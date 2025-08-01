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Новини РФ готується до війни проти Європи
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До 2030 року РФ становитиме реальну загрозу для Європи, - глава Збройних сил Франці Буркхард

У Франції попередили про загрозу для Європи від Росії

Начальник Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард вважає, що за 5 років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

За його словами, до 2030 року "Росія знову матиме засоби, щоб становити військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських".

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Буркхард вважає, що у конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас". Оскільки російська армія має досвід, велику чисельність та витривалість, що робить її небезпечною.

Водночас генерал вважає, що США не залишать Європу. Також він сподівається на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що може стати "європейським стовпом НАТО".

Європейським збройним силам також доведеться адаптуватися до змін у веденні війни, пояснив він. 

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Вирішальним значенням, за його словами, буде високотехнологічна зброя, така як крилаті ракети SCALP. Проте вони дорого коштують, тому варто це доповнювати дешевими боєприпасами, призначеними для виснаження ворога.

Другим, продовжив він, є важливість вдосконалення тактики та організації.

Сьогодні всі армії мають дрони, але найефективнішими будуть ті, хто зможе поєднати їх "на землі, в повітрі і на морі".

Читайте: РФ планує витратити $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року, - Буданов

Автор: 

війна (1453) Європа (1930) росія (66969) Франція (3142)


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Топ коментарі
+4
ау! У нас мирняк може закінчитись до 2030 р !
Робіть щось! Не бійтеся задіяти НЗ, бо кнр та чучхєрія від вас далеко, а раша це пухлина яка максимально злоякісна! Віддавайте СОУ більше набоїв, будуйте нові потужності ВПК!! А ще змилуйтеся над Українцями - знищить або заарештуйте незаконний протухлий режим міндіча-завхоза-портнова!!!
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01.08.2025 13:21 Відповісти
+3
Вот только не надо здесь фОшиздов вспоминать, а также истребление ими евреев и цыган. Определение свинособакам дано не немцами, а американцем задолго до прихода Гитлера к власти. А евреев и цыган он не относил к недочеловекам, считая их просто представителями других расовых групп. Недочеловеками он называл тех же, кого примерно так же называли Бунин и Булгаков.
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить..."
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01.08.2025 13:23 Відповісти
+3
Вражає потужна сциклива приреченість в словах цих західних високопосадовців. І це при населені в рази більшій ніж в Кацапстані і в економічних, і технічних можливостях в десятки раз. Надайте нам 15 відсотків свого потенціалу навіть без людей і ми відтермінуємо світове панівництво Москви на декілька сторіч. Чи назавжди.
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01.08.2025 13:56 Відповісти
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Эти недочеловеки представляют угрозу для всего человечества уже сотни лет.
Термин «Untermensch» был заимствован нацистами из книг американского расового теоретика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4 Лотропа Стоддарда, который в своей книге «The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA#cite_note-11 [10] («Бунт против цивилизации: угроза подчеловека», 1923) утверждал, что после прихода к власти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Он считал, что комбинация из якобы врождённой расовой неполноценности русских славян, идиотизма политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F коммунистической партии состояли, по его мнению, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена: «the Under-man» (дословно «подчеловек»).
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01.08.2025 13:18 Відповісти
Тільки андрофаги не слов'яни!!!
Навіть бОлгари не є чисті словяни а є тюрками майже а мова московитів прийшла з Болгарії транзитом через птсьменність Київа ( Русі)
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01.08.2025 13:23 Відповісти
Он же их назвал "русскими славянами". Такая неточность простительна 102 года назад.
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01.08.2025 13:24 Відповісти
Вот только не надо здесь фОшиздов вспоминать, а также истребление ими евреев и цыган. Определение свинособакам дано не немцами, а американцем задолго до прихода Гитлера к власти. А евреев и цыган он не относил к недочеловекам, считая их просто представителями других расовых групп. Недочеловеками он называл тех же, кого примерно так же называли Бунин и Булгаков.
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить..."
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01.08.2025 13:23 Відповісти
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01.08.2025 13:27 Відповісти
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01.08.2025 13:28 Відповісти
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
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01.08.2025 13:51 Відповісти
ау! У нас мирняк може закінчитись до 2030 р !
Робіть щось! Не бійтеся задіяти НЗ, бо кнр та чучхєрія від вас далеко, а раша це пухлина яка максимально злоякісна! Віддавайте СОУ більше набоїв, будуйте нові потужності ВПК!! А ще змилуйтеся над Українцями - знищить або заарештуйте незаконний протухлий режим міндіча-завхоза-портнова!!!
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01.08.2025 13:21 Відповісти
Вражає потужна сциклива приреченість в словах цих західних високопосадовців. І це при населені в рази більшій ніж в Кацапстані і в економічних, і технічних можливостях в десятки раз. Надайте нам 15 відсотків свого потенціалу навіть без людей і ми відтермінуємо світове панівництво Москви на декілька сторіч. Чи назавжди.
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01.08.2025 13:56 Відповісти
ці европейці і американці привикли сидіти на двох стільцях і мріять як би заробити більше грошей нахрена продають мікросхеми чіпи процесори рашке а потім будуть чухати потилицю но буде пізно забули уроки 2 світової коли срср вигодувала німеччину з гілером а европі чемберлен привіз у англію мир і що з цього вийшло
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01.08.2025 14:25 Відповісти
Вони кажуть, що "продають мікросхеми чіпи процесори" не рашкє, а різним "кирґизам".
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01.08.2025 14:40 Відповісти
Не розтягуйтесь у часі, панове , та перестаньте гадати на картах. Вони давно воюють з вами нашими руками і готові напасти коли ви не чекатимете.
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01.08.2025 14:42 Відповісти
 
 