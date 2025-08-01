Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"
Російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав повномасштабне вторгнення в Україну та захоплення українських територій тим, що Росія "повертає своє".
Його заяви цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового — без будь-яких тимчасових обмежень — миру (в) Україні. Якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, Москва готова почекати", - стверджує він.
"РФ зараз просто повертає свої землі, ми в жодному разі не захоплюємо територію України в ході спецоперації (так РФ називає повномасштабне вторгення в Україну - ред.)", - сказав цинічно Путін.
Він також назвав російську владу "законною", на відміну від української.
Путін назвав основною метою війни проти України –– "викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії".
"Безпека РФ і України може бути забезпечена в контексті загальної європейської безпеки. Важливо забезпечити умови для російської мови та православної церкви (в) Україні... У Росії вироблено перший серійний "Орешник", він надійшов до військ РФ", - додав очільник Кремля.
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А ще ми дивуємось шо на Параші населення суцільне з дебілів а у нах то самцарь дебіл.
А зараз вже «своє» повертає. Щоб тобі повертало всю нашу біль та сльози та твоїм виродкам ще на сто років вперед.
Шо опять?!
про яке те своє пи***дить дід кабаєв?
"Власне кажучи, ці питання будуть адресовані інтернаціоналістам Совка, тобто сконавшого в Бозі, чи то більш вірогідно в Сатані, СРСР. Мабуть тому я ці питання адресую їм, бо інших інтернаціоналістів, крім совкових, не знаю. Взагалі, під час своїх численних подорожей по країнах світу я зустрів тільки одного інтернаціоналіста, вірніше інтернаціоналістку. Бувшого німецького совка з НДР, яка колись, закінчивши університет ім. Гумбольдта в Берліні по курсу медицини, добровільно поїхала надавати інтернаціональну допомогу сандіністському народу Нікарагуа. Там груба дійсність швидко полагодила їй мозок на рахунок того, хто є хто в дійсності, а не як з журнальних картинок, кращий друг теперішньої Росії Даніель Ортега з його сандіністами. Лікування мозку грубою дійсністю було таким вдалим, що після Нікарагуа вона опинилась спочатку в США , а потім всередині муру, що тоді існував навкруг Західного Берліна, де згодом і зустріла об*єднання Німеччини.
Як антипод інтернаціоналізму існує так званий буржуазний націоналізм, український варіант якого совкові інтернаціоналісти люто ненавидять. "