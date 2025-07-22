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РФ планирует потратить $1,1 трлн на перевооружение до 2036 года, - Буданов

Россия наращивает военные расходы Что говорит Буданов

Россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов США на перевооружение до 2036 года, что является самой масштабной программой вооружения РФ со времен распада СССР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества рф для готовности к будущей масштабной войне", - сказал он во время ежегодного совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы".

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Буданов отметил, что в рамках военной реформы РФ создала два новых военных округа - московский и ленинградский, также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси- силы: ЧВК "вагнер" и "африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", - добавил он.

Читайте также: Буданов - Кэллогу: Москва готовится к вооруженному конфликту против стран НАТО

Также, продолжил руководитель ГУР МО, РФ пытается проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - российская федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", - подытожил он.

Читайте: Келлог о встрече с Умеровым, Будановым и Сырским: Обсудили войну и пути к миру

Автор: 

Буданов Кирилл (478) россия (96649)


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Топ комментарии
+5
А й «маладца»! А й да «розвідник»!
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22.07.2025 11:08 Ответить
+5
Несите медаль,премию,стрептизершу и филижанку кавы,работа сделана на отлично.
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22.07.2025 11:10 Ответить
+3
Потужний удар по Кацапії! Так взяв, і сміло викрив плани Лаптєстану! Завтра Пуйло прибіжить капітулювати. Бо іншого плану у Зельоних нема.
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22.07.2025 11:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А где они возьмут деньги? Или прокси Китая станут?
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22.07.2025 11:07 Ответить
А й «маладца»! А й да «розвідник»!
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22.07.2025 11:08 Ответить
Потужний удар по Кацапії! Так взяв, і сміло викрив плани Лаптєстану! Завтра Пуйло прибіжить капітулювати. Бо іншого плану у Зельоних нема.
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22.07.2025 11:09 Ответить
Несите медаль,премию,стрептизершу и филижанку кавы,работа сделана на отлично.
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22.07.2025 11:10 Ответить
У нас, всі стріптизерши, працюють послами...
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22.07.2025 12:09 Ответить
Когда у них было все стабильно в плане экономики, этот трындел про 2-3 запла ракет осталось. Когда в экономике стало все сложно (это не оценка Украины а оценка многих западных стран их экономистами, да чего греха таить в раше об этом тоже многие министры заявляют) то вдруг у них появится 1.1 лярд до 2036 года. Или это он просто их бюджет на армию 100 с хером лярдов посчитал до 36 года при условии что им удастся сохранить экономику хотяб в нынешнем виде?
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22.07.2025 11:14 Ответить
Планує і витратить - це не новина, а ворожіння з цифрами. Буданов непоганий організатор діверсійної діяльності але прогнози - це не його. Останній "вдалий" прогноз, що рашисти навряд чи зможуть запускати в одній атаці 400 дронів. Та і взагалі 2036 рік - це безкінечно далеко і всім треба дожити...а краще щоб раши, путлера вже не було в ті далекі роки.
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22.07.2025 11:16 Ответить
Усі вже давно знають ціну прогнозів Буданова, але він досі не може стулити свого дзьоба: не очільник розвідки, а якась базарна баба. Якщо московитам перекрити канали (навіть частково) збуту вуглеводнів, то їх курятник накриється мідним тазом задовго до настання 2036 року.
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22.07.2025 11:17 Ответить
В як же ракети яких зосталося на 2-3 неділі? А тут аж 1.1 трн баков, Буданга ти точно на Україну працюєш?
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22.07.2025 11:25 Ответить
Росія не здатна маючи якісь 80 мільйоні населення господарювати і воювати одночасно. Навіть маючи ресурси кацапи нездатні їх використовувати ефективно. Тому Росія повністю підконтрольна Китаю і не є самостійним гравцем. Це голодранці і буданов мав би про знати. Натомість він займається ****** продукуючи отакі дебільні повідомлення для ЗМІ. Звідси все що погано для Китаю погано для Росії і добре для решти світу включаючи нас. Зараз почнуться "дуже цікаві процеси" в самій Росії. Справа в тому що китайська політика спрямована на повне придушення мусульман, а в Росії їх надзвичайно багато і їх кількість стрімко зростає. Вона бачать як Китай загнав уйгурів в концтабори і розуміють що подальша експансія комуністичного та агресивно-атеїстичного Китаю в Росії означає для віруючих. Не думаю що всі віруючі ********** погодяться молитися на Сі та прославляти Комуністичну Партію Китаю. Гонконг Китай вже перетворив на концтабір...
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22.07.2025 11:29 Ответить
А до 2056 - скільки?
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22.07.2025 11:33 Ответить
Санкції працюють,🤡
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22.07.2025 11:36 Ответить
Куме, а ваша свиня за раз зїсте 10 кг помиїв? - да легко, а 20? - -да легко, а 50? - да легко, а 100?- да легко, але хто ж ії стільки дасти)))..Ось і ***** -воно може і витратить, але деж воно ті грошики візьме?..хоча може с депозитів рабів?
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22.07.2025 11:53 Ответить
 
 