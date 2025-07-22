РФ планирует потратить $1,1 трлн на перевооружение до 2036 года, - Буданов

Россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов США на перевооружение до 2036 года, что является самой масштабной программой вооружения РФ со времен распада СССР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества рф для готовности к будущей масштабной войне", - сказал он во время ежегодного совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы".

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Буданов отметил, что в рамках военной реформы РФ создала два новых военных округа - московский и ленинградский, также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси- силы: ЧВК "вагнер" и "африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", - добавил он.

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Также, продолжил руководитель ГУР МО, РФ пытается проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - российская федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", - подытожил он.

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