РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9041 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
3 293 17

CNN о так называемом "обмене территориями": Украина может получить лишь крошечные участки приграничных территорий в Сумской и Харьковской областях

трамп и путин

В результате озвученного президентом США Дональдом Трампом так называемого "обмена территориями" Украина, возможно, получит крошечные участки приграничных территорий, оккупированных Россией в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, речь идет фактически о "буферной зоне" Путина.

"Но, если быть реалистичным, не так много другого. Главная цель - прекращение огня, и это само по себе является преувеличением. Путин давно считает, что немедленное прекращение огня, которого требуют Соединенные Штаты, Европа и Украина, невозможно, поскольку сначала должна быть проведена техническая работа по мониторингу и логистике. Маловероятно, что он изменил свое мнение теперь, когда его войска преобладают на восточной линии фронта", - говорится в публикации.

"Существует риск того, что между Трампом и Путиным возникнет дружеская атмосфера, которая позволит президенту США терпеть больше технических встреч между их сотрудниками относительно того, что и когда будет заключено в любом соглашении о прекращении огня. Киеву может быть представлен план обмена территориями или захвата территории, который полностью отвечает интересам Москвы, при этом старые ультиматумы США по помощи и обмену разведывательными данными будут зависеть от принятия ими соглашения, которое мы видели ранее", - добавляет издание.

Читайте также: Украина готова к миру, но не к капитуляции, - Зеленский

"Условия вокруг пятничного саммита настолько способствуют Москве, что очевидно, почему Путин воспользовался этой возможностью после месяцев фальшивых переговоров, и трудно представить, как из двусторонних переговоров получится соглашение, которое не уничтожит Украину. Киев и его европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на ранние идеи посланника Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня", - добавили в CNN.

"До пятницы осталось шесть дней, но даже это расстояние похоже на медленное поражение для Киева", - резюмируется в статье.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Зеленский Владимир (21501) путин владимир (31837) Трамп Дональд (6186) переговоры с Россией (1247)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
@ (мова оригіналу):
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
показать весь комментарий
09.08.2025 19:35 Ответить
+5
а ты, по всей видимости, три года на марафоне просидел
показать весь комментарий
09.08.2025 19:36 Ответить
+3
Ти три роки в коматозі гуляв?
показать весь комментарий
09.08.2025 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До п'ятниці можна ще десяток НПЗ роз'їпти. І ×уйло поїде до нарциса на оленях.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:22 Ответить
Чим?!
Фанерними літачками?
показать весь комментарий
09.08.2025 19:30 Ответить
Ти три роки в коматозі гуляв?
показать весь комментарий
09.08.2025 19:31 Ответить
а ты, по всей видимости, три года на марафоне просидел
показать весь комментарий
09.08.2025 19:36 Ответить
На жаль це правда. Путин в конституції Росії прописав наші чотири області в її складі. Вже західні СМИ пишуть що Віткофф подав неправдиву інформацію, бо насправді Путін сказав щоб наші військові залишили чотири області. Тому Трампа з його пропозицією про обмін територіями України можна ігнорувати, бо він не дає нам ні гроші, ні зброю. Ми отримуємо зброю, яку нам видав ще президент Байден і зараз нам країни НАТО покупають зброю у США. Звісно бізнесмен та за сумісництвом президент США ніколи не буде проти продавати зброю, бо він цім вже хизуються.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:28 Ответить
«Якщо народ під час війни, вибирає на роль головнокомандувача своєї держави блазня, то він хоче поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на крихітні ділянки прикордонних територій на Сумщині та Харківщині»

Лесь Подерв'янський.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:32 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
показать весь комментарий
09.08.2025 19:35 Ответить
"Обмін територіями" це як?
Обміняти одні укртериторії на інші?!
Хоч зє зі слугами не вперше виступати у ролі 2х ковбоїв,яки на шару лайно їли.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:45 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 19:50 Ответить
Якраз хтів написати про це.

Якщо пам'ятаєте, то спершу цілями "курської авантюри" були (офіційно):
1. запобігання вторгненню на Сумщину та Харківщину, бо там сформувалося ударне огрупування. В результаті маємо захоплені території як на Харківщині, так і на Сумщині (з постійними ракетно-дроновими атаками), а огрупування знищене не було.
2. Обмін територій (повернення ЗАЕС). Результат - може відбутися обмін окупованих територій України на не окуповані території України. ЗАЕС у московитів.
3. Перекидання підрозділів окупантів з Донбасу для захисту Курщини. Результат - залучення до бойових дій північнокорейских військових і просування рашистів на Донбасі.

Зате Сирський хизується проведенням цієї "операції"...
показать весь комментарий
09.08.2025 20:07 Ответить
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, ніяких обміну територій не буде, усі українські території будуть звільнені, а кілкьа мільйонів кацапів будуть знищені!
показать весь комментарий
09.08.2025 19:56 Ответить
І ти в цьому допоможеш,завтра приїдеш в Україну і відразу в тцк,а потім допомогати звільняти території і нищіти міліони кацапів,правда ж?
показать весь комментарий
09.08.2025 20:15 Ответить
воно мабуть з Польщі краще видно? бо надто оптімістично..
показать весь комментарий
09.08.2025 20:46 Ответить
Файний план! Надійний як кіннота Жечі Посполитої!
Тільки де взяти фізично здорових і морально придатних призовників наФронт? Чим допомогти тим хто три роки без ротацій?
показать весь комментарий
09.08.2025 20:55 Ответить
Іншого вибору немає. Хтось думає інакше? Свистуй в ТЦК.
показать весь комментарий
09.08.2025 20:10 Ответить
Годі нам малювати катастрофічні сценарії. Ми їх чули ще 24-го лютого 2022-го. Хто не вміє і боїться воювати - малює катастрофічні сценарії. Україна довела, що воювати з набагато сильнішим противником вона вміє. І весь ваш заокеанський трьоп можете засунути собі в одне місце. Жодного кв. метри української землі без бою ані москалі, ані хтось інший не отримає.
показать весь комментарий
09.08.2025 20:34 Ответить
 
 