюєш?
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15.03.2024 00:49 Ответить
Ось бачш цю групу, в ній майже 4 тисячі чоловік, киян, і всіх від нього вивертає, а це тільки вершина айсбергу
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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15.03.2024 01:07 Ответить
Звісно, це мер Києва виконує функції в Україні і прокуратури, і нацполу, і сбу, і суду, і дбр, тому на нього можна повісити всі лохотрони у місті.
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15.03.2024 06:23 Ответить
Для мене Фейсбук не авторитет. А тобі потрібно знати (хоча цитування не є знанням) не тільки Закони, а й реалії. Скажи мені, хто твій ворог... Подивися Закони про Зєрмака, слуг урода, поцікався фактами їх діяльності, бездіяльності, шкідництва. Такий айсберг знищить весь світ.
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15.03.2024 08:01 Ответить
Це аргумент? Чотири тисячі відомо яких "киян" в фейсбучіку? Я думаю, по-перше, якщо б подивитися геолокацію тих "киян", то половина виходила б на зв'язок десь з опи, а по-друге, чотири тисячі, при 12+ мільйонах в Києві - це просто сміх, а не аргумент. Навіть не крапля у морі. До речі, "кияни", ви випадково не лохторат безуглої?
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15.03.2024 11:55 Ответить
Я прийшов, а воно як шашель точило Київраду, Їздило на Мосіке до ЦУМу, паркувалося на Дніпровських пагобах у кущах (Кукушка)... І по копійчинєі матусв - хай старенька чоколадку у
Хфорі купить... Ну грядочку якусь синочку кропчиком засіяти - дитятко ж аж МЕТРО дєржит - волки не спят, парвут курвы...
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15.03.2024 00:42 Ответить
За що? Він же просто крав,як і всі білякоритники.)
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15.03.2024 01:11 Ответить
Салий Подол делал... Омельченко Михайловскую площадь... Не мимо кармана - знаю... Но вот следующие.... Мрак унд негель(
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15.03.2024 01:30 Ответить
Дуже цікаво, як салій міг дєлать подол, якому більше 150 років😁
Про омєльченко, краще б ти промовчав. всякі бц карнегі, гулівери, паруси, та інша ***** з'явилася саме при ньому
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15.03.2024 06:26 Ответить
странно слышать про стоимость тарифов на метро. А может проблема не в самих тарифах на метро? почему мы должны думать о том что метро является дотационным? имеет ли это отношение к обычному работяге? Почему мы должны думать о состоянии метро, и делаются ли там ревизии или проверки. Что делал там Брагинский 9лет? исходя из новостей ни*уя он там не делал, выходит так? Если весь киевсовет пошерстить, то там таких наберётся полная горсть в ладошке. При чём тут бывшая жена, если она уже бывшая? пусть что хочет то и строит. Самого Ьрагинского назначили "Він був призначений на посаду 16 липня 2014 року". Прошло 9лет с того времени, я бы даже сказал на моё удивление он там даже задержался, учитывая все политич. перепитии. Пока я вижу политику "зас*рания" мозгов, и сыпят и сыпят, мне это напоминает когда я к бабушке приезжал в деревню и смотрел канал ньювсОне, очень красиво, со вкусом, затягивает, смотрел бы неделями просто, как кто-то кого то ударил в раде. Но где результат? Пройдут выборы, и мне кажется что те территории постигнет судьба крыма.
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15.03.2024 01:36 Ответить
до речі, кілька слів про скотовози, іменованих маршрутками. Жодна маршрутка не видає пасажирам квитки, що є прямим порушенням та корупційним дном. Нам розповідають про необхідність підвищення податків, але хто в нашій державі, що прогнила, знає, якими сумами реально віртять власники скотовозів, якщо за кожен маршрут «заноситься» щомісяця до київради від 100 до 300 тисяч гривень, а іноді й більше. Кличко вдає, що йому нічого про це невідомо. Скотовози, як не дивно, так і не обладнали терміналами оплати, як і належить у міському транспорті. І, як завжди, влада нам хрюкає: «після війни Україна стане іншою». Не стане! Тому що ви ніколи не нажеретесь! Вам завжди буде замало!
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15.03.2024 01:53 Ответить
І проізд у цій трясогузці в 2 рази дорожчий - це ж , бачте - "ТАКСІ" ,,,
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15.03.2024 05:58 Ответить
А про те, що витворяють водії цих "таксі" вже легенди ходять.
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15.03.2024 08:04 Ответить
Andrew86
Якщо Пан не користується маршрутками, то це не значить, що вони не
потрібні! У нас далеко не кожен має власний лімузин на ходу!
Особливо у великих містах! Де легковички займають 80% проїжджої
частини, перевозячи 10% люду!
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15.03.2024 08:30 Ответить
Люди і купують ті легковики саме щоб не їздити у транспорті.
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15.03.2024 08:35 Ответить
Якби був людський громадський транспорт, а не скотовози-маршрутки, то я б наприклад в машину в місті в житті б не поліз.
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15.03.2024 11:58 Ответить
На жаль, безсоромність та корупція вразили все наше суспільство по всій вертикалі, у всіх сферах. Ви, швидше за все, бачили у метрополітені телевізори з рекламою, яка зрідка переривається, щоб поінформувати про час прибуття поїзда. Скрізь у світі, де бував і бачив, інформатори служать лише для інформування про графік прибуття поїзда і, часто, наступного. І лише у нас у Києві інформатори та вся реклама у підземці стали корупційним дном із відкатами керівництву, а ця недоречнареклама лише відволікає та дратує. Також усі запчастини та комплектуючі закуповуються через посередників за завищеними цінами. Про це знають усі в управлінні, знають, кому йде «кеш». І лише Київський «мер» почав нарешті розплющувати очі.
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15.03.2024 01:43 Ответить
Почалася компанія проти Кличка, бо Кличко не врегулював питання офіційного працевлаштування і виведення всього з тіні, краще б в масштабах країни. Скоріше тому, що Кличко - антагоніст Зєрмака. Зєрмак поступово видаляє тих, хто не згоден. Кліше ху...ла. Самі породжуєте диктатуру і рабство. А новина була про інше.
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15.03.2024 08:11 Ответить
Из "Крокодила" 80х годов, карикатура: судья зачитывает приговор " За хищения в особо крупных размерах, гр-ну такому-то, строго указать"
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15.03.2024 02:28 Ответить
Интересно мы живем
Правоохранительные органы
Прокуратура
Ни хрена не видят
Их работу выполняют журналисты
Так может поставим прокурорских газеты издавать?
А журналисты пусть идут на их место
Завтра такой шухер начнется - мама,не горюй!!!!
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15.03.2024 02:54 Ответить
Нееть, прокурорів на фронт Не фіг їм в редакціях сидіти
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15.03.2024 05:52 Ответить
Хотелось бы
Но прокурорская мафия - почти как колумбийская
Это же тоже спецслужбы
Туда ,как и в окружение президента
Попадают только СВОИ
Как и на 1+1 , кстати
Поэтому все порядочные люди вне системы
Система их не пропускает
У нее ведь ПОЛИГРАФ настроен по- другому
Если ты сволочь - тебя система примет, обласкает, даст ВСЕ
А если ты как Гонгадзе - настоящий патриот Украины
Система тебе голову отрежет
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15.03.2024 12:27 Ответить
І врешті решт - для кого пишуться ті декларації??!?
Хто їх повинен розглядати і аналізувати! Ну не журналісти, це точно.
Журналісти зараз поверхнево по крупній рибі прошарили. А скільки за роки війни мілких чинуш стало мільйонерами!
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15.03.2024 05:54 Ответить
Цей дибіл з вітбитою головою, повинен сидіти на зоні разом із своїм корешем брагінським
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15.03.2024 03:08 Ответить
Однак спочатку має сісти клоун зі своїм антимайданівським шапіто
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15.03.2024 06:13 Ответить
А два тижня ще треба відробляти? А то мо ще хай докраде
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15.03.2024 05:48 Ответить
смішно бачити як кремезний чоловік робить з себе цнотливу дівчинку
типу він нічого не знав та не помічав
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15.03.2024 07:22 Ответить
Здається- метрополітен комунальна власність. То як не мерії встановлювати ціни на рекламу та контролювати обіг та контент.
Мабуть є цілий департамент транспорту який має як мінімум погоджувати всі фінансові угоди.
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15.03.2024 08:51 Ответить
Почитаєш ото усе і подумаєш, шо у ядерній зброї теж є позитивна якість. Наприклад, ви б могли собі уявити, що скільки часу потрібно було б ******** правохренітелям навести порядок в Содомі і Гоморрі?
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15.03.2024 10:08 Ответить
******* правохренітєлі не для того існують, щоб наводити порядок.
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15.03.2024 12:00 Ответить
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них
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15.03.2024 17:27 Ответить
 
 