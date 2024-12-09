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Зеленский утвердил новую символику Службы внешней разведки Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский утвердил новую эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №838/2024 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом утверждены описание и рисунок эмблемы и флага Службы, а также Порядок их использования.

Как отмечается, эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.

Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України

В центре креста - синий круглый медальон с изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ИСТИНА побеждает ВСЕ") и декоративная точка.

Флагом Службы внешней разведки Украины является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

В верхней левой четверти флага - две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища - эмблема Службы внешней разведки Украины. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища.

Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України

Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

Как говорится в опубликованных документах, эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины являются официальными отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующие о принадлежности к Службе внешней разведки Украины.

Читайте также: Разведка предупредила Зеленского об угрозах влияния РФ в Telegram перед полномасштабным вторжением, - NYT

Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.

До этого Иващенко был заместителем главы ГУР.

В этот же день Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его на должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) СВР (130) символика (298)


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Топ комментарии
+23
А ЧИМ БУЛА ПОГАНОЮ ПОПЕРЕДНЯ СИМВОЛІКА? МАБУТЬ ТИМ, ЩО ВПЕРШЕ БУЛА ЗАТВЕРДЖЕНА ПРИ ПОРОШЕНКО?



І до того ж мала гарне пояснення. Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в ********* суспільстві. У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу - це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу. Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.
А зараз маємо якісь банальні стрілочки та дитячий ключик з казочки..... Ну, дійсно ,,Буратіно" встромив свій ,,Золотий ключик" і тут......
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09.12.2024 20:01
+19
Ніхто не підкаже? На початку листопада 2021 року шмигалем була ліквідована Академія зовнішньої розвідки України. Постанова про ліквідацію через деякий час після оприлюднення Яніною Соколовою зникла з офіційних порталів взагалі. Яка доля на цей час Академії?
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09.12.2024 19:50
+14
О, а чого смарагдового кольору немає?
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09.12.2024 19:48
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О, а чого смарагдового кольору немає?
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09.12.2024 19:48 Ответить
Ше неначасі...
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09.12.2024 20:02 Ответить
Ніхто не підкаже? На початку листопада 2021 року шмигалем була ліквідована Академія зовнішньої розвідки України. Постанова про ліквідацію через деякий час після оприлюднення Яніною Соколовою зникла з офіційних порталів взагалі. Яка доля на цей час Академії?
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09.12.2024 19:50 Ответить
Замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр. Як запевняє влада : ,,Основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою" Ну а в дійсності так це саме як перетворити Академію на підготовчі курси до школи.....Тобто неофіційно знищили підготовку фахівців, офіційно прикрившись зміною назви закладу....
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09.12.2024 20:12 Ответить
Дякую за інформацію! Ми всі маємо надію що Україна матиме спеціалістів зовнішньої розвідки наперекір шмигалям і іншим бездарям(.
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09.12.2024 21:15 Ответить
Розробки безкоштовно не *********. Скільки дронів у розробку зарили?
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09.12.2024 19:52 Ответить
А що за QR -код на ключі?
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09.12.2024 19:56 Ответить
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09.12.2024 20:01 Ответить
Посилання на офсайт СЗР.
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09.12.2024 20:38 Ответить
Потужно. Незламно. На часі.
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09.12.2024 20:00 Ответить
Сонцесяйний все бавиться в папірці та картинки, доки країна летить у прірву
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09.12.2024 20:01 Ответить
А ЧИМ БУЛА ПОГАНОЮ ПОПЕРЕДНЯ СИМВОЛІКА? МАБУТЬ ТИМ, ЩО ВПЕРШЕ БУЛА ЗАТВЕРДЖЕНА ПРИ ПОРОШЕНКО?



І до того ж мала гарне пояснення. Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в ********* суспільстві. У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу - це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу. Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.
А зараз маємо якісь банальні стрілочки та дитячий ключик з казочки..... Ну, дійсно ,,Буратіно" встромив свій ,,Золотий ключик" і тут......
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09.12.2024 20:01 Ответить
отож правду кажуть: коли котові не@@р робити...
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09.12.2024 20:11 Ответить
Дивлячись на цей нову символіку відразу згадуєш Буратіно з його золотим ключиком. Дуже символічно...... Ну, Ви ж знаєте хто в нас ,,БУРАТІНО".....
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09.12.2024 20:16 Ответить
Є таке єврейське прислів'я:
"Золотий ключ - ключ к кожному серцю".
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09.12.2024 20:37 Ответить
ЗЕЛЯ РИСУЕТ ОТ НЕХЙ ДЕЛАТЬ !)
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09.12.2024 20:36 Ответить
Какая ещё "внешняя" разведка? Разведка бывает и так по своей сути только "внешняя". Это именно в совке делали на этом акцент, так как там была ещё и "внутрення разведка" - везде искали "врагов народа".
Ладно рф - они как были в совке, так и остались. Но, как видно, и Украина никак не хочет распрощаться с концлагерем...
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09.12.2024 20:54 Ответить
ЦРУ, Массад, МИ-6. Трясця, де натяк на зовнішню розвідку ? І курва, працює. А у цього Боневтіка нічого не працює ... в голові. Ось і шукає пригоди на свою сраку. В Нотр-Дамі чи Омані.
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09.12.2024 21:37 Ответить
Це просто розвидка. Як і має бути
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09.12.2024 22:33 Ответить
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09.12.2024 20:55 Ответить
Коханцю Гогілашвіллі не сподобався меч над московією
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09.12.2024 20:58 Ответить
Придуркам нема більше. чим займатися.
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09.12.2024 21:00 Ответить
Ну як же ж Буратіна - і без ключика!
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09.12.2024 21:07 Ответить
Завданням маланців є все національне ,українське споганити Ось чому при владі всіляка мерзота.
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09.12.2024 21:12 Ответить
Це виключно для фірм яки будуть все переробляти от шевронів, до бланків і ТД. Діти бажають заробляти, а не воювати. А ми холопи у слуг народа будемо збирати гроші на дрони, бо грошей немає
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09.12.2024 21:19 Ответить
событие галактического масштаба
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09.12.2024 21:25 Ответить
Залишилось лише в шахи навчитись грати та тараньку об стіл бити. ***..., Лідор міжгалактичний.
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09.12.2024 21:41 Ответить
так переможем!
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09.12.2024 21:37 Ответить
Трамп ухилився від відповіді, побачивши очі Боневтіка.
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09.12.2024 21:43 Ответить
Дуже «далекоглядно»… через пару років прийдуть нові технології і той QR-код буде там висіти, як пʼята лапа у старого зайця. Д@біли.
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09.12.2024 22:42 Ответить
з одного боку ключ механічний - а з іншого електронний !

а стріли чому нє осоврємєнілі ?

треба було з того боку де пір'я замість пір'я намалювати маус або джойстік
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10.12.2024 02:19 Ответить
Воно перетворює на фарс все куди взмрзі упхати свого хрипатого носа
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10.12.2024 21:37 Ответить
а яка символіка у внутрішньої розхвідки?
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10.12.2024 22:21 Ответить
 
 