Путин - Трампу: Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России для завершения войны остаются актуальными.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В июне 2024 года Путин сказал, что для начала переговоров Украина должна вывести войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Обязаться не вступать в НАТО, а также иметь нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус.

Диктатор заявил, что выступает за "достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений".

Также он сказал, что "Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий". Вероятно, так он отреагировал на слова Трампа, который заявил, что разочарован Путиным.

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