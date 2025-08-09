РУС
Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска с Донбасса, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Уиткоффу, когда тот был в Москве.

В материале сказано, что европейские и украинские чиновники, которые были проинформированы президентом Трампом и Уиткоффом во время ряда телефонных разговоров на этой неделе о предложении кремлевского диктатора, заявили, что имеют опасения, что Путин просто использует это предложение как тактический ход во избежание новых санкций и пошлин со стороны США.

Трамп в среду, 6 августа, заявил, что предложение Путина не является прорывом, но достаточно весомое, чтобы начать подготовку к потенциальному саммиту уже на следующей неделе.

Издание отмечает, что этот план рассматривают как возможный отход РФ от предыдущих требований, предусматривающих полный контроль над всей линией фронта, которая простирается далеко за пределы Донбасса.

Сейчас российские войска удерживают большую часть Донецкой и Луганской областей, однако украинская армия сохраняет контроль над рядом ключевых населенных пунктов, которые остаются важными элементами обороны, пишет WSJ.

По данным издания, во время телефонных разговоров на этой неделе европейские чиновники пытались получить разъяснения, что будет с южными регионами Запорожья и Херсонщины, где российские войска также контролируют часть территории.

Отмечается, что они получили противоречивую информацию о том, собирается ли Путин заморозить текущую линию фронта и в конце концов вывести оттуда свои войска.

Уиткофф, во время разговора с европейскими чиновниками, рассказал, что российское предложение включало два этапа.

На первом этапе Украина должна была бы выйти из Донецкой области, а линии фронта были бы заморожены. На втором этапе Путин и Трамп согласовали бы окончательный мирный план, который позже должен был бы быть согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский чиновник, который участвовал в этом разговоре заявил, что Киев в принципе не отрицает никаких предложений, но отметил, что перемирие будет необходимым условием для любых дальнейших шагов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Трамп и его команда по национальной безопасности обсуждают "возможные пути к миру" с украинскими и европейскими партнерами после встречи Уиткоффа с Путиным.

Однако она отметила, что "учитывая наши деликатные дипломатические переговоры с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками, Белый дом не будет комментировать детали, о которых сообщают СМИ".

Также в статье упоминается, что Конституция Украины прямо запрещает президенту Владимиру Зеленскому единолично утверждать территориальные изменения.

Кроме этого, издание упоминает слова Зеленского, который ранее заявлял, что территориальные вопросы будут обсуждаться только после того, как РФ согласится на полное и безоговорочное прекращение огня.

рудий ведеться на дешеві понти буйла.

Покровськ, Торецьк та Часів Яр орки штурмують вже більше року !!!!

якщо ЗЄля або хто інший здасть НЕзавойовані буйлом території, то буде висіти на Хрещатику за державну зраду !

.
.
09.08.2025 01:07
птн пнх
09.08.2025 00:56
хочаб одна поступка цьому терористу вбивці і нам капець. І це який репутаційний удар по нашим військовим ЗСУ. Це може привести до розколу у війську. Не виключено що путлєр і на це сподівається він далекоглядний.
09.08.2025 01:02
Правильно, вивести війська там де вони просуваються зі швидкість 2 села в місяць, де все заміновано і укріплення будувалися роками
09.08.2025 03:48
Скорость увеличилась со сменой командования если ты не заметил и теперь это два если не больше сел в неделю
показать весь комментарий
09.08.2025 07:04
Володимир Краснобокий #588269 *** тебе кацап а не украинской земли
09.08.2025 07:37
Всі незгодні радо запрошуються до найближчого тцк, в армії зараз некомплект у всіх з'єднаннях і динаміка "2 села на місяць" може швидко змінитися на 7 сіл на місяць. Треба піхота, багато піхоти , а де її взяти - варіантів я думаю буде у кожного безліч крім самого себе, то поліцаї , то прокурори , то дрони , то депутати і тп. Але сила переконань, доводиться діями а не словами.
09.08.2025 04:36
мобілізація держапарату - їх список є, вони всі на ладоні, їх два мільйони - в чому проблема?
09.08.2025 04:42
Проблема в тому, що вони не підуть, вони відправлять всіх крім себе, в якщо тих не вистачить - підпишуть будь яку угоду .
09.08.2025 05:49
Roman
Проблема в тому, що 80% держслужбовців складають жінки...
09.08.2025 09:30
oleg ts кацапы вы палитесь - у вас одинаковая методичка - два села в месяц))
*** вам а не вывод войск
09.08.2025 07:39
Ніх собі я спалився , ви хоч би державною написали це речення, бо я трохи не вдавився. Якій місяць, село в день не хочете ?
09.08.2025 08:28
А чи буде гарантовано мені як піхотинцю перед моєю позицією танковий рів шириною 4 метри,глибиною 3 метри,хоча б 50 метрів мінного поля,ягоза в три ряди,і не ямка де кіт купу кладе а нормально вкопаний опорник.І наші дрони над моєю позицією 24/7.А я отримаю це-https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/1705-valyayutsya-za-10-km-pid-sumami-vidshukali-zubi-drakona-vivaleni-na-obochini
09.08.2025 09:58
Так що не заганяй людей в совкову Українську армію,де є раби-солдати і феодали-офіцери яких після рішень які привели до втрат просто фудболять з посади до іншої посади-//-//-//-Американський доброволець Раян О'Лірі, командир підрозділу Chosen Company: Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Я закриваю "Chosen Роту", так як вести людей на забій без жодної причини - це суперечить моїм переконанням і цінностям. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів". Замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо. Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоби уникнути паперової тяганини або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати в званні друзів чи розбиратися з наслідками. Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій. Реальний приклад - 59-та бригада. Після того як Сухаревського перевели до СБС, командування передали Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади. 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя.
09.08.2025 10:05
Сама система в ЗСУ мінятись не збирається,через тупі прийняті рішення ми втратили нашу найкращу піхоту.Ніхто в київських кабінетах і в Генштабі мінятись не збирається,а тобі просто пропунується померти по тупому, щоб потім хриплий бородатий курдупель щось там сказав в вечірньому зверненні.-Олександр Ширшин відомий https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid02s2RQW6TZnbP6YqcJsajKxBNHo38rdEVYfezizKxFSSj2B6HUff8LM4KBaPCQK61ol заявою від 16 травня 2025 року, в якій розкритикував командування за «дебільні завдання» та марну втрату людей. Пізніше https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid02EhybXoVTZBq2coAuvZP7Y7ZpHBJWVHQHCiBZvVqg1AskZh31geNbTo1mLgVjJQpjl пояснював, що на Курщині та прикордонні він зіткнувся із завданнями, які за усіма ознаками були приречені на провал. За словами Ширшина, він зробив публічну заяву, бо непублічні звернення до командування майже всі були проігноровані. Генштаб ЗСУ https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nBx6t4WnxKH9qbgzsCJodgkBFtGHuBukWV2tfo9KCvU8bgtFWEfQVvMgZ12HyVZBl?rdid=S7aYVfqJjChREuzw# пообіцяв розібратися. Минув місяць, і як нині https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid032d4kf6LqggYYQegiYncx6zWVJHUwFAyyoZk1YYuVhDcvJophJxvvvsCZJTFC2G7al заявляє сам Олександр Ширшин, за результатами службової перевірки його визнали «недисциплінованим».--https://www.radiosvoboda.org/a/kombat-shyrhyna-pro-vymogy-do-komanduvannya/33450824.html
09.08.2025 10:14
Все буде традиційно..Виводяться ЗСУ і потім " раптово" заходять через деякий час каца...и.. Трамп козел...все що воно робило це іммітація відносно хкуйла...
09.08.2025 06:35
Трамп з хкуйлом нарешті дочекалися, коли можно визнати Крим і донбас рашистськими.. як би в той момент коли потрібно рятувати людство..Взагалі то, далі будуть тепер пресувати тільки Україну.... Попи каца..ські вїдуть в Київу-печерську лавру , медведчуківська партія буде у ВРаді, якщо ні, то знову будуть каца..м гавкати про війну..
09.08.2025 06:41
Добровільне відведення військ зі своєї території з метою передачі її агресору - це акт капітуляції. Крапка. За цим шагом далі - повна капітуляція та загибель.
09.08.2025 06:59
Вірменія так і зробила, зараз підписує мирний договір з Азербайджаном.
09.08.2025 07:57
Вірменія не виводила війська зі своєї території.
09.08.2025 09:57
Вони багато років вважали Карабах своїм і там жили в основному вірмени. Майже 95%

таких спірних територій повно, на штучно скроєному колишньому СРСР. До пори до часу сплять або їх гасять.
09.08.2025 09:59
Паралельно - кацапи теж вважають усю Україну, за виключенням Галичини, Буковини й Закарпаття своїми. Ну й нехай собі вважають.
09.08.2025 10:05
Вони не мають наміру їх забирати бо це величезні витрати, ось як Білорусь їм подобається.

Годувати не треба, а за кредити самі що треба віддадуть.
09.08.2025 10:23
Ці умови "миру", а по суті - капітуляції України, є обурливими і неприйнятними.
Тут потрібен холоднокровно, без застилання розуму гнівом від зрадницької позиції трампістських США, проаналізувати дану ситуацію.
По-перше, теперішній момент - це чи не остання спроба *************** Тромба схилити Україну до капітуляції.
Це всі розуміють, тому нічого з того не вийде.
Адже на початку 2026 року розпочинається передвиборча кампанія з проміжних виборів у Конгрес США: ротуються 100% конгресменів і 30% сенаторів. І, як вбачається, демпи отримають приголомшиву перемогу над респами через політиек того Тромба.
Тож, зовнішньо-політичниц вектор США буде різко змінюватись у бік посилення допомоги Україні та Європі в цілому.
По-друге, тут слід проаналізувати мотиви й інтереси всіх зацікавлених сторін.
В умовних частин Заходу, які можна поділити на Європу і США, є в кожної свої стратегії, як стримати рашистсьеу пітьму від нападу на країни Балтії і Польщу в найближчі роки.
І всі ці плани - за рахунок України.
США, як це вже стало очевидним, намагаються всіма способами зупинити війну, в т.ч. за рахунок територій України, наївно сподіваючись що воєнна машина пітьми заглохне і більше не розкрутиться. Й тому не прийдеться показувати свою слабкість і ганьбитись, коли справа дійде до захисту країн НАТО від нападу рашистських військ.
Китай не дасть зупинитись воєнній машині пітьми на пів-дорозі й припинити війну.
В Європи - своя стратегія - це виграти час - ще три роки підготовки до війни, які вона в надії на США проспала і нічого не робила для власного захисту. Для цього потрібна всіляка допомога Україні задля продовження бойових дій якнайдовше, щоби знесилити рашистську воєнну машину й ***** не насмілився на відкриття "другого фронту".

То що ж робити українцям в ситуації, коли від них тромбо-xyйли стануть вимагати здачі без бою Краматорськ та Слов'янськ, Покровськ та Лиман, а взамін - нічого?
Воювати з пітьмою далі.
Мій прогноз такий: до кінця 2025 року триватимуть бої за Куп'янськ, Сіверськ і Покровсько-Мирноградську агломерацію.
І тут рашисти обламають зуби, тому в 2026 році фронт стабілізується. Будуть лише удари з повітря.
Якесь паперове перемир'я буде у 2028 - му.
09.08.2025 07:00
это невозможно у них реально рушится экономика поэтому Трампон их спасает . У ЕС нет оружия но зато есть орбит и вучич блокирующий любые санкции и помощь .
В Украине есть масштабное воровство и коррупция и даже с признаками саботажа или диверсией. Фронт не стабилизируется
09.08.2025 11:10
це мені напоминає історію як гітлер і сталін ділили польшу перед другою світовою
09.08.2025 07:15
Ага,здайте ці дві області повністю,щоб москалі підготувалися до решти наступу((амністію також всім оркам?(((
09.08.2025 07:23
дожилися...
замість того, щоб відбувати заслужений пожиттєвий термін ув'язнення за багаторічні постійні криваві злочини, подихаючий сцар ***** подихаючої недоімперії Московія, психопат-вбивця-людожер, світовий терорист та міжнародний кримінальний злочинець ставить умови США, колишньому типу "світовому поліцаю"..
шось Омерика Трумпа стала не "великою знову", а світовим баригою, який гендлює усим, де є гешефт, без ніяких принципів... сором і ганьба світового масштабу..
09.08.2025 07:32
А бздедушка пукін не бажає в сраку свічєчьку, 120 калібру?
Щоб ото не *******...
******** баби внук
Курва, прийди та візьми, сам
09.08.2025 07:39
А потім,коли Україна "пєрєстанєт стрєлять" вдруге,і скаже що хоче компенсацій та суду,він нападе знову далі,бо їх знову "справациравалі"(((
09.08.2025 07:54
Зельку пора в Ростов чи на Москву, танцювати на КВНі в кожаних штанях. Це хороший персонаж, а от його персонаж "президент" фуфловий повністю. Не вірю, як каже Станіславський.
09.08.2025 08:04
Подивіться фільм "Земля обетованная от Иосифа Сталина" 2009-го року і дуже багато стає зрозумілого у цій війні , особливо чому для кремля так потрібен Крим і чому США так мало допомагає Україні.
09.08.2025 08:05
Вони нас за дурнів мають. Віддати те, що вони за 11 років завоювати не змогли, якого хера? І це тільки перший етап. А другий етап - погодження мирного плану з ****** і трампом, без участі Зелі. Зелі просто повідомлять про те, що вони там порішали. І ***** обіцяє що буде закон про ненапад на Україну і Запад. Всі ці 3 пункті - це все ***** собача.
09.08.2025 08:13
Вони мають за дурня Зеленського, в він чесний зрадник !
09.08.2025 09:04
Це вже повна фігня не рашисти мають виводити війська з окупованих територій ,а Україна має виволити з своєї території і все це при сприяні Трампа .
09.08.2025 08:19
я починаю америкосив ненавидіти як і кацапів. до них приедналась наша влада яка здала країну згідно оманських домовленостей
09.08.2025 08:23
Виведення з Луганської? Це звідки?
09.08.2025 08:26
Украина не выведет войска из Донбасса , сделать это может только Зеленский а он отнюдь не самоубийца.
09.08.2025 08:41
В навіщо виводити війська. Нехай далі воює.
09.08.2025 09:03
Так богато палких героїв а на нулі вже воювати нікому - рівень комплектації 25-30%, з поточним рівнем просування ворог і так захопить всю Донецьку область за 7-8 місяців, та більш того впритул підійде до Запоріжжя
09.08.2025 09:16
До ссысрани и засрани ано впрытул подойдет.
09.08.2025 10:23
Риба гниє з голови! Вже догнила і до ТЦК!
09.08.2025 11:09
Ці області, потім інші...Це шлях капітуляції!
09.08.2025 09:32
Цей світ іпанувся остаточно. Замість того, щоб заарештувати військового злочинця та виплачувати нам репарації за зруйновану країну, колишній світовий поліцейський, а нині світовий барига та шахрай США будуть вимагати від нас капітуляції часткової , або повної зустрічаючись зі спонсором тероризму та просто уйопком кремлівським.
09.08.2025 10:23
Ахент апоссаный встретится с куратором апосраным.
09.08.2025 10:25
ті ж яйця але в профіль... капітуляція де переставлені її пункти
09.08.2025 10:23
Та ну на ***.
09.08.2025 11:00
Вот же ж убогая моль!.Закинув би зразу мислю.щоби вивести українські війська з України куди небудь в Румінію.І рудотампону би сподобалось...

сти
09.08.2025 11:00
Условия прекращения войны:
- Капитуляция России;
- Трибунал над Путиным, Медведевым, Лавровым и другими военными преступниками;
- Отказ от ядерного оружия;
- Выплата репараций;
- Полная демилитаризация «санитарной зоны» включающей: Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.
09.08.2025 11:01
Страница 2 из 2
 
 