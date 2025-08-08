США та РФ обговорюють мирну угоду щодо України, що визнає контроль Кремля над Кримом та Донбасом, - Bloomberg
Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни Росії проти України, яка закріпить за Кремлем окуповані українські території, включаючи Крим та весь Донбас.
Про це пише видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, американські та російські чиновники працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вже наступного тижня.
За їхніми словами, США працюють над тим, щоб отримати підтримку України та її європейських союзників щодо угоди, що є далеко не певним.
Так, Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії всю східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році.
Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, пише Bloomberg.
Зазначається, що такий результат став би значною перемогою для Путіна, який давно прагне прямих переговорів із США щодо умов закінчення війни, яку він розпочав, відсунувши на другий план Україну та її європейських союзників.
"Зеленський ризикує отримати угоду на умовах "бери або йди", яка змусить його погодитися на втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Путін відновлює свої сили", - наголошує видання.
Джерела Bloomberg повідомили, що в рамках укладення угоди Росія припинить наступальні дії в Херсонській і Запорізькій областях України вздовж нинішніх ліній фронту.
Однак вони застерегли, що умови та плани угоди все ще перебувають у стані змін і можуть бути перероблені.
Також незрозуміло, чи готова Москва відмовитися від будь-яких територій, які зараз перед її контролем, включаючи Запорізьку атомну електростанцію.
За словами джерел агентства, угода має на меті, по суті, заморозити війну і прокласти шлях до перемир'я та технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання.
Раніше США наполягали на тому, щоб Росія спочатку погодилася на беззастережне перемир'я, щоб створити простір для переговорів про закінчення війни проти України.
Водночас Путін неодноразово наголошував, що його цілі у війні проти України залишаються незмінними. Вони включають вимоги до Києва прийняти нейтральний статус і відмовитися від амбіцій щодо членства в НАТО, а також визнати втрату Криму та інших чотирьох східних і південних регіонів України на користь Росії.
Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди про припинення війни й фактично поступитися російським контролем над частинами інших українських регіонів. У рамках цих попередніх пропозицій контроль над територіями Запоріжжя та Херсона мав бути повернутий Україні.
Райтери, Блумберґи і інші обізнані джерела один поперед одного видають ну майже точні сценарії розвитку.
Офігенна угода.
Нах таку угоду.
Типичный нафронтник...
В годы Второй мировой войны Посольство воюющей страны направляло призывные повестки всем своим гражданам, находящимся на территории иностранного государства: все, получившие повестки, обязаны были выехать в свою страну и явиться на военную службу.
Следует особо отметить, что 90 % получивших консульские повестки выезжали в свою страну и шли на фронт.
Лично был знаком в 1990-х гг с тремя пожилыми немцами, которые родились в семьях немецких эмигрантов в Бразилии и в Аргентине, но когда получили в 1942 году и в 1944 году повестки из посольства Германии, то без всякого принуждения отправились за собственный счёт долгим морским путём в Испанию и в Швецию, чтобы прибыть на призывные пункты в Германии.
Другая история, проверить каждого как выехал. 70-80% выехало незаконно, и доказать это легко. А вот тут -конфискация имущества и т.п
Украину америкосы решили слить
The Telegraph з посиланням на заяву Зеленського.
P.S. Хто в курсі, на якій стадії зараз анонсовані Зеленським "повернення до кордонів 1991-го року", "план перемоги" з таємними пунктами, "план стійкості", "план незламності", "план потужності", "взірцеві безпекові угоди"?
Це вже "мінськ 3" чи ще ні?
Ну бо це так і є, якщо дивитися з розумом на тверезу голову.
P.S. Хто в курсі, на якій стадії зараз анонсовані Зеленським "повернення до кордонів 1991-го року", "план перемоги" з таємними пунктами, "план стійкості", "план незламності", "план потужності", "взірцеві безпекові угоди"?
Ну а це,якщо воно таємне,то теж ніхто не може знати цього.Може рашка колись розвалиться і це все вернеться.