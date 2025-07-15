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Новини Наступ Росії на країни НАТО Візит Келлога до Києва
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Буданов - Келлогу: Москва готується до збройного конфлікту проти країн НАТО

Буданов розкрив Келлогу плани Росії

Керівник ГУР МО Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Американську сторону ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною - вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", - наголосив Буданов.

Він висловив вдячність уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України.

"Росія визнає лише силу - саме через неї ми досягнемо стійкого миру", - підкреслив Буданов.

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Автор: 

Буданов Кирило (514) росія (66686) Келлог Кіт (192)


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Топ коментарі
+14
буданов де ватнік баканов
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15.07.2025 10:35 Відповісти
+6
зеленська шобла 🤡...від країності до обсе* анія...то їдіть на шашликі ,там теж люди ,мишебрат'я , то кремль поганий і хоче не тільки Україну і т...і...але під шумок, теріторію України брат'ям здають ...зрадникі ви гребані зеленські !!!
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15.07.2025 10:45 Відповісти
+5
А про каву в Ялті розповів, до якої готувалися?
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15.07.2025 10:48 Відповісти
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а можете розкрити в чому саме полягає марення Буданова? росія не розуміє тільки силу? чи російські імперські амбіції не поширюються за межі України? чи може з американською допомогою неможливо її зупинити?
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15.07.2025 11:01 Відповісти
буданов де ватнік баканов
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15.07.2025 10:35 Відповісти
100% на частном секторі десь заліг..
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15.07.2025 11:07 Відповісти
Потрібно значить вдарити першими і знищити усе кацапське керівництво як зробив Ізраїль в Ірані!
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15.07.2025 10:39 Відповісти
зеленська шобла 🤡...від країності до обсе* анія...то їдіть на шашликі ,там теж люди ,мишебрат'я , то кремль поганий і хоче не тільки Україну і т...і...але під шумок, теріторію України брат'ям здають ...зрадникі ви гребані зеленські !!!
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15.07.2025 10:45 Відповісти
А про каву в Ялті розповів, до якої готувалися?
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15.07.2025 10:48 Відповісти
Треба наших воєнкомів-мільйонерів відправити у відрядження до країн НАТО. Тоді можна нічого не боятися
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15.07.2025 10:51 Відповісти
дякуючи ухи**лянтським грошам,..
та війні рашистів проти України..
тепер вони міліонери..

та можуть собі їздити, куди захочуть..
якщо захочуть..
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15.07.2025 11:11 Відповісти
ця писанина від утікача в чеську республіку виглядає просто бомбезно.
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15.07.2025 11:39 Відповісти
а якщо я не утікач, то все, що я написав, правда?
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15.07.2025 11:58 Відповісти
дивно що буданга не пропонує їм готуватись до травневих шашликів - як вбитих та згвалтованих немовлят, дітей, жінок та чоловіків ..Ірпеня, Бучі .. на півдні та сході України..які не встигли евакуюватись бо "какая разніца"
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15.07.2025 10:59 Відповісти
так москва-орда вже давно готується готується до збройного конфлікту проти країн НАТО..

рф залякує в «ядєрний пєпєл», Аляску в зад, танки на ла- манші,
чи не з самого початку набуття яз..
та й раніше також..

рф лякає НАТОм, а воно таке без зброї,
та ще й трумп фанат хла..
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15.07.2025 11:00 Відповісти
Це тобі на телемарафоні таке сказали, що давно готується? Чи пуйло тобі про свої плани на вушко нашептав?
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15.07.2025 11:41 Відповісти
твого телемарафону ще не було,
а хло вже готувалось до війни..
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15.07.2025 11:55 Відповісти
В Україні орки вже наступають на мотоциклах та квадроциклах а для наступу на НАТО мабуть пересядуть на велосипеди.
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15.07.2025 11:02 Відповісти
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15.07.2025 11:05 Відповісти
Це тріпло справді вважає себе розвідником?
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15.07.2025 11:28 Відповісти
розвідник Кіндрат?
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15.07.2025 11:59 Відповісти
Ти диви коли кацапи готували захоплення України йому повилазило, а тут прозрів і повчає тих хто про напад попереджав... пустомеля тріпло бєстолочь
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15.07.2025 12:06 Відповісти
 
 