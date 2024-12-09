Зеленский утвердил новую символику Службы внешней разведки Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский утвердил новую эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №838/2024 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом утверждены описание и рисунок эмблемы и флага Службы, а также Порядок их использования.

Как отмечается, эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.







В центре креста - синий круглый медальон с изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ИСТИНА побеждает ВСЕ") и декоративная точка.

Флагом Службы внешней разведки Украины является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

В верхней левой четверти флага - две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища - эмблема Службы внешней разведки Украины. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища.

Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

Как говорится в опубликованных документах, эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины являются официальными отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующие о принадлежности к Службе внешней разведки Украины.

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Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.

До этого Иващенко был заместителем главы ГУР.

В этот же день Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его на должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова.