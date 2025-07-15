Буданов - Келлогу: Москва готовится к вооруженному конфликту против стран НАТО
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.
"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - подчеркнул Буданов.
Он выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.
"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - подчеркнул Буданов.
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та війні рашистів проти України..
тепер вони міліонери..
та можуть собі їздити, куди захочуть..
якщо захочуть..
рф залякує в «ядєрний пєпєл», Аляску в зад, танки на ла- манші,
чи не з самого початку набуття яз..
та й раніше також..
рф лякає НАТОм, а воно таке без зброї,
та ще й трумп фанат хла..
а хло вже готувалось до війни..