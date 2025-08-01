До 2030 року РФ становитиме реальну загрозу для Європи, - глава Збройних сил Франці Буркхард
Начальник Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард вважає, що за 5 років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.
За його словами, до 2030 року "Росія знову матиме засоби, щоб становити військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських".
Буркхард вважає, що у конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас". Оскільки російська армія має досвід, велику чисельність та витривалість, що робить її небезпечною.
Водночас генерал вважає, що США не залишать Європу. Також він сподівається на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що може стати "європейським стовпом НАТО".
Європейським збройним силам також доведеться адаптуватися до змін у веденні війни, пояснив він.
Вирішальним значенням, за його словами, буде високотехнологічна зброя, така як крилаті ракети SCALP. Проте вони дорого коштують, тому варто це доповнювати дешевими боєприпасами, призначеними для виснаження ворога.
Другим, продовжив він, є важливість вдосконалення тактики та організації.
Сьогодні всі армії мають дрони, але найефективнішими будуть ті, хто зможе поєднати їх "на землі, в повітрі і на морі".
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Термин «Untermensch» был заимствован нацистами из книг американского расового теоретика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4 Лотропа Стоддарда, который в своей книге «The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA#cite_note-11 [10] («Бунт против цивилизации: угроза подчеловека», 1923) утверждал, что после прихода к власти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Он считал, что комбинация из якобы врождённой расовой неполноценности русских славян, идиотизма политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F коммунистической партии состояли, по его мнению, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена: «the Under-man» (дословно «подчеловек»).
Навіть бОлгари не є чисті словяни а є тюрками майже а мова московитів прийшла з Болгарії транзитом через птсьменність Київа ( Русі)
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить..."
Робіть щось! Не бійтеся задіяти НЗ, бо кнр та чучхєрія від вас далеко, а раша це пухлина яка максимально злоякісна! Віддавайте СОУ більше набоїв, будуйте нові потужності ВПК!! А ще змилуйтеся над Українцями - знищить або заарештуйте незаконний протухлий режим міндіча-завхоза-портнова!!!