Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат соглашение, которое затем попытаются навязать Украине, - NYT
Опасаясь быть отодвинутыми на второй план во время предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, представители Европы и Украины собрались в субботу, 9 августа, недалеко от Лондона вместе с представителями США, чтобы выяснить позицию Путина и убедиться, что Трамп понимает, что стоит на кону.
Об этом говорится в статье The New York Times под названием "Отодвинутая в сторону Европа пытается найти свой голос, пока Трамп и Путин готовятся к встрече", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на встрече европейцы выразили свою солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и четко дали понять, что, по их мнению, Трамп должен учесть их общую позицию.
По словам источников, европейцы поддержали позиции Украины, настаивая, что прекращение огня должно предшествовать любым переговорам о территориальных изменениях, что Украина не передаст России территорий, которые та не контролирует, и что любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны США.
Кроме этого, представители стран Европы отметили, что никакого соглашения между Вашингтоном и Москвой нельзя заключать, не учитывая интересов украинцев или европейцев, которых Трамп считает ответственными за безопасность Украины после урегулирования. Как и ранее, они подчеркнули, что НАТО не закроет двери для членства Украины, даже если сейчас это выглядит маловероятным.
Издание пишет, что во встрече, организованной министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, приняли участие должностные лица Европы и Украины. А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который на прошлой неделе встречался с Путиным, должен был присоединиться дистанционно.
Европейцы прежде всего стремились узнать, что именно обсуждали Путин и Уиткофф относительно возможного завершения войны России против Украины.
NYT пишет, что Москва давно настаивает, что любое соглашение должно признать ее контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, и еще четырьмя регионами востока Украины - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Однако есть признаки, что Кремль может смягчить эти требования, говорится в статье.
Насколько европейцы понимают требование Путина, он предлагает закрепить за Россией Крым и весь Донбасс, включая Луганскую и Донецкую области, даже в тех частях, которые РФ сейчас не контролирует.
В обмен он якобы готов согласиться на прекращение огня, которое "заморозит" текущие линии фронта в других регионах, в частности в Херсонской и Запорожской областях, где российские войска также оккупировали часть территории.
Издание отмечает, что Украина хочет прекращения огня, прежде чем начать обсуждать территориальные вопросы. Зеленский четко заявил в субботу, что Украина не готова передавать России территории, которые та сейчас не занимает, и что международное право не признает никакой постоянной потери украинского суверенитета.
Но лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое потом попытаются навязать Украине.
По словам собеседников, европейцы пытаются донести до Трампа, что Украина должна быть за столом переговоров, и что времена Ялты, когда США и Россия делили Европу, давно прошли.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Все Просто Путін щось буде обіцяти Трампу - язик без кісток, Трамп все віддасть Путіну і вийде і скаже ЩО Я НАЙ НАЙ НАЙ НАЙ НАЙ ВЕЛИЧНІШИЙ на планеті і Ось БІГДІЛ.
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський.
Ви подивіться на цього шахрайського шлімазла.
Він хоче обгорнути ЗАКОНОМ капітуляцію та здачу земель, які нібито не здаються, а просто 99 років будуть "дипломатично звільнятися".
Ні, Вовочка, території Українські мають звільнятися збройним шляхом. Це записано в Конституції. Не зміг - швиденько кроком руш з посади під трибунал.
Трамп про мирну угоду між Україною та рф: Відбудеться обмін територіями.
Запоріжжя на Донбас, Сумщину на Харківщину?
Про що говорить цей рудий дід?
Таке враження, що Трамп грає в преф із кремлівським терористом, а у кутку у них сидить болванчик, на якого кожний з гравців списує пройопи.
Напередодні запланованої https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним лідери провідних європейських держав та інституцій https://www.gov.uk/government/news/joint-leaders-statement-on-peace-for-ukraine оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності досягнення справедливого та тривалого миру для України.
Документ підписали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Александер Стубб.
У заяві лідери ЄС привітали зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні та підкреслили, що успіх можливий лише завдяки поєднанню активної дипломатії, військової та фінансової підтримки Києва, а також тиску на Росію.
«Ми готові підтримати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, у тому числі через діяльність «Коаліції охочих», та шляхом збереження й запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації», - зазначили лідери
Вони наголосили, що дипломатичне врегулювання має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, включно з наданням надійних гарантій безпеки. Лідери підтвердили, що переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню або зменшення бойових дій, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.
«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Заключного акта Гельсінкі, Будапештського меморандуму та низки послідовних зобов'язань Росії. Ми наголошуємо на нашій непохитній відданості суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», - заявили лідери.
Вони запевнили у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що й надалі стоятимуть на боці України та працюватимуть спільно з президентом Трампом, США, президентом Зеленським і народом України задля миру, який захистить спільні інтереси безпеки.
Очільник Кремля Владімір Путін цього тижня https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передав адміністрації президента США Дональда Трампа пропозицію про припинення війни в Україні в обмін на передачу Донецької і Луганської областей та міжнародного визнання цих територій як російських.
Краще ультиматум "про нас без нас" зустрічати Україні разом з Європою, щоб холоднокровно разом потім пояснювати Трампону, чому він неприйнятний, адже "люб'язна" пропозиція взяти участь у зустрічі на Алясці скидається на підготовку сценарію зустрічі влаштованій Трампоном, Венсом і Рубіо Зеленському в "Овальному кабінеті".
з цього трандема - *****, рудий, бубсель - будуть тільки сльози українські...
не знаю як тебе кацаняві в танка запхали, але с туда вже виходу нема.
отак ви і палитесь, шавки русняві...
мо щє пару підлодок перенаціли з китайчят на свято ленінграт?
ви спізднились - лідери Европи....
А ТРАМП, як пообіцяв Європі домовившись, так може все це відмінити одним лихим словом в бік України.
А ще - "ми будемо пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно".
Скільки буде потрібно кому? - теж не складно зрозуміти.
Aмериканський партнер BBC CBS News, посилаючись на джерела, знайомі з обговореннями, повідомляє, що Білий дім намагається схилити європейських лідерів до угоди, яка включатиме захоплення Росією всього Донбасу на сході України та збереження Криму.
Тобто Україну нібито змушуватимуть віддати міста Донбасу, які Росія за три з половиною роки війни не змогла захопити.
Як частина запропонованої угоди, Москва відмовиться від Херсонської та Запорізької областей, які вона частково окупувала, повідомляє CBS.
Раніше в п'ятницю газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Путін запропонував аналогічну домовленість спецпосланцю Трампа Віткоффу під час нещодавньої зустрічі в Москві.
відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
А Трампу- що? да пофіг світовий порядок. Він Аляскою опустить хйла та ще й врятує його від захоплення Китаєм, а сам буде більш незалежним від гебнівських файлів на нього у кремлі .
***** не буде - бо ссикун.
доня буде дуже не задоволений і гексогом зробить припинення постачяння зброї в 3й раз?
і казлючком прикинеться, шо то не він?
в мене навіть кішка сміється і підригує,,,,
А коли півроку тому щтати допомогу перекрили,також метушилися,ми вам і тауруси дамо і засоби ппо,тільки воюйте,нас захищайте...
Дали аж нічого,бо п'яний мєдвєдєв ніжкою тупнув і погрозив бомбардуванням деяких європейстких столиць..
Дайте хоча б тауруси,щоб із землею зрівняти всякі алабуги і оленьї,а тоді метушіться
До речі,опитування показало,що лише 40% німців готові захищати свої домівки.Це на словах,а як дійде до не дай бог війни,ще менше охочих буде...То дайте нам зброю,як самим воювати сцикотно...
Ні захистити, ні заселити толком нге вийде.
По факту в реальності - це право сильного. А всі ті погрози, дулі, показування сраки - то все сильному до сраки та для самозаспокоєння лошар.