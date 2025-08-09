РУС
Выбор Трампа определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и свободного мира, - дочь Келлога

Выбор американского лидера Дональда Трампа решит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и мира.

Об этом в соцсети Х заявила дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс на фоне подготовки встречи Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все очевиднее, что президент Трамп стоит на распутье Черчилля и Чемберлена. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира", - заявила Моббс.

Она подчеркнула, что нельзя променять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины.

Это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в Москве.

Читайте также: CNN о так называемом "обмене территориями": Украина может получить лишь крошечные участки на приграничье Сумщины и Харьковщины

+15
доньку Келлога в президенти США !
09.08.2025 19:41 Ответить
+11
@ (мовою оригіналу):
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
09.08.2025 19:40 Ответить
+7
Стоіть Додік на різдоріжжі перед камінням на якому написано:
- куда б ти не пішоводин, мудак чубатий, тобою та сша все одно підітруться.
09.08.2025 19:43 Ответить
@ (мовою оригіналу):
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
09.08.2025 19:40 Ответить
А нам потрібно жити не ілюзіями і чекати, що зробить Трамп, в самим готуватися до захисту територіальної цілісності України на полі бою і на перемовинах з усіма. А як ми підсилимо свої позиції на фронті, коли від Верховного постійно одні обіцянки і брехня і нуль вироблення своїх ракет, мізер по виготовленню дронів і РЕБ та мародерства його оточенням ЗСУ?
09.08.2025 19:48 Ответить
в 2019-му
09.08.2025 20:23 Ответить
Той хто хоче жити у Незалежній Україні має йти до ТЦК мобілізовуватись. Не потрібно чекати поки влада оголосить мобілізацію молоді та жінок. Візьмемо до лав ЗСУ всіх бажаючих, сотні тисяч вакантних посад для будь яких фахівців в тому числі обмежено придатних, кожному знайдеться місце в бойових чи тилових частинах. Зараз починається вирішальна битва за Україну!
09.08.2025 20:53 Ответить
доньку Келлога в президенти США !
09.08.2025 19:41 Ответить
Мені на імейл приходить свіжак від WP.- 10 хв тому
Якщо коротко своїми словами - Адмімнітсрація Білого Дому ставлячи в головне в перемовинах економічні пєченьки Путіну просто переманює його від Китаю щоб забезпечити ВЛАСНІ ІНТЕРЕСИ в боротьбі з Китаєм.
Дивно але саме про це я подумала сама ще ЗА добу до. тієї новини з БІЛД що" віткофф помилився"
09.08.2025 19:43 Ответить
«Ласкаве телятко двох маток ссе»
09.08.2025 19:50 Ответить
Угорщина?
09.08.2025 20:04 Ответить
Но это телятко не ласковое,а скорее цинично-пргматичное
09.08.2025 20:22 Ответить
Так це всім давно відома їх рожева і нездійсненна мрія. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що Китай і раша пов'язані ще й однією ідеологією і завжди будуть "дружити" проти США.
показать весь комментарий
09.08.2025 20:33 Ответить
с языка снял. думаю, она работает в этом направлении
09.08.2025 19:51 Ответить
Стоіть Додік на різдоріжжі перед камінням на якому написано:
- куда б ти не пішоводин, мудак чубатий, тобою та сша все одно підітруться.
09.08.2025 19:43 Ответить
Нас чекає небезпечний та жорстокий світ, якщо Путін збереже окуповані території. Це покаже іншим диктаторам, що можна силою забирати чужі землі, а НАТО при цьом не захищатиме союзників - The Telegraph
09.08.2025 19:43 Ответить
Нато это иллюзия особенно европейская его часть где судя по опросам в каждой его стране-члене только не более 30% населения готовы защищать свои страны.Единственная сила там с которой орки будут считаться если таки нападут на Нато ,а сша откажется их защищать это Турция
09.08.2025 20:26 Ответить
Турецкие солдаты пойдут умирать за независимость Венгрии и Словакии? Будут держать оборону Мадрида.
Скажите им что сейчас и Вена под турецкую защиту подпишется.
09.08.2025 20:46 Ответить
Я не розумію яке Тампон має право торгувати нашею землею? Тампон це звичайний барига який віддасть нашу землю і піде в своїх справах і не дасть нам ні зброї ні гарантій безпеки. Я вам скажу більше, продавши частину України, Тампон ще й посміється і розкаже іншим, мовляв ідіть і собі відірвіть по шматку там лохи живуть і все вам віддадуть за буси і обіцянки
09.08.2025 19:44 Ответить
***** Сі Трамп і Ердоган і ше куча людей хочуть шоб порядки в міжнародних відносинах повернулися до створення ООН ( тобто сильні країни вирішують долю слабких країн не питаючи їх про це ). Крім того вони думають шо їхні країни сильні і їм ніц не буде по ніхто не посміє на них напасти, ну шож я їх вітаю разом з Римською імперією в тому - в тому шо вони помиляються .
09.08.2025 19:50 Ответить
Уявімо США приймає Гітлера вже під мечем суду в Гаазі лиш для того щоб перетерти переманювання його від залягання під Китай ...
09.08.2025 19:45 Ответить
це він для американців назве з гордістю ВТОРИННИМИ САНКЦІЯМИ ПО КИТАЮ . Ну що, шановні ЄС лідери як вас?
09.08.2025 19:47 Ответить
Чушь, псина скачет на задних лапах перед дрессировщиком. А х-ло прочно сидит у желтомордых на кукане.
09.08.2025 20:00 Ответить
Я не про дійсність як зараз це є - Я ПРО ТЕ , ЯК ТРАМП це продасть американцям...
09.08.2025 20:10 Ответить
Ми ж пам"ятаємо як Саліван вважав перші місяці війни першим заданням для США - проблема з Китаєм, а не захист Європи ( України) .
кажуть тепер - то так Байден свою нерішучість прикривав Саліваном ...

Але яка різниця між ними ? Остання новина - у рашці на останній квартал 2025 очікується нульовий приріст ПДВ , а в минулому році були поряд з Китаєм -біля 4 %, сьогодні у Китаю після допомоги рашці у війні - вже 5 % з гаком ...
09.08.2025 20:17 Ответить
ця жінка дуже добре розуміє, що трамп - це капітуляція України
і зневага з ганьбою для самих США.
а безпека світу післана в дупу і забута - як і не було.
09.08.2025 19:54 Ответить
Трамп "бодається " з Китаєм за рашку, мріючи відібрати її у Китаю. Як на мене, у нього зараз грає власне нарцисоЕГО стати для хйла типу - ось хто тепер ТАТО? Йому насрати на Україну, як й на Європу. Все, що США віддали Китаю за дешеву робочу силу зараз головна ІДЕЯ - повернути додому - від чіпів до досягнень в інших галузях.
09.08.2025 20:05 Ответить
та і з китаєм трамп не бодається,
а дорожче за все йому його "геніальність і величність".
ну і гроші звичяйно і плювати він на всіх і все інше хотів.
був би ***** сцарем бангладешу, а сі республіки конго?
він і на них би наплював і розтоптав.
"бий слабкішого" - в цьому весь доня.
09.08.2025 20:18 Ответить
Ви ж зі США пишете - не реднеки а розумні американці вже чекають на повернення до США першості в в чіпах та розвитку ШІ . Маск зараз стає супергероєм - він повернувся до головного задання , робити США великою а не Китай й себе особисто .А це значить - не один Маск а усі кьортіси з ним та Венсом .
09.08.2025 20:22 Ответить
писати зі США на Цензорі - це зараз величєзна ганьба!
півтораста бойових дідів тебе зїдять разом з прапором,
тому пишу з дому, який в США
09.08.2025 20:26 Ответить
ти не стидайся- ДАВАЙ!
09.08.2025 20:29 Ответить
головне-опонуй по суті
09.08.2025 20:30 Ответить
десь свою стидливість загубив років 50тому в Києві...
09.08.2025 20:34 Ответить
... ну трохи раніше навіть ніж я , бо я встигла пожити востаннє в Україні на шляху до мрії. Але перед виборами Буратіно вже в останнє , мабуть, побачила її перед ПРірвою.
09.08.2025 20:42 Ответить
Він вже!!! розбудовує фермерство з вирощування чіпів ( силіконових реднеків )... Трампу підказали мабуть силіконові переманювати рашку - там не було ніколи захисту Європи та світових миротворчих планів. А у цьому руслі у Трампа подвійна вигода...
09.08.2025 20:28 Ответить
Що кацапи зробили в Сирії ? Драпали аж п'яти блискали. Так само вони повинні лрапати з України. Звітам їх вигнали повстанці. То може пора українським повстанцям взітись за кацапів ?
09.08.2025 20:09 Ответить
Бажаю Трампу наснаги завершити цю кляту війну. І не звертати уваги на блеяння ображених диванних псевдо-патріотів шароварників.
09.08.2025 20:09 Ответить
Побажай йому бути трохи розумнішим.
09.08.2025 20:10 Ответить
Прізвище якогось відомого шароварника можеш назвати?
09.08.2025 20:14 Ответить
ними забиті всі коменти на цензорі
09.08.2025 20:19 Ответить
Зєля шароварник?
09.08.2025 20:25 Ответить
Иди сразу путину сдавайся и ставай в строй козел
09.08.2025 20:30 Ответить
Трамп шо не вчинить то завжди знайде виправдання
09.08.2025 20:15 Ответить
Якщо вільний світ не може захисти того хто прагне бути вільним-то дуже швидко не буде ніякого вільного світу...
09.08.2025 20:21 Ответить
просто світові повезло , коли США хоча й запізно й з особистого інтересу вступилося за світ проти Гітлера. Зараз на це очікувати не варто. Зеленського муштрують консультують ось вже майже тиждень вкотре обдурені Трампом європейські лідери ... А він в цей час готується летіти на Аляску - СИМВОЛ РАША + США=друззя навика ???
09.08.2025 20:37 Ответить
@ (в перекладі):

"В закритих американських і британських чатах повідомляють:

1) що США та рф досягли низки угод у питаннях Арктики та Африки. Трамп вже не розглядає Гренландію як нову територію США або «супер-бази» для масштабування присутності в Арктиці, а мита проти Китаю за купівлю російських ресурсів відкладено. Також США досягли низки угод з Китаєм.

2) побоювання лідерів ЄС про можливі домовленості США і рф за їхньою спиною не тільки мають місце, але й є фактом, оскільки неможливо було вирішити питання співпраці в Арктиці за одну зустріч Віткоффа і путіна, а це означає, що йшли негласні переговори, в тому числі і з питань космосу, війни в Україні, по Африці, Ближньому Сходу...
Щодо Африки також досягнуто згоди, хоча переговорів з цієї теми офіційно не було.

3) перелік тем, які обговорюватимуть Трамп та путін, та список вимог, які рф передала США, ще ніхто не опублікував, хоч цей список уже отримали деякі глави країн ЄС.
Серед тем будуть Україна, Африка, Близький Схід, санкції, Арктика, Китай…

Щодо Африки:

рф мала намір отримати військово-морську базу в Лівії чи Судані, але східна Лівія (під контролем Халіфи Хафтара) з приходом до влади Трампа за посередництвом ОАЕ налагодила зі США добрі стосунки і не має наміру їх псувати.
ОАЕ підтримують Халіфу Хафтара, як і рф, але водночас ОАЕ тісно пов'язані зі США.
У Судані рф розраховувала отримати від офіційної влади дозвіл на створення військово-морської бази в місті Порт-Судан, але влада Судану «кинула» рф, після чого з території Лівії, підконтрольної Халіфі Хафтару, до Судану прорвалися "Сили швидкого реагування" та іноземні найманці, які зайняли північно-західну частину.
ОАЕ підтримують у Судані саме "Сили швидкого реагування", а не офіційну владу, а прорив з території Лівії до Судану був із району нової російської бази Маатен-ас-Сарра, що саме по собі говорить, що рф та ОАЕ пішли на угоди щодо Судану.
Однак у "Сил швидкого реагування" не має виходу до Червоного моря, тому питання з військово-морською базою рф в Африці вирішили перенести в новий регіон, який не торкається інтересів США на морському торговому шляху через Червоне море та інтересів ЄС у Середземному морі.
Наприкінці липня рф оголосила, що найближчим часом буде підписано і ратифіковано угоди про військове співробітництво з Беніном і Того, які омиваються водами Гвінейської затоки Атлантичного океану.
В одній із цих двох країн і з'явиться нова російська військово-морська база.
Подальший розвиток рф в Африці неможливий без логістики, в якій ключову роль відіграють три російські бази в Сирії. Однією з вимог до нової влади Сирії з боку ЄС та США при Байдені було повне виведення російських сил, але ця вимога не тільки зникла при Трампі, а й отримала несподіваний поворот, оскільки рф розгорнула додаткові сили на авіабазі в Ель-Камишли на північному сході Сирії. Вплинути на таке рішення Сирії міг тільки Трамп, оскільки Туреччина, ЄС і сили, що прийшли до влади в Сирії, Хайят Тахрір аш-Шам не хотіли бачити рф в Сирії в тому вигляді, в якому вона за фактом збереглася з часів Башара Асада. У питаннях Сирії Трамп пішов на поступки путіну, чого очікує від рф у низці інших питань."
09.08.2025 20:32 Ответить
Ви точно підтвердили мої побоювання. Де там інтерес цивілізованого світопорядку - ну тіпа як Європа мріє? Й чим Європу піддурюють як в грі в дурачка
09.08.2025 20:45 Ответить
Краснов ВСЕ зробить по інструкції !!!!!!!!!!
09.08.2025 20:40 Ответить
Головне це відповідає майбутньому істеблішменту США при владі - він вже оголосив Венса майбутнім президентом.
09.08.2025 20:48 Ответить
 
 