США та РФ обговорюють мирну угоду щодо України, що визнає контроль Кремля над Кримом та Донбасом, - Bloomberg

Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни Росії проти України, яка закріпить за Кремлем окуповані українські території, включаючи Крим та весь Донбас.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, американські та російські чиновники працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вже наступного тижня.

За їхніми словами, США працюють над тим, щоб отримати підтримку України та її європейських союзників щодо угоди, що є далеко не певним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

Так, Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії всю східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році.

Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, пише Bloomberg.

Зазначається, що такий результат став би значною перемогою для Путіна, який давно прагне прямих переговорів із США щодо умов закінчення війни, яку він розпочав, відсунувши на другий план Україну та її європейських союзників.

"Зеленський ризикує отримати угоду на умовах "бери або йди", яка змусить його погодитися на втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Путін відновлює свої сили", - наголошує видання.

Читайте також: Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому": Передумовою є мир в Україні

Джерела Bloomberg повідомили, що в рамках укладення угоди Росія припинить наступальні дії в Херсонській і Запорізькій областях України вздовж нинішніх ліній фронту.

Однак вони застерегли, що умови та плани угоди все ще перебувають у стані змін і можуть бути перероблені.

Також незрозуміло, чи готова Москва відмовитися від будь-яких територій, які зараз перед її контролем, включаючи Запорізьку атомну електростанцію.

За словами джерел агентства, угода має на меті, по суті, заморозити війну і прокласти шлях до перемир'я та технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання.

Також читайте: Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Раніше США наполягали на тому, щоб Росія спочатку погодилася на беззастережне перемир'я, щоб створити простір для переговорів про закінчення війни проти України.

Водночас Путін неодноразово наголошував, що його цілі у війні проти України залишаються незмінними. Вони включають вимоги до Києва прийняти нейтральний статус і відмовитися від амбіцій щодо членства в НАТО, а також визнати втрату Криму та інших чотирьох східних і південних регіонів України на користь Росії.

Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди про припинення війни й фактично поступитися російським контролем над частинами інших українських регіонів. У рамках цих попередніх пропозицій контроль над територіями Запоріжжя та Херсона мав бути повернутий Україні.