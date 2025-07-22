РФ планує витратити $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року, - Буданов

Росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року, що є наймасштабнішою програмою озброєння РФ з часів розпаду СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", - сказав він під час щорічної наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

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Буданов зазначив, що в рамках військової реформи РФ створила два нові військові округи - московський і ленінградський, також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", - додав він.

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Також, продовжив керівник ГУР МО, РФ намагається проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім - російська федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - підсумував він.

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