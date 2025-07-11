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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР передає РФ до 40% боєприпасів для війни проти України, - Буданов

КНДР надає Росії боєприпаси. Буданов зробив заяву

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов розповів, що Північна Корея надає Росії до 40% боєприпасів для війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg

Також, за словами Буданова, КНДР надає Росії й іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. Водночас Росія дає КНДР гроші та технології.

"Це хороша зброя. Північна Корея має величезні запаси і виробництво йде цілодобово", - сказав очільник ГУР МО.

Раніше Буданов повідомив, що Росія передала Північній Кореї технологію виробництва "шахедів".

Читайте: КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 000 військовослужбовців з елітного контингенту, - Умєров

Автор: 

Буданов Кирило (508) КНДР (1280) росія (66641)


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Топ коментарі
+4
Можна тільки позаздрити ,,скромності" кндр, китаю та ірану, які безперервно постачають рашці зброю, солдат і все, що потрібно, і не гавгають про це публічно! Нам би таких партнерів!!
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11.07.2025 16:37 Відповісти
+2
Стиль будванги і зе-"до 40% *********** для війни проти України".40% бк що виробляє чи забезпечує до 40% бк що рашка використовує?Знову щось вкидає щоб потім маніпулювати
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11.07.2025 16:33 Відповісти
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Пустозвон.Буданов розумним виглядає коли мовчить
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11.07.2025 16:30 Відповісти
спірне твердження.
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11.07.2025 16:41 Відповісти
Так там одна-єдина залізниця довжиною аж 10000 км. Є де розгулятися Буданову!
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11.07.2025 16:33 Відповісти
Стиль будванги і зе-"до 40% *********** для війни проти України".40% бк що виробляє чи забезпечує до 40% бк що рашка використовує?Знову щось вкидає щоб потім маніпулювати
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11.07.2025 16:33 Відповісти
Клепають шо дурні і ніхто їм не указ - бо Китай прикриває
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11.07.2025 16:34 Відповісти
Можна тільки позаздрити ,,скромності" кндр, китаю та ірану, які безперервно постачають рашці зброю, солдат і все, що потрібно, і не гавгають про це публічно! Нам би таких партнерів!!
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11.07.2025 16:37 Відповісти
Цензор краще б зробив повний аналіз інтервʼю, а не розкидав його на 200 дрібних повідомлень. Балакучий розвідник - це якийсь нонсенс!
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11.07.2025 16:48 Відповісти
Такая спецоперация. Мы знаем, шо вы знаете то, шо мы знаем. Очень хочется высшее генеральское звание( Генерал, раньше называлось генерал-полковник).
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11.07.2025 16:52 Відповісти
хіба північна корея, ця маріонетка китаю , передає зброї для русні самостійно ,та незалежно від китайської вказівки ?...
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11.07.2025 16:53 Відповісти
Не хвилюйтеся, просто сьогодні черга буданги їздити по вухах лохотрату.
Завтра хтось слідуючий з зеленої камарильї цілісінький день або й два буде "вєщать" нам "правду-матку". Там у них цілий конвейєр
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11.07.2025 17:51 Відповісти
 
 