Зеленский утвердил новую символику Службы внешней разведки Украины. ФОТО
Президент Владимир Зеленский утвердил новую эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ №838/2024 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Указом утверждены описание и рисунок эмблемы и флага Службы, а также Порядок их использования.
Как отмечается, эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.
В центре креста - синий круглый медальон с изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ИСТИНА побеждает ВСЕ") и декоративная точка.
Флагом Службы внешней разведки Украины является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.
В верхней левой четверти флага - две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища - эмблема Службы внешней разведки Украины. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища.
Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.
Как говорится в опубликованных документах, эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины являются официальными отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующие о принадлежности к Службе внешней разведки Украины.
Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.
До этого Иващенко был заместителем главы ГУР.
В этот же день Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его на должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова.
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І до того ж мала гарне пояснення. Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в ********* суспільстві. У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу - це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу. Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.
А зараз маємо якісь банальні стрілочки та дитячий ключик з казочки..... Ну, дійсно ,,Буратіно" встромив свій ,,Золотий ключик" і тут......
"Золотий ключ - ключ к кожному серцю".
Ладно рф - они как были в совке, так и остались. Но, как видно, и Украина никак не хочет распрощаться с концлагерем...
а стріли чому нє осоврємєнілі ?
треба було з того боку де пір'я замість пір'я намалювати маус або джойстік