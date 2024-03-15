Директор Киевского метрополитена Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей, - Кличко
Директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей после расследования журналистов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня…"
Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные.
С философского: всем в душу не заглянешь. Но когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - заявил Кличко.
Расследование журналистов в отношении Брагинского
Журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.
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Хоть би, він віку собі не вкоротив, від хвилювання з гроші з Київського метро… Тарифи у Метро, конче піднімуть, він там не один такий
Інше питання, що при Космосі і Азірові тунель збудували тяп-ляп, а після того більше 10 років ніхто палець об палець не стукнув, щоб виправити всі дефекти...
а грошей візьмуть як за тунель під Ла-Маншем.
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох, замість табло за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Хфорі купить... Ну грядочку якусь синочку кропчиком засіяти - дитятко ж аж МЕТРО дєржит - волки не спят, парвут курвы...
Про омєльченко, краще б ти промовчав. всякі бц карнегі, гулівери, паруси, та інша ***** з'явилася саме при ньому
Якщо Пан не користується маршрутками, то це не значить, що вони не
потрібні! У нас далеко не кожен має власний лімузин на ходу!
Особливо у великих містах! Де легковички займають 80% проїжджої
частини, перевозячи 10% люду!
Правоохранительные органы
Прокуратура
Ни хрена не видят
Их работу выполняют журналисты
Так может поставим прокурорских газеты издавать?
А журналисты пусть идут на их место
Завтра такой шухер начнется - мама,не горюй!!!!
Но прокурорская мафия - почти как колумбийская
Это же тоже спецслужбы
Туда ,как и в окружение президента
Попадают только СВОИ
Как и на 1+1 , кстати
Поэтому все порядочные люди вне системы
Система их не пропускает
У нее ведь ПОЛИГРАФ настроен по- другому
Если ты сволочь - тебя система примет, обласкает, даст ВСЕ
А если ты как Гонгадзе - настоящий патриот Украины
Система тебе голову отрежет
Хто їх повинен розглядати і аналізувати! Ну не журналісти, це точно.
Журналісти зараз поверхнево по крупній рибі прошарили. А скільки за роки війни мілких чинуш стало мільйонерами!
типу він нічого не знав та не помічав
Мабуть є цілий департамент транспорту який має як мінімум погоджувати всі фінансові угоди.