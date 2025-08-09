Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска с Донбасса, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Уиткоффу, когда тот был в Москве.

В материале сказано, что европейские и украинские чиновники, которые были проинформированы президентом Трампом и Уиткоффом во время ряда телефонных разговоров на этой неделе о предложении кремлевского диктатора, заявили, что имеют опасения, что Путин просто использует это предложение как тактический ход во избежание новых санкций и пошлин со стороны США.

Трамп в среду, 6 августа, заявил, что предложение Путина не является прорывом, но достаточно весомое, чтобы начать подготовку к потенциальному саммиту уже на следующей неделе.

Издание отмечает, что этот план рассматривают как возможный отход РФ от предыдущих требований, предусматривающих полный контроль над всей линией фронта, которая простирается далеко за пределы Донбасса.

Сейчас российские войска удерживают большую часть Донецкой и Луганской областей, однако украинская армия сохраняет контроль над рядом ключевых населенных пунктов, которые остаются важными элементами обороны, пишет WSJ.

По данным издания, во время телефонных разговоров на этой неделе европейские чиновники пытались получить разъяснения, что будет с южными регионами Запорожья и Херсонщины, где российские войска также контролируют часть территории.

Отмечается, что они получили противоречивую информацию о том, собирается ли Путин заморозить текущую линию фронта и в конце концов вывести оттуда свои войска.

Уиткофф, во время разговора с европейскими чиновниками, рассказал, что российское предложение включало два этапа.

На первом этапе Украина должна была бы выйти из Донецкой области, а линии фронта были бы заморожены. На втором этапе Путин и Трамп согласовали бы окончательный мирный план, который позже должен был бы быть согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский чиновник, который участвовал в этом разговоре заявил, что Киев в принципе не отрицает никаких предложений, но отметил, что перемирие будет необходимым условием для любых дальнейших шагов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Трамп и его команда по национальной безопасности обсуждают "возможные пути к миру" с украинскими и европейскими партнерами после встречи Уиткоффа с Путиным.

Однако она отметила, что "учитывая наши деликатные дипломатические переговоры с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками, Белый дом не будет комментировать детали, о которых сообщают СМИ".

Также в статье упоминается, что Конституция Украины прямо запрещает президенту Владимиру Зеленскому единолично утверждать территориальные изменения.

Кроме этого, издание упоминает слова Зеленского, который ранее заявлял, что территориальные вопросы будут обсуждаться только после того, как РФ согласится на полное и безоговорочное прекращение огня.

