Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

Український народ ніколи не віддасть свою землю агресору, а мир має бути досягнутий виключно на умовах, які гарантують безпеку та повагу до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе.

"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський може долучитися до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, - ЗМІ

"Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні", - наголосив Зеленський.