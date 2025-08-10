РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8661 посетитель онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Встреча Трампа и Путина
4 910 68

Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат соглашение, которое затем попытаются навязать Украине, - NYT

путин, трамп

Опасаясь быть отодвинутыми на второй план во время предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, представители Европы и Украины собрались в субботу, 9 августа, недалеко от Лондона вместе с представителями США, чтобы выяснить позицию Путина и убедиться, что Трамп понимает, что стоит на кону.

Об этом говорится в статье The New York Times под названием "Отодвинутая в сторону Европа пытается найти свой голос, пока Трамп и Путин готовятся к встрече", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встрече европейцы выразили свою солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и четко дали понять, что, по их мнению, Трамп должен учесть их общую позицию.

По словам источников, европейцы поддержали позиции Украины, настаивая, что прекращение огня должно предшествовать любым переговорам о территориальных изменениях, что Украина не передаст России территорий, которые та не контролирует, и что любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны США.

Читайте также: Выбор Трампа определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и свободного мира, - дочь Келлога

Кроме этого, представители стран Европы отметили, что никакого соглашения между Вашингтоном и Москвой нельзя заключать, не учитывая интересов украинцев или европейцев, которых Трамп считает ответственными за безопасность Украины после урегулирования. Как и ранее, они подчеркнули, что НАТО не закроет двери для членства Украины, даже если сейчас это выглядит маловероятным.

Издание пишет, что во встрече, организованной министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, приняли участие должностные лица Европы и Украины. А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который на прошлой неделе встречался с Путиным, должен был присоединиться дистанционно.

Европейцы прежде всего стремились узнать, что именно обсуждали Путин и Уиткофф относительно возможного завершения войны России против Украины.

NYT пишет, что Москва давно настаивает, что любое соглашение должно признать ее контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, и еще четырьмя регионами востока Украины - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Однако есть признаки, что Кремль может смягчить эти требования, говорится в статье.

Насколько европейцы понимают требование Путина, он предлагает закрепить за Россией Крым и весь Донбасс, включая Луганскую и Донецкую области, даже в тех частях, которые РФ сейчас не контролирует.

Читайте также: Страны Балтии и Чехия поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа: "Границы нельзя менять с помощью давления и шантажа"

В обмен он якобы готов согласиться на прекращение огня, которое "заморозит" текущие линии фронта в других регионах, в частности в Херсонской и Запорожской областях, где российские войска также оккупировали часть территории.

Издание отмечает, что Украина хочет прекращения огня, прежде чем начать обсуждать территориальные вопросы. Зеленский четко заявил в субботу, что Украина не готова передавать России территории, которые та сейчас не занимает, и что международное право не признает никакой постоянной потери украинского суверенитета.

Но лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое потом попытаются навязать Украине.

По словам собеседников, европейцы пытаются донести до Трампа, что Украина должна быть за столом переговоров, и что времена Ялты, когда США и Россия делили Европу, давно прошли.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, где запланирована встреча Трампа с Путиным, - NBC News

Автор: 

Европа (1975) путин владимир (31837) Трамп Дональд (6186) война в Украине (5592)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Та досить вже побоюватися. Краще думайте як максимально безболісно замінити допомогу США коли два старих покидька будуть послані куди подалі зі своєю маячнею.
показать весь комментарий
10.08.2025 02:41 Ответить
+14
Трампу дали зрозуміти, що він є першим президентом Америки, що притягнув на свою територію кривавого диктатора, ініціатора великої війни в центрі Європи. Це стаття. Йому вже два рази світив імпічмент саме за підтримку путіна. Трамп знає, що перемовини будуть провальні. Тягнуть Зеленського абище більше легітимізувати терориста якось розбавити невдобняк та прикрити дупу трампу по якій плаче різка.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:01 Ответить
+12
https://zn.ua/ukr/war/lideri-jes-vistupili-iz-zajavoju-pered-zustrichchju-trampa-i-putina.html Напередодні запланованої зустрічі президента США Трумпа з ****** лідери провідних європейських держав та інституцій оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності досягнення справедливого та тривалого миру для України. Документ підписали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Александер Стубб.
У заяві лідери ЄС привітали зусилля Трумпа щодо припинення касапської війни з Україною та підкреслили, що успіх можливий лише завдяки поєднанню активної дипломатії, військової та фінансової підтримки Києва, а також тиску на сосію.
«Ми готові підтримати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, у тому числі через діяльність «Коаліції охочих», та шляхом збереження й запровадження обмежувальних заходів проти рф», - зазначили лідери.
Вони наголосили, що дипломатичне врегулювання має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, включно з наданням надійних гарантій безпеки. Лідери підтвердили, що переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню або зменшення бойових дій, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.
«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення сосії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Заключного акта Гельсінкі, Будапештського меморандуму та низки послідовних зобов'язань Росії. Ми наголошуємо на нашій непохитній відданості суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», - заявили лідери.
Вони запевнили у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що й надалі стоятимуть на боці України та працюватимуть спільно з президентом Трумпом, США, президентом Зеленським і народом України задля миру, який захистить спільні інтереси безпеки.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТА БЛ!!!! ТАК І БУДЕ. Вони ж туди ідуть не печеньки їсти і не дивитись шпілі Анкориджа як Боширов з Петровим.

Все Просто Путін щось буде обіцяти Трампу - язик без кісток, Трамп все віддасть Путіну і вийде і скаже ЩО Я НАЙ НАЙ НАЙ НАЙ НАЙ ВЕЛИЧНІШИЙ на планеті і Ось БІГДІЛ.
показать весь комментарий
10.08.2025 02:24 Ответить
Найвєлічайший, але тільки після Боневтіка, бо ця посада вже зайнята Боневтіком Найпотужнішим і Найвеличнішим лідером Всесвіту.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:12 Ответить
Олег Леусенко:

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський.

Ви подивіться на цього шахрайського шлімазла.

Він хоче обгорнути ЗАКОНОМ капітуляцію та здачу земель, які нібито не здаються, а просто 99 років будуть "дипломатично звільнятися".

Ні, Вовочка, території Українські мають звільнятися збройним шляхом. Це записано в Конституції. Не зміг - швиденько кроком руш з посади під трибунал.

Трамп про мирну угоду між Україною та рф: Відбудеться обмін територіями.

Запоріжжя на Донбас, Сумщину на Харківщину?

Про що говорить цей рудий дід?

Таке враження, що Трамп грає в преф із кремлівським терористом, а у кутку у них сидить болванчик, на якого кожний з гравців списує пройопи.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:15 Ответить
воно , тільки для пришлепкуватих, які ойго обрали " найпотужніший" , кумир дяді вови, путлера , в кадиркіна , трампа пробачення прохав ,а українців в рот ……… в квартирі міндіча
показать весь комментарий
10.08.2025 07:39 Ответить
треба терміново відправляти на Аляску партію самокатів чи снігоходів .
показать весь комментарий
10.08.2025 02:26 Ответить
×уйло ж не пішки на Аляску піде. Можна десь в тайзі засідку організувати з ПЗРК. Помститися за голандський МН17 і частково Трампа від ганьби врятувати. Так би мовити, вбити одразу двох зайців і одну гниду, тобто опариша.
показать весь комментарий
10.08.2025 02:40 Ответить
Це не допоможе, скажуть що там двійник летів
показать весь комментарий
10.08.2025 06:36 Ответить
🤣🤣🤣Буданов??ти?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:04 Ответить
Та досить вже побоюватися. Краще думайте як максимально безболісно замінити допомогу США коли два старих покидька будуть послані куди подалі зі своєю маячнею.
показать весь комментарий
10.08.2025 02:41 Ответить
Трампу дали зрозуміти, що він є першим президентом Америки, що притягнув на свою територію кривавого диктатора, ініціатора великої війни в центрі Європи. Це стаття. Йому вже два рази світив імпічмент саме за підтримку путіна. Трамп знає, що перемовини будуть провальні. Тягнуть Зеленського абище більше легітимізувати терориста якось розбавити невдобняк та прикрити дупу трампу по якій плаче різка.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:01 Ответить
ЛІДЕРИ ЄС ВИСТУПИЛИ ІЗ ЗАЯВОЮ ПЕРЕД ЗУСТРІЧЧЮ ТРАМПА І

Напередодні запланованої https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним лідери провідних європейських держав та інституцій https://www.gov.uk/government/news/joint-leaders-statement-on-peace-for-ukraine оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності досягнення справедливого та тривалого миру для України.

Документ підписали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Александер Стубб.

У заяві лідери ЄС привітали зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні та підкреслили, що успіх можливий лише завдяки поєднанню активної дипломатії, військової та фінансової підтримки Києва, а також тиску на Росію.

«Ми готові підтримати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, у тому числі через діяльність «Коаліції охочих», та шляхом збереження й запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації», - зазначили лідери

Вони наголосили, що дипломатичне врегулювання має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, включно з наданням надійних гарантій безпеки. Лідери підтвердили, що переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню або зменшення бойових дій, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Заключного акта Гельсінкі, Будапештського меморандуму та низки послідовних зобов'язань Росії. Ми наголошуємо на нашій непохитній відданості суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», - заявили лідери.

Вони запевнили у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що й надалі стоятимуть на боці України та працюватимуть спільно з президентом Трампом, США, президентом Зеленським і народом України задля миру, який захистить спільні інтереси безпеки.

A

Очільник Кремля Владімір Путін цього тижня https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передав адміністрації президента США Дональда Трампа пропозицію про припинення війни в Україні в обмін на передачу Донецької і Луганської областей та міжнародного визнання цих територій як російських.

Поділитися

https://zn.ua/ukr/redaction/Mykyta-Tkachenko-ed Підготував/ла Микита Ткаченко

ДИВІТЬСЯ СПЕЦТЕМУ:

https://zn.ua/ukr/war/nyt-vidsunuta-vbik-jevropa-namahajetsja-znajti-svij-holos-poki-tramp-i-putin-hotujutsja-do-zustrichi.html NYT: Відсунута вбік Європа намагається знайти свій голос, поки Трамп і Путін готуються до зустрічі Лідери ЄС та України прагнуть не допустити, щоб Трамп і Путін уклали мирну угоду без їхньої участі.

https://zn.ua/ukr/war/bilij-dim-rozhljadaje-mozhlivist-zaprositi-zelenskoho-do-aljaski-nbc-news.html Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського до Аляски - NBC News

https://zn.ua/ukr/war/axios-perehovori-shchodo-ukrajini-prosunulisja-pered-zustrichchju-trampa-i-putina.html Axios: переговори щодо України просунулися перед зустріччю Трампа і Путіна Припинення вогню не означає згоди на нинішню лінію фронту.

https://zn.ua/ukr/usa/the-telegraph-putin-otrimav-shche-odin-podarunok-vid-trampa.html The Telegraph: Путін отримав ще один подарунок від ТрампаРосійський лідер використає зустріч на Алясці, щоб просунути свої плани захоплення України.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-povidomiv-rezultati-peremovin-bezpekovikh-radnikiv-ukrajini-ssha-ta-jes.html Зеленський повідомив результати перемовин безпекових радників України, США та ЄС Президент впевнений, що позицію України чують.

Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку
показать весь комментарий
10.08.2025 03:15 Ответить
Я спокійний, - бог береже Україну!

показать весь комментарий
10.08.2025 03:01 Ответить
Не береже
показать весь комментарий
10.08.2025 05:46 Ответить
Тобі краще помовчати
показать весь комментарий
10.08.2025 07:02 Ответить
Щоб Бог беріг Україну для початку потрібно покаятися і висповідатися всім українцям
показать весь комментарий
10.08.2025 06:38 Ответить
То тобі гундяєв сказав?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:57 Ответить
Спірне питання, якщо культурно тобі відповісти
показать весь комментарий
10.08.2025 07:01 Ответить
В чем каяться?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:01 Ответить
Каятися є в чому. Але покаятися мають не українці, в московити, які у 1721 році вкрали нашу назву та історію і назвали себе росіянами, постійно нападають на українців, знищують їх війнами і голодоморами. Українці мають покаятися за вибір у 2019 році своїх мародерів і могильщиків тут.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:16 Ответить
Каятись мають і московити і українці, і ті і ті наргішили
показать весь комментарий
10.08.2025 07:25 Ответить
нєт нікакой разніци?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:41 Ответить
Українці такі ж грішники, як і росіяни, і ті і ті мають покаятися і по справжньому навернутися до Бога
показать весь комментарий
10.08.2025 08:47 Ответить
Що за звичка у людей тицяти скрізь свого "Бога"? Хочеться вам - кайтеся, хоч лоба собі розшибіть, але не нав'язуйте свої "хотєлки" іншим.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:20 Ответить
От за таких твердолобих, як ти війна ніколи не закіниться. Якби всі українці покаялися, посповідалися впали на коліна і просили Бога про перемогу і закінчення війни то вона б за 3 дні закінчилася!
показать весь комментарий
10.08.2025 09:39 Ответить
Останній тиждень топ-темою світових новин є ймовірність ядерного удару Росії по Україні. Українці ж, крім ймовірного апокаліпсису, обговорюють ідею оргії на горі Щекавиця у центрі Києва. Через ядерну загрозу всіх кличуть кохатися. Хоча б за це покаятись, що образили Бога, замість того щоб впасти на коліна і просити щоб Бог нас спас, українці обговорюють оргію на Щекавиці!!!! А потім ви ще запитуєте в Бога за що нас вбивають!!!!
показать весь комментарий
10.08.2025 07:24 Ответить
, чому , я маю , каятись , за пристосуванців , дєгенератів , які обирали комуняк , замість В'ячеслава Черновіла ? Протежє бандита каламоя -українофоба , мегавиродка -жлоба , членограя -зеленського , який українців в рот ……… міндіч ностру з ермаком -чернишовим , татаровим, , шурмою , безуглою , К Тимошенко ………замість Порошенко ? От ви всі і насолоджуйтесь вашим вибором ! " еслі, что-то , пойдет не так , ми его , снесем" , а зараз , як на параші , сидять і бздять таргана мірзенного
показать весь комментарий
10.08.2025 07:59 Ответить
Ти кайся за свої гріхи, а помсту залиш для Бога
показать весь комментарий
10.08.2025 08:44 Ответить
Угода між Росією і США їх суверенна справа, за сумісною згодою. Україна не має до цього збочення ніякого відношення. Як кажуть f.yourself and God bless you.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:02 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/lideri-jes-vistupili-iz-zajavoju-pered-zustrichchju-trampa-i-putina.html Напередодні запланованої зустрічі президента США Трумпа з ****** лідери провідних європейських держав та інституцій оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності досягнення справедливого та тривалого миру для України. Документ підписали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Александер Стубб.
У заяві лідери ЄС привітали зусилля Трумпа щодо припинення касапської війни з Україною та підкреслили, що успіх можливий лише завдяки поєднанню активної дипломатії, військової та фінансової підтримки Києва, а також тиску на сосію.
«Ми готові підтримати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, у тому числі через діяльність «Коаліції охочих», та шляхом збереження й запровадження обмежувальних заходів проти рф», - зазначили лідери.
Вони наголосили, що дипломатичне врегулювання має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, включно з наданням надійних гарантій безпеки. Лідери підтвердили, що переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню або зменшення бойових дій, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.
«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення сосії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Заключного акта Гельсінкі, Будапештського меморандуму та низки послідовних зобов'язань Росії. Ми наголошуємо на нашій непохитній відданості суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», - заявили лідери.
Вони запевнили у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що й надалі стоятимуть на боці України та працюватимуть спільно з президентом Трумпом, США, президентом Зеленським і народом України задля миру, який захистить спільні інтереси безпеки.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:10 Ответить
вибачаюсь за ненавмсний повтор ... Але так хочеться щоб отой Венс серед Єрмака з Умєровим не сприймав через них Україну й свій вибір у відношенні до її мужнього волелюбного народу.
показать весь комментарий
10.08.2025 04:09 Ответить
Без чіткого розуміння точки зору США на те, що таке припинення війни, я б не радив України брати участь у зустрічі Х-уйла і Трампона, річ не у тому що Зеленський не зможе відмовитися від їх ультимативних вимог, зможе, але це неминуче закінчиться істерикою Трампа, що погіршить ще більше відносини між США і Україною, і ще більше покращить відносини США з Мордором.
Краще ультиматум "про нас без нас" зустрічати Україні разом з Європою, щоб холоднокровно разом потім пояснювати Трампону, чому він неприйнятний, адже "люб'язна" пропозиція взяти участь у зустрічі на Алясці скидається на підготовку сценарію зустрічі влаштованій Трампоном, Венсом і Рубіо Зеленському в "Овальному кабінеті".
показать весь комментарий
10.08.2025 03:41 Ответить
всім добра і бережіть себе - не нехтуйте тривогою - дітей в схованку яка вже найкращя і найближчя.
з цього трандема - *****, рудий, бубсель - будуть тільки сльози українські...
показать весь комментарий
10.08.2025 03:43 Ответить
Бережи себе, копай ядерну схованку
показать весь комментарий
10.08.2025 05:48 Ответить
забув - недогодований Україною 3 підбородка і 2 живота....
показать весь комментарий
10.08.2025 05:53 Ответить
ти таки кацапо-боєць!
не знаю як тебе кацаняві в танка запхали, але с туда вже виходу нема.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:00 Ответить
на вуха собі насип свою ядерну пугалку.
отак ви і палитесь, шавки русняві...
мо щє пару підлодок перенаціли з китайчят на свято ленінграт?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:12 Ответить
доня на понт кацапню взяв, ну як завжди, а курносі вралися всі...
показать весь комментарий
10.08.2025 06:15 Ответить
лідери ЕС погано знають доню - чюб він на вас клав.
ви спізднились - лідери Европи....
показать весь комментарий
10.08.2025 03:54 Ответить
так хочеться щоб Ви помилялися, але ,нажаль, я теж так думаю... Хоча ні, додам - Європа просто ліберально розслабилася корумпована кремлем , не слідкуючи за занепадом принциповості політичних еліт глибинної держави. Стільки пустопорожнього незламного гівна лила усі ці роки страшної війни у себе під боком...
показать весь комментарий
10.08.2025 04:19 Ответить
"Чомусь" говорять про якийсь "справедливий мир", але всі в США та Європі уникають дати визначення цього "справедливого миру". Як на мене то брудна оборудка Трампа з ****** до "справедливості" не має жодного стосунку...
показать весь комментарий
10.08.2025 04:09 Ответить
Ніби все почало йти за добрими планами - НАТО залишилося зі США, Європа схаменулася нарешті й гуртом почала вирішувати проблеми озброєння України .Але!!! ТЕМПИ ТЕМПИ ЯКІ? не головні найбагатші лідери - не Німеччина з Францією , а країни північної Європи вже діють окремо , поза НАТО , як країни з оплатою виробництва зброї для України...
А ТРАМП, як пообіцяв Європі домовившись, так може все це відмінити одним лихим словом в бік України.
показать весь комментарий
10.08.2025 04:26 Ответить
Нам прямим текстом сказали, що Європі потрібно кілька років для того щоб підготуватися до протистояння зі свинособаками. А хто буде відволікати в цей час кацапів - не складно здогадатися. Ще з 22-го року стурбовано та схвильовано нам твердять: "росія не повинна перемогти / Україна не повинна програти". Гарно звучить, але справжня інтерпретація мало кому з нас сподобається...
А ще - "ми будемо пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно".
Скільки буде потрібно кому? - теж не складно зрозуміти.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:31 Ответить
BBC
Aмериканський партнер BBC CBS News, посилаючись на джерела, знайомі з обговореннями, повідомляє, що Білий дім намагається схилити європейських лідерів до угоди, яка включатиме захоплення Росією всього Донбасу на сході України та збереження Криму.

Тобто Україну нібито змушуватимуть віддати міста Донбасу, які Росія за три з половиною роки війни не змогла захопити.

Як частина запропонованої угоди, Москва відмовиться від Херсонської та Запорізької областей, які вона частково окупувала, повідомляє CBS.

Раніше в п'ятницю газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Путін запропонував аналогічну домовленість спецпосланцю Трампа Віткоффу під час нещодавньої зустрічі в Москві.
показать весь комментарий
10.08.2025 04:21 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексій Голобуцький дуже логічно спростовує такі пропозиції капітуляції:

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
показать весь комментарий
10.08.2025 04:31 Ответить
Дякую! Голубуцький- глибокий аналітичний розум й завжди реалістично відвертий. Так дійсно, якщо світ ефемерних статутів ООН дійде до розмінів територій з терористом - загарбником , без навіть згадки про гарантії для України -СВІТОВІЙ ВИІЙНІ БУТИ!
А Трампу- що? да пофіг світовий порядок. Він Аляскою опустить хйла та ще й врятує його від захоплення Китаєм, а сам буде більш незалежним від гебнівських файлів на нього у кремлі .
показать весь комментарий
10.08.2025 04:54 Ответить
Нарід цитує пройдисвіта та дешевого інфоцигана Голобуцького. Яке ж гівно в людей в головах...
показать весь комментарий
10.08.2025 05:34 Ответить
на цензорі так не вважають; тим більше, що Олексій Голобуцький є блогером Цензора. А от те, що пройдисвітом є Anakin #604885 - я в цьому переконався нещодавно, був привід.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:54 Ответить
Ці вкиди не мають жодного значення на зараз ... Гидко просто дивитися, у той час коли лідери країн Європи консультуються разом з зЄ, а само Є сидить на фотосесії з Умєровим та з Венсом , котрих США просто послало на... А сам Венс спить та бачить кінець війни зовсім не проукраїнськи, та й Трамп вже називає його майбутнім після себе президентом...
показать весь комментарий
10.08.2025 04:33 Ответить
Та то журналісти почули вимогу ***** віддати Донбас та керуючись раціональністю домалювали частину про обмін на Херсон та Запоріжжя. Але ж ні *****, ні Доні з раціональністю поряд ніколи не стояли.
показать весь комментарий
10.08.2025 04:53 Ответить
буба в треніках?
***** не буде - бо ссикун.
доня буде дуже не задоволений і гексогом зробить припинення постачяння зброї в 3й раз?
і казлючком прикинеться, шо то не він?
в мене навіть кішка сміється і підригує,,,,
показать весь комментарий
10.08.2025 05:12 Ответить
Європа нагадує алкоголіка, який обіцяє та б'є себе в груди, завтра почати нове життя, змінитися, зберегти родину, влаштуватися на роботу але нічого практично не відбувається. Тобто вони занепокоєні, побоюються, але нічого реального робити не будуть бо страх перед прийняттям жорстких рішень паралізує їх волю.
показать весь комментарий
10.08.2025 05:58 Ответить
два уроди укладуть угоду
показать весь комментарий
10.08.2025 06:03 Ответить
Заметушилися...
А коли півроку тому щтати допомогу перекрили,також метушилися,ми вам і тауруси дамо і засоби ппо,тільки воюйте,нас захищайте...
Дали аж нічого,бо п'яний мєдвєдєв ніжкою тупнув і погрозив бомбардуванням деяких європейстких столиць..
Дайте хоча б тауруси,щоб із землею зрівняти всякі алабуги і оленьї,а тоді метушіться
До речі,опитування показало,що лише 40% німців готові захищати свої домівки.Це на словах,а як дійде до не дай бог війни,ще менше охочих буде...То дайте нам зброю,як самим воювати сцикотно...
показать весь комментарий
10.08.2025 06:05 Ответить
Воно скорійш за все так і буде. Але не сить, у нас де ж є найвеьинійша людина у Світі Янелох Боневтікович Бочекав та Слуги ***** і вони, під солодкою підливкою, сгодують цю величедну купу zeленого гівна ********* та іншим, розумово недоразвиненим.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:24 Ответить
Ключове: лідери Європи побоюються...
показать весь комментарий
10.08.2025 06:42 Ответить
Аляску кацапи продали за 7 мільйонів доларів і тепер чухаються
показать весь комментарий
10.08.2025 06:56 Ответить
хороша ціна для того часу, якщо врахувати що туди з Москви рік їхати.
Ні захистити, ні заселити толком нге вийде.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:30 Ответить
А цікаво, за себе побоюються чи за Україну ?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:57 Ответить
А ви вмієте зранку розсмішити)
показать весь комментарий
10.08.2025 09:36 Ответить
Якщо Трамп погодиться на умови путіна (віддати Донбас та інші землі), це буде повторенням провальної Мюнхенської угоди 1938 року - вона, свого часу, дозволила нацистській Німеччині поглинути всю Чехословаччину і підготувала грунт для Другої світової війни.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:03 Ответить
Згідно Мюнхенської угоди британський прем'єр-міністр Чемберлен без консультацій з чехами передав Гітлеру Судети - регіон тодішньої Чехословаччини, який був сильно укріплений і захищений. Натомість Чемберлен отримав лише порожні обіцянки «миру для нашого часу».
показать весь комментарий
10.08.2025 07:05 Ответить
Ну ось і ***** вліз без черги до сраки Трампа. Наступним буде Сі - в Китаї КПК докерувалась до економічної кризи і масового безробіття серед молоді - офіційно 24%, неофіційно до 65%. Масові звільнення. Банкрутства. Терор колекторів. Людей викидають з квартир та орендованих приміщень. Тисячі підприємст зупинили виробництво. Люди сплять на вулицях. Вже почались заворушення. Кудись треба дівати "лишніх китайців". На війну? ...
показать весь комментарий
10.08.2025 07:28 Ответить
Лідери Европи взагалі побоюються закінчення війни. Бо тоді різко прийдеться їм самим ворушитися а не попивати негроні на Мадейрі.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:31 Ответить
Потрібно терміново скасовувати угоду про корисні копалини, тим більше, що нарід, власників не запитували! Копалини могли бути нашим козиром, а тепер трампу нетерпиться закінчити війну на будь яких умовах щоб почати заробляти гроші видобутку копалин та відбудові
показать весь комментарий
10.08.2025 07:34 Ответить
Европі та Україні потрібно чітко притримуватись своєї позиції !! А трамп, та його оточення, хай вирішують, з ким вони далі, з цивілізованим світом, чи з терористами !?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:52 Ответить
Угоду с путиным о сдаче Украины уклал квартал,Трамп про это прекрасно знает и пытается хоть как то это остановить.
показать весь комментарий
10.08.2025 08:26 Ответить
Всі хочуть якоїсь справедливості - те що вони вважають справедливим.
По факту в реальності - це право сильного. А всі ті погрози, дулі, показування сраки - то все сильному до сраки та для самозаспокоєння лошар.
показать весь комментарий
10.08.2025 08:53 Ответить
 
 