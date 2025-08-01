Путин о войне: "Россия не захватывает территории Украины, а возвращает свое"
Российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал полномасштабное вторжение в Украину и захват украинских территорий тем, что Россия "возвращает свое".
Его заявления цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного - без каких-либо временных ограничений - мира (в) Украине. Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - утверждает он.
"РФ сейчас просто возвращает свои земли, мы ни в коем случае не захватываем территорию Украины в ходе спецоперации (так РФ называет полномасштабное вторжение в Украину - ред.)", - сказал цинично Путин.
Он также назвал российскую власть "законной", в отличие от украинской.
Путин назвал основной целью войны против Украины -- "искоренение причин кризиса в Украине и обеспечение безопасности России".
"Безопасность РФ и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности. Важно обеспечить условия для русского языка и православной церкви (в) Украине... В России произведен первый серийный "Орешник", он поступил в войска РФ", - добавил глава Кремля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще ми дивуємось шо на Параші населення суцільне з дебілів а у нах то самцарь дебіл.
вона була до путіна, при путіні, і буде після путіна
завдання України - зробити так щоб ця внутрішня боротьба русскіх еліт розвалила їхню імперію
історія Латинської Америки тут мало допоможе, бо океану нема
А зараз вже «своє» повертає. Щоб тобі повертало всю нашу біль та сльози та твоїм виродкам ще на сто років вперед.
Шо опять?!
про яке те своє пи***дить дід кабаєв?
"Власне кажучи, ці питання будуть адресовані інтернаціоналістам Совка, тобто сконавшого в Бозі, чи то більш вірогідно в Сатані, СРСР. Мабуть тому я ці питання адресую їм, бо інших інтернаціоналістів, крім совкових, не знаю. Взагалі, під час своїх численних подорожей по країнах світу я зустрів тільки одного інтернаціоналіста, вірніше інтернаціоналістку. Бувшого німецького совка з НДР, яка колись, закінчивши університет ім. Гумбольдта в Берліні по курсу медицини, добровільно поїхала надавати інтернаціональну допомогу сандіністському народу Нікарагуа. Там груба дійсність швидко полагодила їй мозок на рахунок того, хто є хто в дійсності, а не як з журнальних картинок, кращий друг теперішньої Росії Даніель Ортега з його сандіністами. Лікування мозку грубою дійсністю було таким вдалим, що після Нікарагуа вона опинилась спочатку в США , а потім всередині муру, що тоді існував навкруг Західного Берліна, де згодом і зустріла об*єднання Німеччини.
Як антипод інтернаціоналізму існує так званий буржуазний націоналізм, український варіант якого совкові інтернаціоналісти люто ненавидять. "
А до речі, а куди він дінеться, як агент кгб "Краснов"?
Логіка Гітлера перед Мюнхен38.
І умовний Захід, при відсиджуванні США за океаном під димовою завісою нейтралітету, дозволили т. Гітлеру "повернути своє". "Peace for our time" /"Мир для нашого часу" пообіцяв англійцям і всьому світу Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером у 1938 році. А тим часом вже розпалювалося вогнище другої світової
В Чемберлени 21-го століття тепер квапиться Трамп. Парадокс в тому що "Історія вчить, що нічого не навчила" Людство не засвоює уроки історії та повторюють ті ж помилки.
Для ************** - годі й казати.