Украина готова к миру, но не к капитуляции, - Зеленский

Украинский народ никогда не отдаст свою землю агрессору, а мир должен быть достигнут исключительно на условиях, которые гарантируют безопасность и уважение к Украине.

"Все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну надо заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет.

"Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил президент Украины.

"Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы - это Украина. Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.