CNN о так называемом "обмене территориями": Украина может получить лишь крошечные участки приграничных территорий в Сумской и Харьковской областях

В результате озвученного президентом США Дональдом Трампом так называемого "обмена территориями" Украина, возможно, получит крошечные участки приграничных территорий, оккупированных Россией в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, речь идет фактически о "буферной зоне" Путина.

"Но, если быть реалистичным, не так много другого. Главная цель - прекращение огня, и это само по себе является преувеличением. Путин давно считает, что немедленное прекращение огня, которого требуют Соединенные Штаты, Европа и Украина, невозможно, поскольку сначала должна быть проведена техническая работа по мониторингу и логистике. Маловероятно, что он изменил свое мнение теперь, когда его войска преобладают на восточной линии фронта", - говорится в публикации.

"Существует риск того, что между Трампом и Путиным возникнет дружеская атмосфера, которая позволит президенту США терпеть больше технических встреч между их сотрудниками относительно того, что и когда будет заключено в любом соглашении о прекращении огня. Киеву может быть представлен план обмена территориями или захвата территории, который полностью отвечает интересам Москвы, при этом старые ультиматумы США по помощи и обмену разведывательными данными будут зависеть от принятия ими соглашения, которое мы видели ранее", - добавляет издание.

"Условия вокруг пятничного саммита настолько способствуют Москве, что очевидно, почему Путин воспользовался этой возможностью после месяцев фальшивых переговоров, и трудно представить, как из двусторонних переговоров получится соглашение, которое не уничтожит Украину. Киев и его европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на ранние идеи посланника Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня", - добавили в CNN.

"До пятницы осталось шесть дней, но даже это расстояние похоже на медленное поражение для Киева", - резюмируется в статье.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.