Путин - Трампу: Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России для завершения войны остаются актуальными.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
В июне 2024 года Путин сказал, что для начала переговоров Украина должна вывести войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Обязаться не вступать в НАТО, а также иметь нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус.
Диктатор заявил, что выступает за "достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений".
Также он сказал, что "Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий". Вероятно, так он отреагировал на слова Трампа, который заявил, что разочарован Путиным.
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навіть здохлий ***** буде усім брехати
(Хоча, ВІтьковв у москві - це не дуже хороший знак)
Хай рот собі розріже бо явно ж не пролазить.
ерекціяреакція Трумпа - посилає Вітькова на москву "праєздом взад іс ісраіля".
та будь ти проклятий, як і всі росіяни . росіяни - ракові клітини Землі
https://youtu.be/A41XyD-Ldyw?t=39
- пара сотень "томагавків" для застосування по стратегічним об'єктам на Московії - і ***** само відповзе на кордони 2013го аж бігом, а Трумп отримає свою, вже заслужену, "премію миру"...