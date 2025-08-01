Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав повномасштабне вторгнення в Україну та захоплення українських територій тим, що Росія "повертає своє".

Його заяви цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового — без будь-яких тимчасових обмежень — миру (в) Україні. Якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, Москва готова почекати", - стверджує він.

"РФ зараз просто повертає свої землі, ми в жодному разі не захоплюємо територію України в ході спецоперації (так РФ називає повномасштабне вторгення в Україну - ред.)", - сказав цинічно Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін - Трампу: Усі розчарування у переговорах відбуваються через надмірні очікування

Він також назвав російську владу "законною", на відміну від української.

Путін назвав основною метою війни проти України –– "викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії".

"Безпека РФ і України може бути забезпечена в контексті загальної європейської безпеки. Важливо забезпечити умови для російської мови та православної церкви (в) Україні... У Росії вироблено перший серійний "Орешник", він надійшов до військ РФ", - додав очільник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ще у 1994 році претендував на Крим, схід України та Казахстан, - архів МЗС Німеччини