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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский: Украина предлагает РФ перейти на уровень разговора лидеров

Зеленский предложил РФ перейти к переговорам лидеров

Президент Владимир Зеленский предложил России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь.

Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский предлагает очную встречу с Путиным, но РФ блокирует инициативу, - Джелял

По словам Зеленского, Украина понимает, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну.

"Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - подытожил президент.

Напомним, 1 августа Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России для завершения войны остаются актуальными.

Читайте также: Шансы на встречу Зеленского и Путина растут. Терпение Трампа в отношении войны на исходе, - Кислица

Зеленский предложил РФ перейти к переговорам лидеров

Автор: 

Зеленский Владимир (21405) россия (96746) Трамп Дональд (6085) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+26
йхло, а не лідор

міжнародний терорист №1, а не лідор

військовий злочинець планетарного масштабу, а не лідор

вбивця тисяч мирних українців, а не лідор

особа, яка захопила владу у ерефії через незаконні "вибори", а не лідор

Зеленський, випускник юридичного факультету, цього не розуміє. Це все дуже сумно.
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01.08.2025 15:30 Ответить
+22
розпустило соплі, аж гидко... ти вже зустрічався з Трампом.
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01.08.2025 15:25 Ответить
+21
Ну відбудеться зустріч - Путлер заявить - "забирайтесь з півдня України"! Зеленський - не підемо! І що далі? Путлеру в принципі вигідні любі перемовини, які ні на що не впливають...
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01.08.2025 15:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
розпустило соплі, аж гидко... ти вже зустрічався з Трампом.
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01.08.2025 15:25 Ответить
Цікаве інше - ВОНО і себе , і Путла вважає ЛІДОРАМИ !
"КВАРТАЛ крепчает", як сказав би вчитель Вована Криворізького - Саша Масляков ... нехай він себе гарно почуває на концерті Кабздона!
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01.08.2025 16:02 Ответить
Він як був лідером кварталу 95 так їм і залишився.
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01.08.2025 16:22 Ответить
Вова *********, ти лідер? Ти чмо болотне просрочене, а не лідер. І в Кремлі ще більше чмо і ще більше просрочене. Вам би на каштані в Києві зустрітися обом- заслужили.
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01.08.2025 16:41 Ответить
йхло, а не лідор

міжнародний терорист №1, а не лідор

військовий злочинець планетарного масштабу, а не лідор

вбивця тисяч мирних українців, а не лідор

особа, яка захопила владу у ерефії через незаконні "вибори", а не лідор

Зеленський, випускник юридичного факультету, цього не розуміє. Це все дуже сумно.
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01.08.2025 15:30 Ответить
"Ах, эти путькины глаза!
Глаза напротив... !"

Вова, прокинься, ти НЕ Кашперовський!
Ти - 🤡 клоун !

.
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01.08.2025 16:05 Ответить
Він самозакоханий кретин, анонімний член секти "такую страну просралі". Я не про путіна. Мене дивують люди які взагалі чекають від нього якихось гідних вчинків. Не наїлися ще?
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01.08.2025 16:30 Ответить
Что и даже уже матюков не будет в ответ как раньше? Видимо зеля уже тоже устал
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01.08.2025 15:31 Ответить
Ну відбудеться зустріч - Путлер заявить - "забирайтесь з півдня України"! Зеленський - не підемо! І що далі? Путлеру в принципі вигідні любі перемовини, які ні на що не впливають...
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01.08.2025 15:32 Ответить
А якщо віддасть південь ? Влада все- таки більш важлива ніж территоріїї.
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01.08.2025 15:46 Ответить
А якщо віддасть півден і заключить перемир'я, то Майдан чекатиме його вже на злітній смузі. Йому і повертатися не буде куди, і сісти на полосу не дадуть. Тому єдиний спосіб виживання цієї істоти це продовження війни.
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01.08.2025 16:34 Ответить
От подивиться в баньки ********* *************, і той одразу піде на поступки.
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01.08.2025 15:33 Ответить
Знову хоче зазирнути у очко у вічі і мир побачити.
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01.08.2025 15:49 Ответить
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01.08.2025 15:36 Ответить
Та грохнути ту огидну жабу лису та й усе. Воно ж оргазмує від того, що його всі благають та вмовляють.
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01.08.2025 15:36 Ответить
воно кончене,...
тому і «оргазмує»..
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01.08.2025 15:45 Ответить
Маніяк з кловуном розмовляти не буде..різні всесвіти
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01.08.2025 15:37 Ответить
Дибіл.І що ти скажеш *****?В очі заглянеш?Яке ж ти жалюгідне
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01.08.2025 15:38 Ответить
спросит, болодья, а в ростове вакантные места еще есть? Не для себя, так , друг интересуется
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01.08.2025 15:40 Ответить
Пора вже цікавитися. Давно пора.
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01.08.2025 16:37 Ответить
Це які лідери , проросійський клоун з терористом воєним злочинцем ? так нічого і не зрозумів хоч вже 7 й рік при владі.
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01.08.2025 15:40 Ответить
Зе,заглядував ***** в очко,то про що він може розмовляти.
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01.08.2025 15:41 Ответить
Якби Україну представляв Порошенко, то якось на душі було б спокійно, а Зе- недовіряю.
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01.08.2025 15:41 Ответить
як можна довіряти психічнохворій людині?
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01.08.2025 15:51 Ответить
Пишаюсь Боневтіком. Справжній Лідор. Хазяїн слова - дав, забрав.
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01.08.2025 15:43 Ответить
Шо там бубочка кукурікав для своїх ЗЕбанутих прихильників, які іж плакали до соплів : мы встретимся где-то посредине...
Цікаво, воно зараз так само думає, чи хоть трошки порозумнішало?
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01.08.2025 15:43 Ответить
поспішає падло зелене ...театр перед капітуляцією...бо під ним крісло захиталося , молодь картонками налякала , серливе 🤡 чмо
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01.08.2025 15:44 Ответить
Як сказав пан Ігор Лапін, за тими картонками і студентами стоять дорослі дяді, які пройшли горнило війні і готові вийти і наваляти будь кому. Правильно що боїться. Останні події показали, що на поліцію зеленському особливо розраховувати не варто. Ніхто його драну шкуру захищати не збирається. Респект поліції, до речі.
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01.08.2025 16:41 Ответить
Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - йдеться в повідомленні. З ЧИМ ТИ ЗІБРАВСЯ ЗУСТРІЧАТИСЯ З РАШИСТСЬКИМ СКАЖЕНИМ ПСОМ.КОТРИЙ СВОЄЮ ОКРОВАВЛЕНОЮ ПАЩЕЮ ТРИМАЄ УКРАЇНУ В ЗУБАХ,А ТИ НАВІТЬ НЕ МАЄШ ПАЛКИ,ЩОБ В..ЇБАТИ РАШИСТСЬКОГО ПСА ПО ЦІЙ ПАЩІ...???
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01.08.2025 15:44 Ответить
Зеленський чим далі тим стає все жалюгідніший,та подай вже у відставку і не муч людей.Україні потрібен лідер,а не корупціонер
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01.08.2025 15:45 Ответить
Він не може в відставку. Кабміндічі не дозволяють, сказали "рипнешся - здохнеш"
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01.08.2025 15:53 Ответить
Ні на шо путлєр зараз не піде
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01.08.2025 15:46 Ответить
Один раз- ще не лідор...
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01.08.2025 15:46 Ответить
це ж було ж вже
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01.08.2025 15:47 Ответить
Залишилось знайти лідера в Україні, та ще обрати його президентом. Бо от хриплого неголеного довбня вже навіть союзники тікають
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01.08.2025 15:47 Ответить
То чого чекаєш? Приїзди, "Будєш нашім корольом"!
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01.08.2025 16:14 Ответить
А хо в нас лідер??? Всі ж ПРЕЗИДЕНТИ.!
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01.08.2025 15:51 Ответить
Яеий ти лідор , нелох , нетряпка, найсяючий ,бонопард , кім чен зе ,клоун і мародер на крові
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01.08.2025 15:52 Ответить
До речі, була хоч одна заява від ВРУ про те, що вона визнає громадянина йухла "президентом раісі" за підсумками так званих "виборів" 2024-го року?

У якому юридичному акті України взагалі прописано, ким є хйло з точки зору держави Україна??
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01.08.2025 15:53 Ответить
Куди зібрався, у тебе немає карт: ні крилатих, ні балістичних, ні гуперзвукових. ні навіть, у вигляді бпла в великої кількості (1000+ на міс).
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01.08.2025 15:53 Ответить
Дайте почитати цьому недоумку останню заяву .уйла про захоплення територій України какЦапстаном. Гидко мати такого національного лі3,14дора, а ще гидко за 73 відсотки Какая разніца.
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01.08.2025 15:54 Ответить
а від України хто буде?
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01.08.2025 15:57 Ответить
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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01.08.2025 16:02 Ответить
Владимир Зеленский https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-donbas/30570561.html ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
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01.08.2025 16:03 Ответить
Я вам ничего не должен.

в. а. Яжнелохович 43 годика
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01.08.2025 16:06 Ответить
А смысл встречаться с тем кто рассказывает что он возвращает свое и требует выйти из захваченных территорий ?

встретиться с ****** - Чтобы что ?

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01.08.2025 16:05 Ответить
2 уйла лідора
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01.08.2025 16:05 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ПЕРЕГОВОРЫ.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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01.08.2025 16:05 Ответить
А в нас же й досі мудрий нарід не перевівся...
Сумно...
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01.08.2025 16:07 Ответить
Це явна капітуляція. Рузькі прислали два рази план капітуляції під назвою «Мірний мємарандум». Такі запросини до перемовин відтягують санкції трампа. Вони нам тільки шкодять.
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01.08.2025 16:08 Ответить
Лидеры? В чем они *** лидеры?
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01.08.2025 16:08 Ответить
Не серед орків, не серед українців таких нема.
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01.08.2025 16:11 Ответить
Ідійот несмішний.
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01.08.2025 16:15 Ответить
***** це нелегітимний самозванець, людоїд і підор а не лідер. До того ж божевільний на всю бошку. Його молотком по голові потрібно бити а не розмовляти з ним
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01.08.2025 16:17 Ответить
Зеленський - НЕ ЛІДЕР. Путін сильніший, досвіченіший, розумніший політик за квартального покидька. Крім того - путін, попри все, має національну гідність великороса. Зеленський і його камарілья - НЕ УКРАЇНЦІ ні по духу, ні за походженням і національної гідності українця не мають. Путінська кліка не розкрадає власну країну, не жебрає по світових мусорках з протягнутою рукою, і забезпечує (а не гробить) власну країну, армію, авіацію, фльоту.
З ким ти, зелений виродку , збираєшся сідати за стіл переговорів? Путін сильніший, розумніший і досвіченіий політик і навідміну від тебе патріот своєї країни. Це будуть не переговори, а ганебне побиття.
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01.08.2025 16:19 Ответить
Один лидор уже переиграл Гитлера, а другой ...

Как сказал один из бывших соратников зеленого лидора:

"Все, он попал в ловушку
В ловушку своего чванства, глупости и некомпетентности
Потому , что так сильно хотел доказать, что его власть безгранична и никто не имеет права, что сам себе выстрелил в ногу"

Да и черт бы был с его ногой, его чванством, глупостью и некомпетентностью он довел Украину до пропасти
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01.08.2025 16:21 Ответить
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01.08.2025 16:24 Ответить
Що меле це чучело??? Йди у відставку, недолуге!!!! Терміново повертайте Залужного!!!! Залужний наш президент!!!
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01.08.2025 16:38 Ответить
Ну зустрінуться два брехуни: пійло і ... Подивляться один одному в оченята (дай Бог, щоб був сторонній спостерігач, краще зі США), на розказують один одному історій, згадають виступи зе перед пу. Порадіють один за одного ( на народ обом н....ь. І роз'їдуться. Бо предметної розмови не буде...
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01.08.2025 16:47 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ:

ЕСЛИ НЕ СМОГУ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, ДОЛЖЕН ПРИЙТИ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

Понедельник, 12 октября 2020, 11:06

Источник: Зеленский в интервью британской программы https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711?fbclid=IwAR1URgJFadXUvx7D9qJsE9bKn6EjGcCXWN7mokj4vCR_UHOaxjBPRaBXlxI BBC HARDtalk

Прямая речь: "Это не проблема для меня.

Я СРАЗУ ГОВОРИЛ, ЧТО Я НЕ ЦЕПЛЯЮСЬ НИ ЗА РЕЙТИНГИ, НИ ЗА ВЛАСТЬ

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/12/7269608
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01.08.2025 16:56 Ответить
Оно не цепляется ни за деньги , ни за власть

Смех сквозь слезы
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01.08.2025 16:57 Ответить
Вова, иди уже!

Ты ничего хорошего вместе со своими менеджерами не сделал для Украины!

Уходи, убегай пока сможешь...
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01.08.2025 17:05 Ответить
 
 