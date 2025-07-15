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Новости Наступление россии на страні НАТО Визит Келлога в Киев
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Буданов - Келлогу: Москва готовится к вооруженному конфликту против стран НАТО

Буданов раскрыл Келлогу планы России

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - подчеркнул Буданов.

Он выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - подчеркнул Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог получит всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах РФ, - Зеленский

Автор: 

Буданов Кирилл (476) россия (96590) Кит Келлог (190)


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Топ комментарии
+9
буданов де ватнік баканов
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15.07.2025 10:35 Ответить
+4
а можете розкрити в чому саме полягає марення Буданова? росія не розуміє тільки силу? чи російські імперські амбіції не поширюються за межі України? чи може з американською допомогою неможливо її зупинити?
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15.07.2025 11:01 Ответить
+3
Потрібно значить вдарити першими і знищити усе кацапське керівництво як зробив Ізраїль в Ірані!
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15.07.2025 10:39 Ответить
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а можете розкрити в чому саме полягає марення Буданова? росія не розуміє тільки силу? чи російські імперські амбіції не поширюються за межі України? чи може з американською допомогою неможливо її зупинити?
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15.07.2025 11:01 Ответить
буданов де ватнік баканов
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15.07.2025 10:35 Ответить
100% на частном секторі десь заліг..
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15.07.2025 11:07 Ответить
Потрібно значить вдарити першими і знищити усе кацапське керівництво як зробив Ізраїль в Ірані!
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15.07.2025 10:39 Ответить
зеленська шобла 🤡...від країності до обсе* анія...то їдіть на шашликі ,там теж люди ,мишебрат'я , то кремль поганий і хоче не тільки Україну і т...і...але під шумок, теріторію України брат'ям здають ...зрадникі ви гребані зеленські !!!
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15.07.2025 10:45 Ответить
А про каву в Ялті розповів, до якої готувалися?
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15.07.2025 10:48 Ответить
Треба наших воєнкомів-мільйонерів відправити у відрядження до країн НАТО. Тоді можна нічого не боятися
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15.07.2025 10:51 Ответить
дякуючи ухи**лянтським грошам,..
та війні рашистів проти України..
тепер вони міліонери..

та можуть собі їздити, куди захочуть..
якщо захочуть..
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15.07.2025 11:11 Ответить
ця писанина від утікача в чеську республіку виглядає просто бомбезно.
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15.07.2025 11:39 Ответить
а якщо я не утікач, то все, що я написав, правда?
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15.07.2025 11:58 Ответить
дивно що буданга не пропонує їм готуватись до травневих шашликів - як вбитих та згвалтованих немовлят, дітей, жінок та чоловіків ..Ірпеня, Бучі .. на півдні та сході України..які не встигли евакуюватись бо "какая разніца"
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15.07.2025 10:59 Ответить
так москва-орда вже давно готується готується до збройного конфлікту проти країн НАТО..

рф залякує в «ядєрний пєпєл», Аляску в зад, танки на ла- манші,
чи не з самого початку набуття яз..
та й раніше також..

рф лякає НАТОм, а воно таке без зброї,
та ще й трумп фанат хла..
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15.07.2025 11:00 Ответить
Це тобі на телемарафоні таке сказали, що давно готується? Чи пуйло тобі про свої плани на вушко нашептав?
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15.07.2025 11:41 Ответить
твого телемарафону ще не було,
а хло вже готувалось до війни..
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15.07.2025 11:55 Ответить
В Україні орки вже наступають на мотоциклах та квадроциклах а для наступу на НАТО мабуть пересядуть на велосипеди.
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15.07.2025 11:02 Ответить
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15.07.2025 11:05 Ответить
Це тріпло справді вважає себе розвідником?
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15.07.2025 11:28 Ответить
розвідник Кіндрат?
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15.07.2025 11:59 Ответить
Ти диви коли кацапи готували захоплення України йому повилазило, а тут прозрів і повчає тих хто про напад попереджав... пустомеля тріпло бєстолочь
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15.07.2025 12:06 Ответить
 
 