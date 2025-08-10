Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат соглашение, которое затем попытаются навязать Украине, - NYT

Опасаясь быть отодвинутыми на второй план во время предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, представители Европы и Украины собрались в субботу, 9 августа, недалеко от Лондона вместе с представителями США, чтобы выяснить позицию Путина и убедиться, что Трамп понимает, что стоит на кону.

Об этом говорится в статье The New York Times под названием "Отодвинутая в сторону Европа пытается найти свой голос, пока Трамп и Путин готовятся к встрече", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встрече европейцы выразили свою солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и четко дали понять, что, по их мнению, Трамп должен учесть их общую позицию.

По словам источников, европейцы поддержали позиции Украины, настаивая, что прекращение огня должно предшествовать любым переговорам о территориальных изменениях, что Украина не передаст России территорий, которые та не контролирует, и что любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны США.

Кроме этого, представители стран Европы отметили, что никакого соглашения между Вашингтоном и Москвой нельзя заключать, не учитывая интересов украинцев или европейцев, которых Трамп считает ответственными за безопасность Украины после урегулирования. Как и ранее, они подчеркнули, что НАТО не закроет двери для членства Украины, даже если сейчас это выглядит маловероятным.

Издание пишет, что во встрече, организованной министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, приняли участие должностные лица Европы и Украины. А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который на прошлой неделе встречался с Путиным, должен был присоединиться дистанционно.

Европейцы прежде всего стремились узнать, что именно обсуждали Путин и Уиткофф относительно возможного завершения войны России против Украины.

NYT пишет, что Москва давно настаивает, что любое соглашение должно признать ее контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, и еще четырьмя регионами востока Украины - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Однако есть признаки, что Кремль может смягчить эти требования, говорится в статье.

Насколько европейцы понимают требование Путина, он предлагает закрепить за Россией Крым и весь Донбасс, включая Луганскую и Донецкую области, даже в тех частях, которые РФ сейчас не контролирует.

В обмен он якобы готов согласиться на прекращение огня, которое "заморозит" текущие линии фронта в других регионах, в частности в Херсонской и Запорожской областях, где российские войска также оккупировали часть территории.

Издание отмечает, что Украина хочет прекращения огня, прежде чем начать обсуждать территориальные вопросы. Зеленский четко заявил в субботу, что Украина не готова передавать России территории, которые та сейчас не занимает, и что международное право не признает никакой постоянной потери украинского суверенитета.

Но лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое потом попытаются навязать Украине.

По словам собеседников, европейцы пытаются донести до Трампа, что Украина должна быть за столом переговоров, и что времена Ялты, когда США и Россия делили Европу, давно прошли.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

