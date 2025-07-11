КНДР передає РФ до 40% боєприпасів для війни проти України, - Буданов
Керівник ГУР МО України Кирило Буданов розповів, що Північна Корея надає Росії до 40% боєприпасів для війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg
Також, за словами Буданова, КНДР надає Росії й іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. Водночас Росія дає КНДР гроші та технології.
"Це хороша зброя. Північна Корея має величезні запаси і виробництво йде цілодобово", - сказав очільник ГУР МО.
Раніше Буданов повідомив, що Росія передала Північній Кореї технологію виробництва "шахедів".
Топ коментарі
+4 Olena Teslenko
показати весь коментар11.07.2025 16:37 Відповісти Посилання
+2 Bogdan #603107
показати весь коментар11.07.2025 16:33 Відповісти Посилання
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Завтра хтось слідуючий з зеленої камарильї цілісінький день або й два буде "вєщать" нам "правду-матку". Там у них цілий конвейєр