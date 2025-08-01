Зеленский: Украина предлагает РФ перейти на уровень разговора лидеров
Президент Владимир Зеленский предложил России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь.
Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина понимает, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну.
"Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - подытожил президент.
Напомним, 1 августа Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России для завершения войны остаются актуальными.
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"КВАРТАЛ крепчает", як сказав би вчитель Вована Криворізького - Саша Масляков ... нехай він себе гарно почуває на концерті Кабздона!
міжнародний терорист №1, а не лідор
військовий злочинець планетарного масштабу, а не лідор
вбивця тисяч мирних українців, а не лідор
особа, яка захопила владу у ерефії через незаконні "вибори", а не лідор
Зеленський, випускник юридичного факультету, цього не розуміє. Це все дуже сумно.
Глаза напротив... !"
Вова, прокинься, ти НЕ Кашперовський!
Ти - 🤡 клоун !
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у очкоу вічі і мир побачити.
тому і «оргазмує»..
Цікаво, воно зараз так само думає, чи хоть трошки порозумнішало?
У якому юридичному акті України взагалі прописано, ким є хйло з точки зору держави Україна??
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
в. а. Яжнелохович 43 годика
встретиться с ****** - Чтобы что ?
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Сумно...
З ким ти, зелений виродку , збираєшся сідати за стіл переговорів? Путін сильніший, розумніший і досвіченіий політик і навідміну від тебе патріот своєї країни. Це будуть не переговори, а ганебне побиття.
Как сказал один из бывших соратников зеленого лидора:
"Все, он попал в ловушку
В ловушку своего чванства, глупости и некомпетентности
Потому , что так сильно хотел доказать, что его власть безгранична и никто не имеет права, что сам себе выстрелил в ногу"
Да и черт бы был с его ногой, его чванством, глупостью и некомпетентностью он довел Украину до пропасти
ЕСЛИ НЕ СМОГУ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, ДОЛЖЕН ПРИЙТИ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК
Понедельник, 12 октября 2020, 11:06
Источник: Зеленский в интервью британской программы https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711?fbclid=IwAR1URgJFadXUvx7D9qJsE9bKn6EjGcCXWN7mokj4vCR_UHOaxjBPRaBXlxI BBC HARDtalk
Прямая речь: "Это не проблема для меня.
Я СРАЗУ ГОВОРИЛ, ЧТО Я НЕ ЦЕПЛЯЮСЬ НИ ЗА РЕЙТИНГИ, НИ ЗА ВЛАСТЬ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/12/7269608
Смех сквозь слезы
Ты ничего хорошего вместе со своими менеджерами не сделал для Украины!
Уходи, убегай пока сможешь...