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Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Путін цинічно виправдав напад на Україну

Російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав повномасштабне вторгнення в Україну та захоплення українських територій тим, що Росія "повертає своє". 

Його заяви цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового — без будь-яких тимчасових обмежень — миру (в) Україні. Якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, Москва готова почекати", - стверджує він.

"РФ зараз просто повертає свої землі, ми в жодному разі не захоплюємо територію України в ході спецоперації (так РФ називає повномасштабне вторгення в Україну - ред.)", - сказав цинічно Путін.

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Він також назвав російську владу "законною", на відміну від української.

Путін назвав основною метою війни проти України –– "викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії".

"Безпека РФ і України може бути забезпечена в контексті загальної європейської безпеки. Важливо забезпечити умови для російської мови та православної церкви (в) Україні... У Росії вироблено перший серійний "Орешник", він надійшов до військ РФ", - додав очільник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ще у 1994 році претендував на Крим, схід України та Казахстан, - архів МЗС Німеччини

Автор: 

путін володимир (24359) територіальна цілісність (183) переговори з Росією (1344) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+27
Твоє тебе в пеклі чекає, мордо ботоксна.
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01.08.2025 15:04 Відповісти
+22
О дебіл!
А ще ми дивуємось шо на Параші населення суцільне з дебілів а у нах то самцарь дебіл.
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01.08.2025 15:04 Відповісти
+20
Твоя територія **** метр на півтора на кацапщині ,коли ти вже нарешті здохнеш і разом з тобою підуть на звалище історії огидний "русский мир".
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01.08.2025 15:06 Відповісти
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О дебіл!
А ще ми дивуємось шо на Параші населення суцільне з дебілів а у нах то самцарь дебіл.
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01.08.2025 15:04 Відповісти
Берлін також був їхній? Чому ж про це не говорить?
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01.08.2025 15:09 Відповісти
Твоє тебе в пеклі чекає, мордо ботоксна.
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01.08.2025 15:04 Відповісти
Твоя територія **** метр на півтора на кацапщині ,коли ти вже нарешті здохнеш і разом з тобою підуть на звалище історії огидний "русский мир".
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01.08.2025 15:06 Відповісти
Йухло як паршивий блоггер ..пише каже якусь куйню з метою підняти бурленье говен в коментарях .чим більше срача тим більше ютуб заплатить.
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01.08.2025 15:06 Відповісти
Своє на россії, це воючі болота навколо москви.
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01.08.2025 15:07 Відповісти
А що хотіти від цієї ліліпутної молі-***** і є *****...педофіл і падлюка без честі і совісті...
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01.08.2025 15:07 Відповісти
Гітлер вважав так само.
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01.08.2025 15:07 Відповісти
Доречі, Хусейн теж вважав Кувейт "своїм". І теж щось не так вийшло.
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01.08.2025 15:09 Відповісти
Так и мы не убиваем кацапов, а возвращаем их в лоно природы - в сырую землю !
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01.08.2025 15:07 Відповісти
Блазень відповість?
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01.08.2025 15:08 Відповісти
Я б цю гниду взяв і засадив на палю на мурашник...Щоб здихав сучий потрох довго перед тим як попасти в пекло.
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01.08.2025 15:09 Відповісти
Хто там ще буде верещати що потрібно сідати з цими шизоїдними людоїдами за стіл переговорів і настане мир?
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01.08.2025 15:09 Відповісти
«Зеленський: Україна пропонує РФ перейти до рівня розмови лідерів»
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01.08.2025 15:42 Відповісти
Не транслюйте російську пропоганду.
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01.08.2025 15:12 Відповісти
Росія розвалиться, як розвалився і совок в свій час. Але совок не із-за нафти розвалився, ніякі Рейгани його не *******. І розвалився він не тому, що совкова планова економіка не витримала нових реалій, а розвлився, бо не було реальних лідерів, молодих і сильних комуністів, а була стара партійна *******, яка просто сконала разом із совком. Так саме і з росією буде. Сконає ***** і русні *****. От побачите
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01.08.2025 15:12 Відповісти
Совок розвалила сама гебня, бо хотіла позбутися комуністичної секти у владі.
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01.08.2025 15:18 Відповісти
Совок розвалився бо був імперією.
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01.08.2025 15:33 Відповісти
Колоніальною імперією від якої відвалилися колонії, яким було куди відвалюватися. ******* мочковія теж імперія, але в ній колонії оточені кацапами ( Татарстан, Башкирія, Якутія...). Хіба що крім Кавказу. Тому розвал раїсі почнеться з Кавказу.
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01.08.2025 15:38 Відповісти
Не всі побачать... А хотілося, щоб всі
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01.08.2025 15:57 Відповісти
Тому воно вбиває російськомовних українців й бомбить храми..коли ж воно вже подохне..
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01.08.2025 15:16 Відповісти
***** запистілось геть. Раніше казало, що нам не потрібні чужі землі, тільки звільнено рускагаварящіх від біндерафцев та нациків і фсьо.
А зараз вже «своє» повертає. Щоб тобі повертало всю нашу біль та сльози та твоїм виродкам ще на сто років вперед.
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01.08.2025 15:16 Відповісти
Твоє у тебе в валізке, потвора стара. А уся твоя недоімперія це болота навколо мацкви.
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01.08.2025 15:18 Відповісти
Хоча б їх вже монголи повернули до себе.
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01.08.2025 15:21 Відповісти
І як таке *****,земля носить?
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01.08.2025 15:26 Відповісти
Бреше, кур-р-рва.. За Кючук-Кайнарджійським договором була проголошена повна незалежність Кримського ханства, кубанських татар та ін. як від Османської імперії, так і від Росії.
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01.08.2025 15:28 Відповісти
тупий нацик путлєр ніяк не може зрозуміти, що масква не Київ...
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01.08.2025 15:30 Відповісти
У Росії вироблено перший серійний "Орешник" Джерело: https://censor.net/ua/n3566481

Шо опять?!
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01.08.2025 15:31 Відповісти
Вдавиться падлюка тою територією
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01.08.2025 15:32 Відповісти
Здається у діда з головою вже зовсім все погано...
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01.08.2025 15:32 Відповісти
Оце про сросійську мову та провославної церкви треба сруськочелюсним кожень день давати читати,бо у довбням сросійськомовним в Україні ще не доходить ,що мова має значеня,сросіяки за " язик" Українців вбивають,на захоплених територіях все Українське забороняють,напнвно у сросіяк розуму більше ніж у " нас так научили,ми так привикли" .
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01.08.2025 15:35 Відповісти
ху*ло ботоксне ,але не тупий , він клепає імперію ,а заяви такі розраховани ,на тих ,хто книжкі не читали і досі дивляться марахвет 🤡...ждуни , малороси та взагалі навіть ті ,хто живе і народилися в Україні ,а всеодно заздрять своїй же землі ...
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01.08.2025 15:35 Відповісти
Твоє буде 2м×1м,а якщо в кремлівську стіну,то віконце буде.Хіба може сіфілітика леніна посунеш,рядом приляжеш під склом?
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01.08.2025 15:35 Відповісти
у гусских навіть своєї республіки, чи автономії, немає в складі рф..
про яке те своє пи***дить дід кабаєв?
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01.08.2025 15:38 Відповісти
Ну все як завжди: Україну у її нинішньому вигляді створив члєнін, а Україні, українців та українську мову вигадав австрійській генштаб. Просто наглухо контужений. Жодні зустрічі з цією жабою нічого не вирішать. Його треба просто ГРОХНУТИ. Просто за те, що воно зробило і продовжує робити. І це буде справедливо.
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01.08.2025 15:40 Відповісти
Так любе вторгнення і війну можна виправдати - в Грузію теж прийшли за "своїм"? - по його ******* словаки чехи румуни зараз повинні дубасити угорців - бо ті їх вигнали
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01.08.2025 15:44 Відповісти
Щоб ти здох тварина! В корчах та муках!! Разом з усіма твоїми родичами та друзями,прихильниками і послідовниками!!
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01.08.2025 15:45 Відповісти
Ну и зачем Трамп дал ему 8 дней?
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01.08.2025 15:47 Відповісти
З власного старого допису:
"Власне кажучи, ці питання будуть адресовані інтернаціоналістам Совка, тобто сконавшого в Бозі, чи то більш вірогідно в Сатані, СРСР. Мабуть тому я ці питання адресую їм, бо інших інтернаціоналістів, крім совкових, не знаю. Взагалі, під час своїх численних подорожей по країнах світу я зустрів тільки одного інтернаціоналіста, вірніше інтернаціоналістку. Бувшого німецького совка з НДР, яка колись, закінчивши університет ім. Гумбольдта в Берліні по курсу медицини, добровільно поїхала надавати інтернаціональну допомогу сандіністському народу Нікарагуа. Там груба дійсність швидко полагодила їй мозок на рахунок того, хто є хто в дійсності, а не як з журнальних картинок, кращий друг теперішньої Росії Даніель Ортега з його сандіністами. Лікування мозку грубою дійсністю було таким вдалим, що після Нікарагуа вона опинилась спочатку в США , а потім всередині муру, що тоді існував навкруг Західного Берліна, де згодом і зустріла об*єднання Німеччини.
Як антипод інтернаціоналізму існує так званий буржуазний націоналізм, український варіант якого совкові інтернаціоналісти люто ненавидять. "
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01.08.2025 15:54 Відповісти
цікаво про що наш "лідер" збирається говорити з цим "лідером"???
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01.08.2025 15:54 Відповісти
досить називати імперію росією. "федерацію" населяють не росіяни, а поневолені 110 народів і народнестей. коли ми називаємо цей конгломерат росією то ми немовби візуалізуємо цю купу в одне ціле
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01.08.2025 15:59 Відповісти
виверне тебе **** "наізнанку"
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01.08.2025 16:00 Відповісти
 
 