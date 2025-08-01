Путин о войне: "Россия не захватывает территории Украины, а возвращает свое"

Российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал полномасштабное вторжение в Украину и захват украинских территорий тем, что Россия "возвращает свое".

Его заявления цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного - без каких-либо временных ограничений - мира (в) Украине. Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - утверждает он.

"РФ сейчас просто возвращает свои земли, мы ни в коем случае не захватываем территорию Украины в ходе спецоперации (так РФ называет полномасштабное вторжение в Украину - ред.)", - сказал цинично Путин.

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Он также назвал российскую власть "законной", в отличие от украинской.

Путин назвал основной целью войны против Украины -- "искоренение причин кризиса в Украине и обеспечение безопасности России".

"Безопасность РФ и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности. Важно обеспечить условия для русского языка и православной церкви (в) Украине... В России произведен первый серийный "Орешник", он поступил в войска РФ", - добавил глава Кремля.

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