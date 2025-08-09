УКР
Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

Володимир Зеленський

Український народ ніколи не віддасть свою землю агресору, а мир має бути досягнутий виключно на умовах, які гарантують безпеку та повагу до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив,  що  відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе.

"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський може долучитися до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, - ЗМІ

"Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні", - наголосив Зеленський.

+25
Посыл в видео более красноречив.
Никакие вопросы территориальной целостности Украины даже обсуждаться не будут..
Красава
09.08.2025 09:16 Відповісти
+24
Цей гівнюк ще не відсидів за всі свої крапки, цятки і купи.
09.08.2025 09:25 Відповісти
+20
Приїзжай в Україну,будеш теротеріальну цілісність захищати,красава блд.
09.08.2025 09:18 Відповісти
Тут все вірно сказав. Тільки бажано слова ще підкріпити власним виробництвом зброї!
09.08.2025 10:41 Відповісти
ну так трамп з путіним будуть говорити якраз про капітуляцію, навіщо ці зустрічі взагалі тоді ?
09.08.2025 10:42 Відповісти
Все буде залежить від головних країн ЄС. Німеччина, Франція, Британія…
Якщо спільно висловлять єдність, то Трамп не піде наперекір.
Але ж в цьому і проблема, бо ЄС дуже слабка.
09.08.2025 10:42 Відповісти
Величезна біда, коли не віриш власному президенту, Верховній Раді та урядові! Біда...
09.08.2025 10:45 Відповісти
У 2019 повірили.
09.08.2025 11:13 Відповісти
Несмотря на все старания шашлычника и ларечника.
09.08.2025 10:50 Відповісти
Чуда не буде.З ішаком тільки капітуляція,питання лише часу
09.08.2025 11:06 Відповісти
"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. " Українці-- ні. А зєлєбобіки?
09.08.2025 11:12 Відповісти
А вони й не мають право її офіційно "віддати".
За то статті кримінального кодеску передбачені.
09.08.2025 11:18 Відповісти
