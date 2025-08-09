Выбор Трампа определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и свободного мира, - дочь Келлога

Выбор американского лидера Дональда Трампа решит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и мира.

Об этом в соцсети Х заявила дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс на фоне подготовки встречи Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все очевиднее, что президент Трамп стоит на распутье Черчилля и Чемберлена. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира", - заявила Моббс.