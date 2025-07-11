КНДР передает РФ до 40% боеприпасов для войны против Украины, - Буданов
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея предоставляет России до 40% боеприпасов для войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg
Также, по словам Буданова, КНДР предоставляет России и другое оружие, в частности баллистические ракеты и артиллерийские системы. В то же время Россия дает КНДР деньги и технологии.
"Это хорошее оружие. Северная Корея имеет огромные запасы и производство идет круглосуточно", - сказал глава ГУР МО.
Ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее технологию производства "шахедов"
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