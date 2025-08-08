УКР
США та РФ обговорюють мирну угоду щодо України, що визнає контроль Кремля над Кримом та Донбасом, - Bloomberg

Bloomberg дізналося про вимоги Росії для мирної угоди з Україною

Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни Росії проти України, яка закріпить за Кремлем окуповані українські території, включаючи Крим та весь Донбас.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, американські та російські чиновники працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вже наступного тижня.

За їхніми словами, США працюють над тим, щоб отримати підтримку України та її європейських союзників щодо угоди, що є далеко не певним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

Так, Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії всю східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році.

Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, пише Bloomberg.

Зазначається, що такий результат став би значною перемогою для Путіна, який давно прагне прямих переговорів із США щодо умов закінчення війни, яку він розпочав, відсунувши на другий план Україну та її європейських союзників.

"Зеленський ризикує отримати угоду на умовах "бери або йди", яка змусить його погодитися на втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Путін відновлює свої сили", - наголошує видання.

Читайте також: Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому": Передумовою є мир в Україні

Джерела Bloomberg повідомили, що в рамках укладення угоди Росія припинить наступальні дії в Херсонській і Запорізькій областях України вздовж нинішніх ліній фронту.

Однак вони застерегли, що умови та плани угоди все ще перебувають у стані змін і можуть бути перероблені.

Також незрозуміло, чи готова Москва відмовитися від будь-яких територій, які зараз перед її контролем, включаючи Запорізьку атомну електростанцію.

За словами джерел агентства, угода має на меті, по суті, заморозити війну і прокласти шлях до перемир'я та технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання.

Також читайте: Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Раніше США наполягали на тому, щоб Росія спочатку погодилася на беззастережне перемир'я, щоб створити простір для переговорів про закінчення війни проти України.

Водночас Путін неодноразово наголошував, що його цілі у війні проти України залишаються незмінними. Вони включають вимоги до Києва прийняти нейтральний статус і відмовитися від амбіцій щодо членства в НАТО, а також визнати втрату Криму та інших чотирьох східних і південних регіонів України на користь Росії.

Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди про припинення війни й фактично поступитися російським контролем над частинами інших українських регіонів. У рамках цих попередніх пропозицій контроль над територіями Запоріжжя та Херсона мав бути повернутий Україні.

Крим (14215) росія (67135) США (24015) територіальна цілісність (188) Донецька область (9264) війна в Україні (5644)


+32
Тобто - Україна виводить війська за своїх територій, які РФ не може захопити, а РФ не виводить війська з інших українських територій?? Це що за угода така? Молодець, агресор, давай ми тобі подаримо навіть те, що ти не здатний захопити?
показати весь коментар
08.08.2025 18:07 Відповісти
+27
Треба заохотити кремлівських військових злочинців на нові злочини.
показати весь коментар
08.08.2025 18:04 Відповісти
+24
Та никто не будет выводить войска это даже Зеля понимает. Все эти вбросы которые сейчас идут - ничего не значат.
показати весь коментар
08.08.2025 18:05 Відповісти
Пішли хворі фантазії.
показати весь коментар
08.08.2025 19:43 Відповісти
Вам, кацареалістам, цього не зрозуміти.
показати весь коментар
08.08.2025 19:47 Відповісти
НАТО при ***** і Трампу нам не світить.
показати весь коментар
08.08.2025 19:50 Відповісти
а Херсон і Запоріжжя чому забули?
показати весь коментар
08.08.2025 22:42 Відповісти
О'їтєльні історії бурлять третій день поспіль.

Райтери, Блумберґи і інші обізнані джерела один поперед одного видають ну майже точні сценарії розвитку.
показати весь коментар
08.08.2025 19:27 Відповісти
Різносценарними вкиданнями путлєр вивчає, як відреагують на його наміри дописувачі на Цензорі, і за результатами обере найреальніший для нього варіант угоди. )
показати весь коментар
08.08.2025 20:02 Відповісти
Без всякой привязки к предполагаемой встрече,просто фотографией навеяло: Два старых пи..ра.
показати весь коментар
08.08.2025 19:27 Відповісти
Пуйло отримає Донбас, ми нічого.
Офігенна угода.
Нах таку угоду.
показати весь коментар
08.08.2025 19:31 Відповісти
Не забувайте, що і Азовське море цілком він прихватить. До Дніпра (річки).
показати весь коментар
09.08.2025 17:13 Відповісти
Давайте.... И сразу Тайвань будет... потом Джава-Кашмир.... и встретимся (кто выживет) в каменном веке
показати весь коментар
08.08.2025 20:10 Відповісти
Эта планета заслужила это все... и мы... которые танец на граблях предпочли снова танцу с *******...
показати весь коментар
08.08.2025 20:44 Відповісти
ТРАМПАРАМПАМПАМТРАМПАРАМПАМПАМТРАМПАРАМПАМПАМТРАМПАРАМПАМПАМТРАМПАРАМПАМПАМ
показати весь коментар
08.08.2025 21:05 Відповісти
👍
показати весь коментар
08.08.2025 21:59 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 22:44 Відповісти
Підараси.
показати весь коментар
08.08.2025 21:06 Відповісти
Відбірні, стовідсоткові.
показати весь коментар
09.08.2025 17:11 Відповісти
Не ту тварину назвали уйлом!
показати весь коментар
08.08.2025 21:14 Відповісти
А разве не так израиль разросся с 1949 года? Русня будет отгрызать от Украины по кусочку и на все возгласы и упреки будет указывать на израиль. Если им можно то русне тоже можно. Сильный всегда прав и горе проигравшим.
показати весь коментар
08.08.2025 21:19 Відповісти
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крим я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
показати весь коментар
08.08.2025 21:19 Відповісти
это из разряда фантастики если бы ЕС так мог бы сделать у них сейчас не было кризиса с проблем с беженцами из Ирака Ирана Сомали и тд
показати весь коментар
08.08.2025 21:35 Відповісти
"я живу в Казахстане"
Типичный нафронтник...
показати весь коментар
08.08.2025 22:48 Відповісти
только в одной Польше находится около 300 тысяч мужчин-украинцев призывного возраста: это 50 мотопехотных бригад !

В годы Второй мировой войны Посольство воюющей страны направляло призывные повестки всем своим гражданам, находящимся на территории иностранного государства: все, получившие повестки, обязаны были выехать в свою страну и явиться на военную службу.

Следует особо отметить, что 90 % получивших консульские повестки выезжали в свою страну и шли на фронт.

Лично был знаком в 1990-х гг с тремя пожилыми немцами, которые родились в семьях немецких эмигрантов в Бразилии и в Аргентине, но когда получили в 1942 году и в 1944 году повестки из посольства Германии, то без всякого принуждения отправились за собственный счёт долгим морским путём в Испанию и в Швецию, чтобы прибыть на призывные пункты в Германии.
показати весь коментар
08.08.2025 22:57 Відповісти
этот вопрос уже поднимался. Сраный ес начал верещать про права человека и все такое. Кроме того, даже если представить невозможное, и ЕС дал добро, все они поедут дальше. И как их по миру ловить? нереально
Другая история, проверить каждого как выехал. 70-80% выехало незаконно, и доказать это легко. А вот тут -конфискация имущества и т.п
показати весь коментар
08.08.2025 23:35 Відповісти
Ви спочатку мобілізуйте всіх силовиків, які за Конституцією і законами повинні захищати країну від зовнішньої агресії, а не ухилятися від служби і ховатися за спинами цивільних. Якщо раптом їх нестане, тоді матимете право цілитися на цивільних, які повинні працювати на оборонку 24/7
показати весь коментар
09.08.2025 02:21 Відповісти
і всі вони не врятують ситуацію. Не пишіть маячню
показати весь коментар
10.08.2025 17:02 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показати весь коментар
08.08.2025 21:22 Відповісти
у путіна на тв, вже анонсували, що наступна країна для агресії буде саме Казахстан, де як вони заявили кілька північних областей були нібито подаровані росією ще за часів срср..
показати весь коментар
08.08.2025 22:49 Відповісти
У Украины нет другого выхода сейчас.
показати весь коментар
08.08.2025 22:50 Відповісти
Вы оптимист, думаю до года следующая операция. Как с ресурсами ********* ничего не гарантирт
показати весь коментар
08.08.2025 23:23 Відповісти
Приєднуйтесь щоб добити агресора який останній лух випускає, бо потім будете самі. Китай з Туреччиною вас не врятують
показати весь коментар
09.08.2025 02:23 Відповісти
Згоден на 100%; на кацапії як не путіни з жиріновскімі, так навальниє. єльцин був таким самим, як і ці вищезгадані.
показати весь коментар
09.08.2025 17:07 Відповісти
Просто 🤡 зеленський це не Україна , це чмо безкорінне , йому пох,якими землями розплачуватися ,за компромат на нього ,який має кремль ...
показати весь коментар
08.08.2025 22:02 Відповісти
Вангую, шо найвеличніший ЗЄ віддасть все, шо йому на бомажкє напишуть. Якшо після цього мудрий нарід вибере його не то шо президентом, а навіть паршивим депутатом в якусь сільраду, то в Україні більше робить нічого
показати весь коментар
08.08.2025 22:11 Відповісти
Помнится Зеленский так и планировал, в 2019 году. . Договорится посередине.
показати весь коментар
08.08.2025 22:20 Відповісти
Санкции снимут и скорее всего 200 млрд. Замороженых вернут. Раша сможет быстро все обновить за полгода. Китайский истребитель стоит 40 млн. На 4 миллиарда они могут купить их 100 штук. Короче станут в разы сильнее.
Украину америкосы решили слить
показати весь коментар
08.08.2025 23:21 Відповісти
Не "амєрікоси", а трампон зі своєю МАGА.
показати весь коментар
09.08.2025 17:01 Відповісти
"Тепер звільнення окупованих територій зброєю - неможливо. Треба шукати лише дипломатичні шляхи", -

The Telegraph з посиланням на заяву Зеленського.

P.S. Хто в курсі, на якій стадії зараз анонсовані Зеленським "повернення до кордонів 1991-го року", "план перемоги" з таємними пунктами, "план стійкості", "план незламності", "план потужності", "взірцеві безпекові угоди"?

Це вже "мінськ 3" чи ще ні?
показати весь коментар
08.08.2025 23:44 Відповісти
А що Зеленський не так сказав? "Тепер звільнення окупованих територій зброєю - неможливо. Треба шукати лише дипломатичні шляхи", -
Ну бо це так і є, якщо дивитися з розумом на тверезу голову.
P.S. Хто в курсі, на якій стадії зараз анонсовані Зеленським "повернення до кордонів 1991-го року", "план перемоги" з таємними пунктами, "план стійкості", "план незламності", "план потужності", "взірцеві безпекові угоди"?
Ну а це,якщо воно таємне,то теж ніхто не може знати цього.Може рашка колись розвалиться і це все вернеться.
показати весь коментар
09.08.2025 03:26 Відповісти
Ви там справно податки платете нідерландським фіскалам? То й платіть надалі; ми тут, в Україні, самі розберемося зі своїми "козирями", буратінками та 91-м роком.
показати весь коментар
09.08.2025 16:52 Відповісти
Якщо ви вже такий українець гордий,то чому прізвище російське? А по друге,я вам нічого не пропонував, почитайте уважно,поставив питання, але у вас відповіді немає, одні образи.
показати весь коментар
09.08.2025 17:13 Відповісти
Краснов і )(уйло йдуть НА)(УЙ!
показати весь коментар
09.08.2025 06:21 Відповісти
Два підара будуть вирішувати судьбу України......а не пішли б ви не!!!
показати весь коментар
09.08.2025 11:50 Відповісти
Техас та Каліфорнію--Мексиці, Манхеттен з Нью Йорком--нідерландцям, Аляску--кацапам, північні територі--канадцям та французам, Вірджинію--африканським неграм, решту територій--гишпанцям та англійцям. Собі можеш залишити Флориду; треба ж тобі десь за м'ячиком з ключкою ходити.
показати весь коментар
09.08.2025 16:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 