9 017 138

США и РФ обсуждают мирное соглашение по Украине, признающее контроль Кремля над Крымом и Донбасс, - Bloomberg

Bloomberg узнало о требованиях России для мирного соглашения с Украиной

Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны России против Украины, которое закрепит за Кремлем оккупированные украинские территории, включая Крым и весь Донбасс.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для запланированной встречи на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

По их словам, США работают над тем, чтобы получить поддержку Украины и ее европейских союзников по соглашению, что является далеко не определенным.

В частности, Путин требует, чтобы Украина отдала России всю восточную часть Донбасса, а также Крым, который его войска незаконно аннексировали в 2014 году.

Это потребует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ о выводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, которые все еще удерживаются Киевом, что даст России победу, которой ее армия не смогла достичь военным путем с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, пишет Bloomberg.

Отмечается, что такой результат стал бы значительной победой для Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США об условиях окончания войны, которую он начал, отодвинув на второй план Украину и ее европейских союзников.

"Зеленский рискует получить соглашение на условиях "бери или уходи", которая заставит его согласиться на потерю украинской территории, тогда как Европа опасается, что ей придется контролировать соблюдение перемирия, пока Путин восстанавливает свои силы", - отмечает издание.

Источники Bloomberg сообщили, что в рамках заключения соглашения Россия прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта.

Однако они предостерегли, что условия и планы соглашения все еще находятся в состоянии изменений и могут быть переработаны.

Также непонятно, готова ли Москва отказаться от любых территорий, которые сейчас под ее контролем, включая Запорожскую атомную электростанцию.

По словам источников агентства, соглашение имеет целью, по сути, заморозить войну и проложить путь к перемирию и техническим переговорам об окончательном мирном урегулировании.

Ранее США настаивали на том, чтобы Россия сначала согласилась на безоговорочное перемирие, чтобы создать пространство для переговоров об окончании войны против Украины.

В то же время Путин неоднократно подчеркивал, что его цели в войне против Украины остаются неизменными. Они включают требования к Киеву принять нейтральный статус и отказаться от амбиций относительно членства в НАТО, а также признать потерю Крыма и других четырех восточных и южных регионов Украины в пользу России.

Ранее США предлагали признать Крым российским как часть любого соглашения о прекращении войны и фактически уступить российскому контролю над частями других украинских регионов. В рамках этих предыдущих предложений контроль над территориями Запорожья и Херсона должен был быть возвращен Украине.

Топ комментарии
+19
Та никто не будет выводить войска это даже Зеля понимает. Все эти вбросы которые сейчас идут - ничего не значат.
08.08.2025 18:05
+17
Тобто - Україна виводить війська за своїх територій, які РФ не може захопити, а РФ не виводить війська з інших українських територій?? Це що за угода така? Молодець, агресор, давай ми тобі подаримо навіть те, що ти не здатний захопити?
08.08.2025 18:07
+16
Треба заохотити кремлівських військових злочинців на нові злочини.
08.08.2025 18:04
життя то не безкінечне. вже 34 роки пройшло. скільки ще?
08.08.2025 18:49
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-08/us-and-russia-plan-truce-deal-to-cement-putin-s-gains-in-ukraine?srnd=homepage-europe&embedded-checkout=true пише видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.. Джерело: https://censor.net/ua/n3567740
- нічого цікавого - останніми тижнями Bloomberg що завгодно з цими "обізнаними джерелами" писав ...
08.08.2025 18:31
Їм потрібні продажі - тількі бізнес і нічого особливого
08.08.2025 18:33
а колись це було авторитетне видання ...((
08.08.2025 18:35
Прикольно буде якщо путін отримає перемогу над Україною руками Трампа. Це буде ганьба американцям на сторіччя.
08.08.2025 18:32
Ганьба американцям не загрожує. В них високий імунітет від цієї хвороби.
08.08.2025 18:34
Здається, ви більше за американців переживаєте, аніж за українців.
08.08.2025 18:57
Все что нужно сказать Украине это 'нет, такого не будет '.
08.08.2025 20:27
Крим віддати Британії в оренду від України ! Під військову базу.
Маю надію, шо европейські лідери пояснять Трампу , що кацапська військова база - це небезпека для ЕС
08.08.2025 18:32
От ***ло і дочекався свого часу...
При дідові Байдену спілкувася з кімом і лукою,а зараз цілий президент аж цілих штатів про зустріч просить...
08.08.2025 18:32
Тут головне Зельку вчасно вздернуть на Бесарабський площі, коли падло буде нашими землями барижить.
08.08.2025 18:33
А чому на Бессарабці?
08.08.2025 18:34
Якби столиця України була б в Одесі - то на Привозі.
08.08.2025 18:38
Людоньки, давайте ж молитися за Боневтіка Потужного, щоб вистачило йому розуму не підписувати оте
08.08.2025 18:36
Так він і не може підписувати як президент. А як зелошара квартальна - може що завгодно.
Такі питання вирішують на референдумі.
Такі питання вирішують на референдумі.
08.08.2025 18:44
А в нього нема вибору. Це найкращий варіант на даний момент.
08.08.2025 19:40
Що 'оте '? Статтю с Блумберга?
08.08.2025 20:28
Соглашєніє, про яке йдеться в статті.
08.08.2025 20:30
08.08.2025 18:42
Ніхто війська не виводитиме з вільної частини Донеччини.
08.08.2025 18:45
з посиланням на обізнані джерела
Скільки таких повідомлень з різноманітних агентств ОБС ми вже чули з 2022го?
08.08.2025 18:50
Два під@ри збираються світ ділити... А комуняки косоокі не образяться, шо їх не запросили ?
08.08.2025 18:54
НЕ ВИКОНАНИЙ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ САМЕ ЦИМИ СВІТОВИМИ АФЕРИСТАМИ.ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО ВРНИ ВТІЛЮЮТЬ ОМАНСЬКИЙ ДОГОВОРНЯК .І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ .ПОКИДЬКИ .ХОЧУТЬ ПРИКРИТИ БРЕХЛИВИМ ПОКРИВАЛОМ СШИТИМ ІЗ АМЕРИКАНСЬКОЇ І РАШИСТСЬКОЇ ГАНЧІРОК І НАЗВАТИ РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ "МИРНИМ ДОГОВОРОМ.ЩОБ ВАШІ НАРОДИ "такими "мирними договорами" нагодував Господь Бог своєю справедливістю..Пси
08.08.2025 19:08
Як ви заїбали тим меморандумом.
Меморандум і договір - це різні види документів, які регулюють взаємовідносини між сторонами, але мають різні юридичні наслідки. Договір є юридично зобов'язуючим документом, який встановлює права та обов'язки сторін і передбачає санкції у разі їх невиконання. Меморандум, в свою чергу, є декларацією про наміри, яка не має юридичної сили і не створює обов'язкових зобов'язань для сторін
08.08.2025 19:45
тоді Ти маєш визнати,що меморандум ,по відношенні до України напісяли "такі самі "за,,,обані" аферисти,як і ті,хто пробують оправдувати за,,,обаних підписантів,Чого чекаєш кращого зараз для України і її народу ,від тих самих аферистів,котрі підписали накуй нікому не потрібний меморандум.після чого розшматували Україну .знищили біля мільйона українців десь з 8 млн покинули України і з України щодня чинять руїну...Ці жє самі покидьки знову виписують для України.чергову порцію також лайна,як і Будапешська афера,Все.що Ти настрочив(неза,,,обаний) буде в черговий раз підсунено Україні світовими американо-рашистськими аферистами і брехунами для майбутньої повної рашистської окупації України.
08.08.2025 20:17
Ще раз, Будапештський меморандум,це не угода, договір і так далі. Тим більше що він навіть ратифікований не був.
08.08.2025 20:31
ще раз ,мова іде про суть американо- рашистських підписантів яка лицемірно- брехлива по відношенні до України і її народу,Так чого чекаєш від цих підписантів для України і її народу ?
08.08.2025 20:35
Якщо щось подібне нам будуть втюхувати то одночасно з цими домовленостями Україна має стати членом НАТО та ЕС. В ту саму секунду після підпису який залишає нас повністю без Донецької, Луганської та Криму.
08.08.2025 19:13
Пішли хворі фантазії.
08.08.2025 19:43
Вам, кацареалістам, цього не зрозуміти.
08.08.2025 19:47
НАТО при ***** і Трампу нам не світить.
08.08.2025 19:50
О'їтєльні історії бурлять третій день поспіль.

Райтери, Блумберґи і інші обізнані джерела один поперед одного видають ну майже точні сценарії розвитку.
08.08.2025 19:27
Різносценарними вкиданнями путлєр вивчає, як відреагують на його наміри дописувачі на Цензорі, і за результатами обере найреальніший для нього варіант угоди. )
08.08.2025 20:02
Без всякой привязки к предполагаемой встрече,просто фотографией навеяло: Два старых пи..ра.
08.08.2025 19:27
Пуйло отримає Донбас, ми нічого.
Офігенна угода.
Нах таку угоду.
08.08.2025 19:31
Давайте.... И сразу Тайвань будет... потом Джава-Кашмир.... и встретимся (кто выживет) в каменном веке
08.08.2025 20:10
Эта планета заслужила это все... и мы... которые танец на граблях предпочли снова танцу с *******...
08.08.2025 20:44
