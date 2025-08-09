CNN про так званий "обмін територіями": Україна може отримати лише крихітні ділянки на прикордонні Сумщини та Харківщини
У результаті озвученого президентом США Дональдом Трампом так званого "обміну територіями" Україна, можливо, отримає крихітні ділянки прикордонних територій, окупованих Росією в Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як зазначає видання, йдеться фактично про "буферну зону" Путіна.
"Але, якщо бути реалістичним, не так багато іншого. Головна мета - припинення вогню, і це саме по собі є перебільшенням. Путін давно вважає, що негайне припинення вогню, якого вимагають Сполучені Штати, Європа та Україна, неможливе, оскільки спочатку має бути проведена технічна робота з моніторингу та логістики. Малоймовірно, що він змінив свою думку тепер, коли його війська переважають на східній лінії фронту", - йдеться у публікації.
"Існує ризик того, що між Трампом і Путіним виникне дружня атмосфера, яка дозволить президенту США толерувати більше технічних зустрічей між їхніми співробітниками щодо того, що і коли буде укладено в будь-якій угоді про припинення вогню. Києву може бути представлений план обміну територіями або захоплення території, який повністю відповідає інтересам Москви, при цьому старі ультиматуми США щодо допомоги та обміну розвідувальними даними залежатимуть від прийняття ними угоди, яку ми бачили раніше", - додає видання.
"Умови навколо п'ятничного саміту настільки сприяють Москві, що очевидно, чому Путін скористався цією можливістю після місяців фальшивих переговорів, і важко уявити, як із двосторонніх переговорів вийде угода, яка не знищить Україну. Київ та його європейські союзники з цілком зрозумілим жахом відреагували на ранні ідеї посланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що Україна поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню", - додали у CNN.
"До п'ятниці залишилося шість днів, але навіть ця відстань схожа на повільну поразку для Києва", - резюмується у статті.
Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
Фанерними літачками?
Лесь Подерв'янський.
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
Обміняти одні укртериторії на інші?!
Хоч зє зі слугами не вперше виступати у ролі 2х ковбоїв,яки на шару лайно їли.
Якщо пам'ятаєте, то спершу цілями "курської авантюри" були (офіційно):
1. запобігання вторгненню на Сумщину та Харківщину, бо там сформувалося ударне огрупування. В результаті маємо захоплені території як на Харківщині, так і на Сумщині (з постійними ракетно-дроновими атаками), а огрупування знищене не було.
2. Обмін територій (повернення ЗАЕС). Результат - може відбутися обмін окупованих територій України на не окуповані території України. ЗАЕС у московитів.
3. Перекидання підрозділів окупантів з Донбасу для захисту Курщини. Результат - залучення до бойових дій північнокорейских військових і просування рашистів на Донбасі.
Зате Сирський хизується проведенням цієї "операції"...