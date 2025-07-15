Келлог про зустріч з Умєровим, Будановим та Сирським: Обговорили війну та шляхи до миру

Спецпредставник президента США Кіт Келлог провів у Києві зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим, керівником ГУР МО Кирилом Будановим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч відбулася 14 червня.

"Ми обговорили війну, що триває, та серйозні шляхи до справедливого миру. Вдячний за їхню відвертість, відданість та бачення майбутнього України", - зазначив Келлог.

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