CNN о так называемом "обмене территориями": Украина может получить лишь крошечные участки приграничных территорий в Сумской и Харьковской областях
В результате озвученного президентом США Дональдом Трампом так называемого "обмена территориями" Украина, возможно, получит крошечные участки приграничных территорий, оккупированных Россией в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Как отмечает издание, речь идет фактически о "буферной зоне" Путина.
"Но, если быть реалистичным, не так много другого. Главная цель - прекращение огня, и это само по себе является преувеличением. Путин давно считает, что немедленное прекращение огня, которого требуют Соединенные Штаты, Европа и Украина, невозможно, поскольку сначала должна быть проведена техническая работа по мониторингу и логистике. Маловероятно, что он изменил свое мнение теперь, когда его войска преобладают на восточной линии фронта", - говорится в публикации.
"Существует риск того, что между Трампом и Путиным возникнет дружеская атмосфера, которая позволит президенту США терпеть больше технических встреч между их сотрудниками относительно того, что и когда будет заключено в любом соглашении о прекращении огня. Киеву может быть представлен план обмена территориями или захвата территории, который полностью отвечает интересам Москвы, при этом старые ультиматумы США по помощи и обмену разведывательными данными будут зависеть от принятия ими соглашения, которое мы видели ранее", - добавляет издание.
"Условия вокруг пятничного саммита настолько способствуют Москве, что очевидно, почему Путин воспользовался этой возможностью после месяцев фальшивых переговоров, и трудно представить, как из двусторонних переговоров получится соглашение, которое не уничтожит Украину. Киев и его европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на ранние идеи посланника Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня", - добавили в CNN.
"До пятницы осталось шесть дней, но даже это расстояние похоже на медленное поражение для Киева", - резюмируется в статье.
Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
Фанерними літачками?
Лесь Подерв'янський.
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
Обміняти одні укртериторії на інші?!
Хоч зє зі слугами не вперше виступати у ролі 2х ковбоїв,яки на шару лайно їли.
Якщо пам'ятаєте, то спершу цілями "курської авантюри" були (офіційно):
1. запобігання вторгненню на Сумщину та Харківщину, бо там сформувалося ударне огрупування. В результаті маємо захоплені території як на Харківщині, так і на Сумщині (з постійними ракетно-дроновими атаками), а огрупування знищене не було.
2. Обмін територій (повернення ЗАЕС). Результат - може відбутися обмін окупованих територій України на не окуповані території України. ЗАЕС у московитів.
3. Перекидання підрозділів окупантів з Донбасу для захисту Курщини. Результат - залучення до бойових дій північнокорейских військових і просування рашистів на Донбасі.
Зате Сирський хизується проведенням цієї "операції"...
Тільки де взяти фізично здорових і морально придатних призовників наФронт? Чим допомогти тим хто три роки без ротацій?