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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР передает РФ до 40% боеприпасов для войны против Украины, - Буданов

КНДР предоставляет России боеприпасы. Буданов сделал заявление

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея предоставляет России до 40% боеприпасов для войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg

Также, по словам Буданова, КНДР предоставляет России и другое оружие, в частности баллистические ракеты и артиллерийские системы. В то же время Россия дает КНДР деньги и технологии.

"Это хорошее оружие. Северная Корея имеет огромные запасы и производство идет круглосуточно", - сказал глава ГУР МО.

Ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее технологию производства "шахедов"

Читайте: КНДР уже привлекла к войне против Украины около 11 000 военнослужащих из элитного контингента, - Умеров

Автор: 

Буданов Кирилл (472) КНДР (1245) россия (96557)


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Топ комментарии
+3
Можна тільки позаздрити ,,скромності" кндр, китаю та ірану, які безперервно постачають рашці зброю, солдат і все, що потрібно, і не гавгають про це публічно! Нам би таких партнерів!!
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11.07.2025 16:37 Ответить
+2
Стиль будванги і зе-"до 40% *********** для війни проти України".40% бк що виробляє чи забезпечує до 40% бк що рашка використовує?Знову щось вкидає щоб потім маніпулювати
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11.07.2025 16:33 Ответить
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Пустозвон.Буданов розумним виглядає коли мовчить
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11.07.2025 16:30 Ответить
спірне твердження.
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11.07.2025 16:41 Ответить
Чмошник, що не здатний дружині житло винайняти, щоб не жила к контейнері, щось про пустозвонів і "розумних" триндить...
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11.07.2025 17:05 Ответить
Так там одна-єдина залізниця довжиною аж 10000 км. Є де розгулятися Буданову!
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11.07.2025 16:33 Ответить
Стиль будванги і зе-"до 40% *********** для війни проти України".40% бк що виробляє чи забезпечує до 40% бк що рашка використовує?Знову щось вкидає щоб потім маніпулювати
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11.07.2025 16:33 Ответить
Клепають шо дурні і ніхто їм не указ - бо Китай прикриває
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11.07.2025 16:34 Ответить
Можна тільки позаздрити ,,скромності" кндр, китаю та ірану, які безперервно постачають рашці зброю, солдат і все, що потрібно, і не гавгають про це публічно! Нам би таких партнерів!!
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11.07.2025 16:37 Ответить
Цензор краще б зробив повний аналіз інтервʼю, а не розкидав його на 200 дрібних повідомлень. Балакучий розвідник - це якийсь нонсенс!
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11.07.2025 16:48 Ответить
Такая спецоперация. Мы знаем, шо вы знаете то, шо мы знаем. Очень хочется высшее генеральское звание( Генерал, раньше называлось генерал-полковник).
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11.07.2025 16:52 Ответить
хіба північна корея, ця маріонетка китаю , передає зброї для русні самостійно ,та незалежно від китайської вказівки ?...
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11.07.2025 16:53 Ответить
 
 