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Новини Можлива атака РФ на НАТО РФ готується до війни проти Європи
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РФ планує витратити $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року, - Буданов

Росія нарощує військові витрати Що каже Буданов

Росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року, що є наймасштабнішою програмою озброєння РФ з часів розпаду СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", - сказав він під час щорічної наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

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Буданов зазначив, що в рамках військової реформи РФ створила два нові військові округи - московський і ленінградський, також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", - додав він.

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Також, продовжив керівник ГУР МО, РФ намагається проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім - російська федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - підсумував він.

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Автор: 

Буданов Кирило (515) росія (66801)


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Топ коментарі
+6
Несите медаль,премию,стрептизершу и филижанку кавы,работа сделана на отлично.
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22.07.2025 11:10 Відповісти
+5
А й «маладца»! А й да «розвідник»!
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22.07.2025 11:08 Відповісти
+3
Потужний удар по Кацапії! Так взяв, і сміло викрив плани Лаптєстану! Завтра Пуйло прибіжить капітулювати. Бо іншого плану у Зельоних нема.
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22.07.2025 11:09 Відповісти
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А где они возьмут деньги? Или прокси Китая станут?
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22.07.2025 11:07 Відповісти
А й «маладца»! А й да «розвідник»!
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22.07.2025 11:08 Відповісти
Потужний удар по Кацапії! Так взяв, і сміло викрив плани Лаптєстану! Завтра Пуйло прибіжить капітулювати. Бо іншого плану у Зельоних нема.
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22.07.2025 11:09 Відповісти
Несите медаль,премию,стрептизершу и филижанку кавы,работа сделана на отлично.
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22.07.2025 11:10 Відповісти
У нас, всі стріптизерши, працюють послами...
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22.07.2025 12:09 Відповісти
Когда у них было все стабильно в плане экономики, этот трындел про 2-3 запла ракет осталось. Когда в экономике стало все сложно (это не оценка Украины а оценка многих западных стран их экономистами, да чего греха таить в раше об этом тоже многие министры заявляют) то вдруг у них появится 1.1 лярд до 2036 года. Или это он просто их бюджет на армию 100 с хером лярдов посчитал до 36 года при условии что им удастся сохранить экономику хотяб в нынешнем виде?
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22.07.2025 11:14 Відповісти
Планує і витратить - це не новина, а ворожіння з цифрами. Буданов непоганий організатор діверсійної діяльності але прогнози - це не його. Останній "вдалий" прогноз, що рашисти навряд чи зможуть запускати в одній атаці 400 дронів. Та і взагалі 2036 рік - це безкінечно далеко і всім треба дожити...а краще щоб раши, путлера вже не було в ті далекі роки.
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22.07.2025 11:16 Відповісти
І хто ж ці канали закриє?
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22.07.2025 13:23 Відповісти
Усі вже давно знають ціну прогнозів Буданова, але він досі не може стулити свого дзьоба: не очільник розвідки, а якась базарна баба. Якщо московитам перекрити канали (навіть частково) збуту вуглеводнів, то їх курятник накриється мідним тазом задовго до настання 2036 року.
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22.07.2025 11:17 Відповісти
В як же ракети яких зосталося на 2-3 неділі? А тут аж 1.1 трн баков, Буданга ти точно на Україну працюєш?
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22.07.2025 11:25 Відповісти
Росія не здатна маючи якісь 80 мільйоні населення господарювати і воювати одночасно. Навіть маючи ресурси кацапи нездатні їх використовувати ефективно. Тому Росія повністю підконтрольна Китаю і не є самостійним гравцем. Це голодранці і буданов мав би про знати. Натомість він займається ****** продукуючи отакі дебільні повідомлення для ЗМІ. Звідси все що погано для Китаю погано для Росії і добре для решти світу включаючи нас. Зараз почнуться "дуже цікаві процеси" в самій Росії. Справа в тому що китайська політика спрямована на повне придушення мусульман, а в Росії їх надзвичайно багато і їх кількість стрімко зростає. Вона бачать як Китай загнав уйгурів в концтабори і розуміють що подальша експансія комуністичного та агресивно-атеїстичного Китаю в Росії означає для віруючих. Не думаю що всі віруючі ********** погодяться молитися на Сі та прославляти Комуністичну Партію Китаю. Гонконг Китай вже перетворив на концтабір...
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22.07.2025 11:29 Відповісти
А до 2056 - скільки?
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22.07.2025 11:33 Відповісти
Санкції працюють,🤡
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22.07.2025 11:36 Відповісти
Куме, а ваша свиня за раз зїсте 10 кг помиїв? - да легко, а 20? - -да легко, а 50? - да легко, а 100?- да легко, але хто ж ії стільки дасти)))..Ось і ***** -воно може і витратить, але деж воно ті грошики візьме?..хоча може с депозитів рабів?
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22.07.2025 11:53 Відповісти
 
 