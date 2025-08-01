До 2030 року РФ становитиме реальну загрозу для Європи, - глава Збройних сил Франці Буркхард

Начальник Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард вважає, що за 5 років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

За його словами, до 2030 року "Росія знову матиме засоби, щоб становити військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських".

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Буркхард вважає, що у конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас". Оскільки російська армія має досвід, велику чисельність та витривалість, що робить її небезпечною.

Водночас генерал вважає, що США не залишать Європу. Також він сподівається на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що може стати "європейським стовпом НАТО".

Європейським збройним силам також доведеться адаптуватися до змін у веденні війни, пояснив він.

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Вирішальним значенням, за його словами, буде високотехнологічна зброя, така як крилаті ракети SCALP. Проте вони дорого коштують, тому варто це доповнювати дешевими боєприпасами, призначеними для виснаження ворога.

Другим, продовжив він, є важливість вдосконалення тактики та організації.

Сьогодні всі армії мають дрони, але найефективнішими будуть ті, хто зможе поєднати їх "на землі, в повітрі і на морі".

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