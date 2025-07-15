Буданов - Келлогу: Москва готовится к вооруженному конфликту против стран НАТО

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - подчеркнул Буданов.

Он выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - подчеркнул Буданов.

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