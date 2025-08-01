Зеленский: Украина предлагает РФ перейти на уровень разговора лидеров

Президент Владимир Зеленский предложил России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь.



Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, Украина понимает, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну.

"Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - подытожил президент.

Напомним, 1 августа Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России для завершения войны остаются актуальными.

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