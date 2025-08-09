РУС
Украина готова к миру, но не к капитуляции, - Зеленский

Владимир Зеленский

Украинский народ никогда не отдаст свою землю агрессору, а мир должен быть достигнут исключительно на условиях, которые гарантируют безопасность и уважение к Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну надо заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет.

"Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил президент Украины.

"Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы - это Украина. Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.

Топ комментарии
+26
Посыл в видео более красноречив.
Никакие вопросы территориальной целостности Украины даже обсуждаться не будут..
Красава
показать весь комментарий
09.08.2025 09:16 Ответить
+24
Цей гівнюк ще не відсидів за всі свої крапки, цятки і купи.
показать весь комментарий
09.08.2025 09:25 Ответить
+22
трампон не дебіл. Дебіли то ті 73%, що шість років тому того захотіли.
Мінські вам хренові, кажете були? ну, ну...
показать весь комментарий
09.08.2025 09:41 Ответить
рудий хоче міняти Українські території на Українські .а не на російські ,That is the Question
показать весь комментарий
09.08.2025 10:40 Ответить
Тут все вірно сказав. Тільки бажано слова ще підкріпити власним виробництвом зброї!
показать весь комментарий
09.08.2025 10:41 Ответить
ну так трамп з путіним будуть говорити якраз про капітуляцію, навіщо ці зустрічі взагалі тоді ?
показать весь комментарий
09.08.2025 10:42 Ответить
Все буде залежить від головних країн ЄС. Німеччина, Франція, Британія…
Якщо спільно висловлять єдність, то Трамп не піде наперекір.
Але ж в цьому і проблема, бо ЄС дуже слабка.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:42 Ответить
Величезна біда, коли не віриш власному президенту, Верховній Раді та урядові! Біда...
показать весь комментарий
09.08.2025 10:45 Ответить
У 2019 повірили.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:13 Ответить
Несмотря на все старания шашлычника и ларечника.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:50 Ответить
Чуда не буде.З ішаком тільки капітуляція,питання лише часу
показать весь комментарий
09.08.2025 11:06 Ответить
"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. " Українці-- ні. А зєлєбобіки?
показать весь комментарий
09.08.2025 11:12 Ответить
А вони й не мають право її офіційно "віддати".
За то статті кримінального кодеску передбачені.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:18 Ответить
Іди вже *****,османська шльондра!
показать весь комментарий
09.08.2025 11:24 Ответить
