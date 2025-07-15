Буданов - Келлогу: Москва готується до збройного конфлікту проти країн НАТО
Керівник ГУР МО Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Американську сторону ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.
"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною - вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", - наголосив Буданов.
Він висловив вдячність уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України.
"Росія визнає лише силу - саме через неї ми досягнемо стійкого миру", - підкреслив Буданов.
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та війні рашистів проти України..
тепер вони міліонери..
та можуть собі їздити, куди захочуть..
якщо захочуть..
рф залякує в «ядєрний пєпєл», Аляску в зад, танки на ла- манші,
чи не з самого початку набуття яз..
та й раніше також..
рф лякає НАТОм, а воно таке без зброї,
та ще й трумп фанат хла..
а хло вже готувалось до війни..