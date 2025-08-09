CNN про так званий "обмін територіями": Україна може отримати лише крихітні ділянки на прикордонні Сумщини та Харківщини

У результаті озвученого президентом США Дональдом Трампом так званого "обміну територіями" Україна, можливо, отримає крихітні ділянки прикордонних територій, окупованих Росією в Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначає видання, йдеться фактично про "буферну зону" Путіна.

"Але, якщо бути реалістичним, не так багато іншого. Головна мета - припинення вогню, і це саме по собі є перебільшенням. Путін давно вважає, що негайне припинення вогню, якого вимагають Сполучені Штати, Європа та Україна, неможливе, оскільки спочатку має бути проведена технічна робота з моніторингу та логістики. Малоймовірно, що він змінив свою думку тепер, коли його війська переважають на східній лінії фронту", - йдеться у публікації.

"Існує ризик того, що між Трампом і Путіним виникне дружня атмосфера, яка дозволить президенту США толерувати більше технічних зустрічей між їхніми співробітниками щодо того, що і коли буде укладено в будь-якій угоді про припинення вогню. Києву може бути представлений план обміну територіями або захоплення території, який повністю відповідає інтересам Москви, при цьому старі ультиматуми США щодо допомоги та обміну розвідувальними даними залежатимуть від прийняття ними угоди, яку ми бачили раніше", - додає видання.

"Умови навколо п'ятничного саміту настільки сприяють Москві, що очевидно, чому Путін скористався цією можливістю після місяців фальшивих переговорів, і важко уявити, як із двосторонніх переговорів вийде угода, яка не знищить Україну. Київ та його європейські союзники з цілком зрозумілим жахом відреагували на ранні ідеї посланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що Україна поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню", - додали у CNN.

"До п'ятниці залишилося шість днів, але навіть ця відстань схожа на повільну поразку для Києва", - резюмується у статті.

