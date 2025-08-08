США и РФ обсуждают мирное соглашение по Украине, признающее контроль Кремля над Крымом и Донбасс, - Bloomberg

Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны России против Украины, которое закрепит за Кремлем оккупированные украинские территории, включая Крым и весь Донбасс.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для запланированной встречи на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

По их словам, США работают над тем, чтобы получить поддержку Украины и ее европейских союзников по соглашению, что является далеко не определенным.

В частности, Путин требует, чтобы Украина отдала России всю восточную часть Донбасса, а также Крым, который его войска незаконно аннексировали в 2014 году.

Это потребует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ о выводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, которые все еще удерживаются Киевом, что даст России победу, которой ее армия не смогла достичь военным путем с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, пишет Bloomberg.

Отмечается, что такой результат стал бы значительной победой для Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США об условиях окончания войны, которую он начал, отодвинув на второй план Украину и ее европейских союзников.

"Зеленский рискует получить соглашение на условиях "бери или уходи", которая заставит его согласиться на потерю украинской территории, тогда как Европа опасается, что ей придется контролировать соблюдение перемирия, пока Путин восстанавливает свои силы", - отмечает издание.

Источники Bloomberg сообщили, что в рамках заключения соглашения Россия прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта.

Однако они предостерегли, что условия и планы соглашения все еще находятся в состоянии изменений и могут быть переработаны.

Также непонятно, готова ли Москва отказаться от любых территорий, которые сейчас под ее контролем, включая Запорожскую атомную электростанцию.

По словам источников агентства, соглашение имеет целью, по сути, заморозить войну и проложить путь к перемирию и техническим переговорам об окончательном мирном урегулировании.

Ранее США настаивали на том, чтобы Россия сначала согласилась на безоговорочное перемирие, чтобы создать пространство для переговоров об окончании войны против Украины.

В то же время Путин неоднократно подчеркивал, что его цели в войне против Украины остаются неизменными. Они включают требования к Киеву принять нейтральный статус и отказаться от амбиций относительно членства в НАТО, а также признать потерю Крыма и других четырех восточных и южных регионов Украины в пользу России.

Ранее США предлагали признать Крым российским как часть любого соглашения о прекращении войны и фактически уступить российскому контролю над частями других украинских регионов. В рамках этих предыдущих предложений контроль над территориями Запорожья и Херсона должен был быть возвращен Украине.