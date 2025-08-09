Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска с Донбасса, - WSJ
Российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Уиткоффу, когда тот был в Москве.
В материале сказано, что европейские и украинские чиновники, которые были проинформированы президентом Трампом и Уиткоффом во время ряда телефонных разговоров на этой неделе о предложении кремлевского диктатора, заявили, что имеют опасения, что Путин просто использует это предложение как тактический ход во избежание новых санкций и пошлин со стороны США.
Трамп в среду, 6 августа, заявил, что предложение Путина не является прорывом, но достаточно весомое, чтобы начать подготовку к потенциальному саммиту уже на следующей неделе.
Издание отмечает, что этот план рассматривают как возможный отход РФ от предыдущих требований, предусматривающих полный контроль над всей линией фронта, которая простирается далеко за пределы Донбасса.
Сейчас российские войска удерживают большую часть Донецкой и Луганской областей, однако украинская армия сохраняет контроль над рядом ключевых населенных пунктов, которые остаются важными элементами обороны, пишет WSJ.
По данным издания, во время телефонных разговоров на этой неделе европейские чиновники пытались получить разъяснения, что будет с южными регионами Запорожья и Херсонщины, где российские войска также контролируют часть территории.
Отмечается, что они получили противоречивую информацию о том, собирается ли Путин заморозить текущую линию фронта и в конце концов вывести оттуда свои войска.
Уиткофф, во время разговора с европейскими чиновниками, рассказал, что российское предложение включало два этапа.
На первом этапе Украина должна была бы выйти из Донецкой области, а линии фронта были бы заморожены. На втором этапе Путин и Трамп согласовали бы окончательный мирный план, который позже должен был бы быть согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский чиновник, который участвовал в этом разговоре заявил, что Киев в принципе не отрицает никаких предложений, но отметил, что перемирие будет необходимым условием для любых дальнейших шагов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Трамп и его команда по национальной безопасности обсуждают "возможные пути к миру" с украинскими и европейскими партнерами после встречи Уиткоффа с Путиным.
Однако она отметила, что "учитывая наши деликатные дипломатические переговоры с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками, Белый дом не будет комментировать детали, о которых сообщают СМИ".
Также в статье упоминается, что Конституция Украины прямо запрещает президенту Владимиру Зеленскому единолично утверждать территориальные изменения.
Кроме этого, издание упоминает слова Зеленского, который ранее заявлял, что территориальные вопросы будут обсуждаться только после того, как РФ согласится на полное и безоговорочное прекращение огня.
Проблема в тому, що 80% держслужбовців складають жінки...
*** вам а не вывод войск
таких спірних територій повно, на штучно скроєному колишньому СРСР. До пори до часу сплять або їх гасять.
Годувати не треба, а за кредити самі що треба віддадуть.
Тут потрібен холоднокровно, без застилання розуму гнівом від зрадницької позиції трампістських США, проаналізувати дану ситуацію.
По-перше, теперішній момент - це чи не остання спроба *************** Тромба схилити Україну до капітуляції.
Це всі розуміють, тому нічого з того не вийде.
Адже на початку 2026 року розпочинається передвиборча кампанія з проміжних виборів у Конгрес США: ротуються 100% конгресменів і 30% сенаторів. І, як вбачається, демпи отримають приголомшиву перемогу над респами через політиек того Тромба.
Тож, зовнішньо-політичниц вектор США буде різко змінюватись у бік посилення допомоги Україні та Європі в цілому.
По-друге, тут слід проаналізувати мотиви й інтереси всіх зацікавлених сторін.
В умовних частин Заходу, які можна поділити на Європу і США, є в кожної свої стратегії, як стримати рашистсьеу пітьму від нападу на країни Балтії і Польщу в найближчі роки.
І всі ці плани - за рахунок України.
США, як це вже стало очевидним, намагаються всіма способами зупинити війну, в т.ч. за рахунок територій України, наївно сподіваючись що воєнна машина пітьми заглохне і більше не розкрутиться. Й тому не прийдеться показувати свою слабкість і ганьбитись, коли справа дійде до захисту країн НАТО від нападу рашистських військ.
Китай не дасть зупинитись воєнній машині пітьми на пів-дорозі й припинити війну.
В Європи - своя стратегія - це виграти час - ще три роки підготовки до війни, які вона в надії на США проспала і нічого не робила для власного захисту. Для цього потрібна всіляка допомога Україні задля продовження бойових дій якнайдовше, щоби знесилити рашистську воєнну машину й ***** не насмілився на відкриття "другого фронту".
То що ж робити українцям в ситуації, коли від них тромбо-xyйли стануть вимагати здачі без бою Краматорськ та Слов'янськ, Покровськ та Лиман, а взамін - нічого?
Воювати з пітьмою далі.
Мій прогноз такий: до кінця 2025 року триватимуть бої за Куп'янськ, Сіверськ і Покровсько-Мирноградську агломерацію.
І тут рашисти обламають зуби, тому в 2026 році фронт стабілізується. Будуть лише удари з повітря.
Якесь паперове перемир'я буде у 2028 - му.
В Украине есть масштабное воровство и коррупция и даже с признаками саботажа или диверсией. Фронт не стабилизируется
замість того, щоб відбувати заслужений пожиттєвий термін ув'язнення за багаторічні постійні криваві злочини, подихаючий сцар ***** подихаючої недоімперії Московія, психопат-вбивця-людожер, світовий терорист та міжнародний кримінальний злочинець ставить умови США, колишньому типу "світовому поліцаю"..
шось Омерика Трумпа стала не "великою знову", а світовим баригою, який гендлює усим, де є гешефт, без ніяких принципів... сором і ганьба світового масштабу..
Щоб ото не *******...
******** баби внук
Курва, прийди та візьми, сам
сти
- Капитуляция России;
- Трибунал над Путиным, Медведевым, Лавровым и другими военными преступниками;
- Отказ от ядерного оружия;
- Выплата репараций;
- Полная демилитаризация «санитарной зоны» включающей: Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.