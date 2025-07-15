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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлог про зустріч з Умєровим, Будановим та Сирським: Обговорили війну та шляхи до миру

Келлог розповів про зустріч з Умєровим, Будановим та Сирським

Спецпредставник президента США Кіт Келлог провів у Києві зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим, керівником ГУР МО Кирилом Будановим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч відбулася 14 червня.

"Ми обговорили війну, що триває, та серйозні шляхи до справедливого миру. Вдячний за їхню відвертість, відданість та бачення майбутнього України", - зазначив Келлог.

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Келлог розповів про зустріч з Умєровим, Будановим та Сирським

Автор: 

Буданов Кирило (514) Сирський Олександр (677) Умєров Рустем (696) Келлог Кіт (192)


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Чергова трампівська мулька... А дурачки радіють...
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15.07.2025 16:29 Відповісти
зе локшина на лохторат...
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15.07.2025 17:04 Відповісти
 
 