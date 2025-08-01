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Новости Заявления Путина об Украине
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Путин - Трампу: Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий

Заявления Путина о войне и ответ Трампу

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России для завершения войны остаются актуальными.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В июне 2024 года Путин сказал, что для начала переговоров Украина должна вывести войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Обязаться не вступать в НАТО, а также иметь нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус.

Диктатор заявил, что выступает за "достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений".

Также он сказал, что "Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий". Вероятно, так он отреагировал на слова Трампа, который заявил, что разочарован Путиным.

Читайте: Посол Франции Весьер: Путин ошибается относительно раскола ЕС и недооценивает единство Европы

Автор: 

путин владимир (31770) россия (96746) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+20
***** завжди наїпе та бреше
навіть здохлий ***** буде усім брехати
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01.08.2025 14:47 Ответить
+13
птн ПНХ
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01.08.2025 14:49 Ответить
+12
Коли ти **** нациська нарешті здохнеш ,мільйони благають .
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01.08.2025 15:00 Ответить
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***** завжди наїпе та бреше
навіть здохлий ***** буде усім брехати
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01.08.2025 14:47 Ответить
Красиво Пуйло мокнув маразматика Трампа мордою в лайно. Ось тобі і "друг " Трампа Путін.
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01.08.2025 16:32 Ответить
птн ПНХ
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01.08.2025 14:49 Ответить
та ніт ,просто трампло 🤠 підневольна людинка кремля ...
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01.08.2025 14:49 Ответить
Кого цікавлять марення кремлівського дурника.
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01.08.2025 14:52 Ответить
Щоб санкції відсунути пуйло включає нову програму кремля - давайтє пановай перєгаварівацца.
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01.08.2025 14:53 Ответить
Шо ще не ясно?! Дональд, жгі!
(Хоча, ВІтьковв у москві - це не дуже хороший знак)
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01.08.2025 14:53 Ответить
А що ***** хоч одну з цих областей окупувало повністю?
Хай рот собі розріже бо явно ж не пролазить.
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01.08.2025 14:54 Ответить
прямо в очі сказав трумпу, что той довбограй (ну, не так зрозумів прутіна і накрутив собі очікування) на місці рижого нарцису я би зобідився ще більше...
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01.08.2025 14:56 Ответить
Коли ти **** нациська нарешті здохнеш ,мільйони благають .
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01.08.2025 15:00 Ответить
провів Трампу **** по губах. чекаемо реакції від рудого Доні
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01.08.2025 15:01 Ответить
Трумп задоволений, "хароший парєнь владімір" все пояснив: винувата Україна (яка "с НАТОй напала на мірноспящую маааскву") із своїми "надмірними очікуванями"
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01.08.2025 15:09 Ответить
Юстас - Алексу. Чи навпаки?
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01.08.2025 15:05 Ответить
Вже є ерекція реакція Трумпа - посилає Вітькова на москву "праєздом взад іс ісраіля".
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01.08.2025 15:06 Ответить
Додік, твоїм чубом та мармизою, празом з сша, знов підтерся плешивий шкет-недомірок на лабутенах серущій у валізу. ОПУСТІВ він тебе, Додік.
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01.08.2025 15:07 Ответить
вчора ця гнидота вбиває дітей , жінок та звичайних киян у їх домівках, а сьогодні з барського плеча пропонує , щоб йому віддали добровільно ще частину країни, і може воно перестане вбивати?

та будь ти проклятий, як і всі росіяни . росіяни - ракові клітини Землі
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01.08.2025 15:12 Ответить
Підарас КГБешний,раша не СРСР,який мав після скорочень армії на 1991 рік 4млн.210 тис штиків + 250 тис погранвійськ +520 тис.внутрішніх військ і того, тю-тю.Де зараз союз-в жопі.Запам'ятай, раша буде в глибокій жопі, а можливо і глибше.
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01.08.2025 15:14 Ответить
Ну власне, не сп…в. Пуйло не збирається так просто відступати
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01.08.2025 15:21 Ответить
Як взагалі цьому конченому можна вірити??? Вони ж тупо бреше. І всі його обіцянки нічого не варті. Достатньо лише згадати, як воно казало, що не хоче окуповувати Україну:

https://youtu.be/A41XyD-Ldyw?t=39
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01.08.2025 15:44 Ответить
Дональд Трамп якщо ти мужчина,то пора вводити те що ти пропонував і "томагавк" з під ліжка доставати.
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01.08.2025 15:52 Ответить
Думаєш у Трампа в 80 років ще стоїть Томагавк?
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01.08.2025 16:37 Ответить
Умова така щоб мати можливість знищити Україну за першої ж нагоди ,особливо не напружуючись.
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01.08.2025 16:10 Ответить
Rimming, face sitting and cuckolding-making america great at it.
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01.08.2025 16:18 Ответить
нема чого витрачати час та слухати побрехеньки людожерів-терористів..
- пара сотень "томагавків" для застосування по стратегічним об'єктам на Московії - і ***** само відповзе на кордони 2013го аж бігом, а Трумп отримає свою, вже заслужену, "премію миру"...
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01.08.2025 16:37 Ответить
Що в перекладі на рашистську означає - іди на хер, мій любий друг Трамп.
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01.08.2025 17:01 Ответить
 
 