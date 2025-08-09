Выбор Трампа определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и свободного мира, - дочь Келлога
Выбор американского лидера Дональда Трампа решит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и мира.
Об этом в соцсети Х заявила дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс на фоне подготовки встречи Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все очевиднее, что президент Трамп стоит на распутье Черчилля и Чемберлена. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира", - заявила Моббс.
Она подчеркнула, что нельзя променять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины.
Это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в Москве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
Якщо коротко своїми словами - Адмімнітсрація Білого Дому ставлячи в головне в перемовинах економічні пєченьки Путіну просто переманює його від Китаю щоб забезпечити ВЛАСНІ ІНТЕРЕСИ в боротьбі з Китаєм.
Дивно але саме про це я подумала сама ще ЗА добу до. тієї новини з БІЛД що" віткофф помилився"
- куда б ти не пішоводин, мудак чубатий, тобою та сша все одно підітруться.
Скажите им что сейчас и Вена под турецкую защиту подпишется.
кажуть тепер - то так Байден свою нерішучість прикривав Саліваном ...
Але яка різниця між ними ? Остання новина - у рашці на останній квартал 2025 очікується нульовий приріст ПДВ , а в минулому році були поряд з Китаєм -біля 4 %, сьогодні у Китаю після допомоги рашці у війні - вже 5 % з гаком ...
і зневага з ганьбою для самих США.
а безпека світу післана в дупу і забута - як і не було.
а дорожче за все йому його "геніальність і величність".
ну і гроші звичяйно і плювати він на всіх і все інше хотів.
був би ***** сцарем бангладешу, а сі республіки конго?
він і на них би наплював і розтоптав.
"бий слабкішого" - в цьому весь доня.
півтораста бойових дідів тебе зїдять разом з прапором,
тому пишу з дому, який в США
"В закритих американських і британських чатах повідомляють:
1) що США та рф досягли низки угод у питаннях Арктики та Африки. Трамп вже не розглядає Гренландію як нову територію США або «супер-бази» для масштабування присутності в Арктиці, а мита проти Китаю за купівлю російських ресурсів відкладено. Також США досягли низки угод з Китаєм.
2) побоювання лідерів ЄС про можливі домовленості США і рф за їхньою спиною не тільки мають місце, але й є фактом, оскільки неможливо було вирішити питання співпраці в Арктиці за одну зустріч Віткоффа і путіна, а це означає, що йшли негласні переговори, в тому числі і з питань космосу, війни в Україні, по Африці, Ближньому Сходу...
Щодо Африки також досягнуто згоди, хоча переговорів з цієї теми офіційно не було.
3) перелік тем, які обговорюватимуть Трамп та путін, та список вимог, які рф передала США, ще ніхто не опублікував, хоч цей список уже отримали деякі глави країн ЄС.
Серед тем будуть Україна, Африка, Близький Схід, санкції, Арктика, Китай…
Щодо Африки:
рф мала намір отримати військово-морську базу в Лівії чи Судані, але східна Лівія (під контролем Халіфи Хафтара) з приходом до влади Трампа за посередництвом ОАЕ налагодила зі США добрі стосунки і не має наміру їх псувати.
ОАЕ підтримують Халіфу Хафтара, як і рф, але водночас ОАЕ тісно пов'язані зі США.
У Судані рф розраховувала отримати від офіційної влади дозвіл на створення військово-морської бази в місті Порт-Судан, але влада Судану «кинула» рф, після чого з території Лівії, підконтрольної Халіфі Хафтару, до Судану прорвалися "Сили швидкого реагування" та іноземні найманці, які зайняли північно-західну частину.
ОАЕ підтримують у Судані саме "Сили швидкого реагування", а не офіційну владу, а прорив з території Лівії до Судану був із району нової російської бази Маатен-ас-Сарра, що саме по собі говорить, що рф та ОАЕ пішли на угоди щодо Судану.
Однак у "Сил швидкого реагування" не має виходу до Червоного моря, тому питання з військово-морською базою рф в Африці вирішили перенести в новий регіон, який не торкається інтересів США на морському торговому шляху через Червоне море та інтересів ЄС у Середземному морі.
Наприкінці липня рф оголосила, що найближчим часом буде підписано і ратифіковано угоди про військове співробітництво з Беніном і Того, які омиваються водами Гвінейської затоки Атлантичного океану.
В одній із цих двох країн і з'явиться нова російська військово-морська база.
Подальший розвиток рф в Африці неможливий без логістики, в якій ключову роль відіграють три російські бази в Сирії. Однією з вимог до нової влади Сирії з боку ЄС та США при Байдені було повне виведення російських сил, але ця вимога не тільки зникла при Трампі, а й отримала несподіваний поворот, оскільки рф розгорнула додаткові сили на авіабазі в Ель-Камишли на північному сході Сирії. Вплинути на таке рішення Сирії міг тільки Трамп, оскільки Туреччина, ЄС і сили, що прийшли до влади в Сирії, Хайят Тахрір аш-Шам не хотіли бачити рф в Сирії в тому вигляді, в якому вона за фактом збереглася з часів Башара Асада. У питаннях Сирії Трамп пішов на поступки путіну, чого очікує від рф у низці інших питань."