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Новости Заявления Путина об Украине Требования Путина относительно войны в Украине
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Путин о войне: "Россия не захватывает территории Украины, а возвращает свое"

Путин цинично оправдал нападение на Украину

Российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал полномасштабное вторжение в Украину и захват украинских территорий тем, что Россия "возвращает свое".

Его заявления цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного - без каких-либо временных ограничений - мира (в) Украине. Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", - утверждает он.

"РФ сейчас просто возвращает свои земли, мы ни в коем случае не захватываем территорию Украины в ходе спецоперации (так РФ называет полномасштабное вторжение в Украину - ред.)", - сказал цинично Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - Трампу: Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий

Он также назвал российскую власть "законной", в отличие от украинской.

Путин назвал основной целью войны против Украины -- "искоренение причин кризиса в Украине и обеспечение безопасности России".

"Безопасность РФ и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности. Важно обеспечить условия для русского языка и православной церкви (в) Украине... В России произведен первый серийный "Орешник", он поступил в войска РФ", - добавил глава Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин еще в 1994 году претендовал на Крым, восток Украины и Казахстан, - архив МИД Германии

Автор: 

путин владимир (31770) территориальная целостность (243) переговоры с Россией (1228) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+30
Твоє тебе в пеклі чекає, мордо ботоксна.
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01.08.2025 15:04 Ответить
+28
О дебіл!
А ще ми дивуємось шо на Параші населення суцільне з дебілів а у нах то самцарь дебіл.
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01.08.2025 15:04 Ответить
+24
Твоя територія **** метр на півтора на кацапщині ,коли ти вже нарешті здохнеш і разом з тобою підуть на звалище історії огидний "русский мир".
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01.08.2025 15:06 Ответить
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О дебіл!
А ще ми дивуємось шо на Параші населення суцільне з дебілів а у нах то самцарь дебіл.
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01.08.2025 15:04 Ответить
Берлін також був їхній? Чому ж про це не говорить?
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01.08.2025 15:09 Ответить
Твоє тебе в пеклі чекає, мордо ботоксна.
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01.08.2025 15:04 Ответить
Твоя територія **** метр на півтора на кацапщині ,коли ти вже нарешті здохнеш і разом з тобою підуть на звалище історії огидний "русский мир".
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01.08.2025 15:06 Ответить
Йухло як паршивий блоггер ..пише каже якусь куйню з метою підняти бурленье говен в коментарях .чим більше срача тим більше ютуб заплатить.
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01.08.2025 15:06 Ответить
Своє на россії, це воючі болота навколо москви.
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01.08.2025 15:07 Ответить
А що хотіти від цієї ліліпутної молі-***** і є *****...педофіл і падлюка без честі і совісті...
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01.08.2025 15:07 Ответить
Гітлер вважав так само.
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01.08.2025 15:07 Ответить
Доречі, Хусейн теж вважав Кувейт "своїм". І теж щось не так вийшло.
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01.08.2025 15:09 Ответить
Так и мы не убиваем кацапов, а возвращаем их в лоно природы - в сырую землю !
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01.08.2025 15:07 Ответить
Блазень відповість?
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01.08.2025 15:08 Ответить
Спитай у дзеркалі.
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01.08.2025 16:29 Ответить
Я б цю гниду взяв і засадив на палю на мурашник...Щоб здихав сучий потрох довго перед тим як попасти в пекло.
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01.08.2025 15:09 Ответить
Хто там ще буде верещати що потрібно сідати з цими шизоїдними людоїдами за стіл переговорів і настане мир?
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01.08.2025 15:09 Ответить
«Зеленський: Україна пропонує РФ перейти до рівня розмови лідерів»
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01.08.2025 15:42 Ответить
Не транслюйте російську пропоганду.
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01.08.2025 15:12 Ответить
Росія розвалиться, як розвалився і совок в свій час. Але совок не із-за нафти розвалився, ніякі Рейгани його не *******. І розвалився він не тому, що совкова планова економіка не витримала нових реалій, а розвлився, бо не було реальних лідерів, молодих і сильних комуністів, а була стара партійна *******, яка просто сконала разом із совком. Так саме і з росією буде. Сконає ***** і русні *****. От побачите
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01.08.2025 15:12 Ответить
Совок розвалила сама гебня, бо хотіла позбутися комуністичної секти у владі.
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01.08.2025 15:18 Ответить
Совок розвалився бо був імперією.
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01.08.2025 15:33 Ответить
Колоніальною імперією від якої відвалилися колонії, яким було куди відвалюватися. ******* мочковія теж імперія, але в ній колонії оточені кацапами ( Татарстан, Башкирія, Якутія...). Хіба що крім Кавказу. Тому розвал раїсі почнеться з Кавказу.
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01.08.2025 15:38 Ответить
Не всі побачать... А хотілося, щоб всі
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01.08.2025 15:57 Ответить
росія багата покладами і єдина константа в її історії це боротьба за поклади
вона була до путіна, при путіні, і буде після путіна
завдання України - зробити так щоб ця внутрішня боротьба русскіх еліт розвалила їхню імперію
історія Латинської Америки тут мало допоможе, бо океану нема
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01.08.2025 17:04 Ответить
Тому воно вбиває російськомовних українців й бомбить храми..коли ж воно вже подохне..
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01.08.2025 15:16 Ответить
***** запистілось геть. Раніше казало, що нам не потрібні чужі землі, тільки звільнено рускагаварящіх від біндерафцев та нациків і фсьо.
А зараз вже «своє» повертає. Щоб тобі повертало всю нашу біль та сльози та твоїм виродкам ще на сто років вперед.
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01.08.2025 15:16 Ответить
Твоє у тебе в валізке, потвора стара. А уся твоя недоімперія це болота навколо мацкви.
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01.08.2025 15:18 Ответить
Хоча б їх вже монголи повернули до себе.
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01.08.2025 15:21 Ответить
І як таке *****,земля носить?
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01.08.2025 15:26 Ответить
Бреше, кур-р-рва.. За Кючук-Кайнарджійським договором була проголошена повна незалежність Кримського ханства, кубанських татар та ін. як від Османської імперії, так і від Росії.
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01.08.2025 15:28 Ответить
тупий нацик путлєр ніяк не може зрозуміти, що масква не Київ...
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01.08.2025 15:30 Ответить
У Росії вироблено перший серійний "Орешник" Джерело: https://censor.net/ua/n3566481

Шо опять?!
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01.08.2025 15:31 Ответить
Вдавиться падлюка тою територією
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01.08.2025 15:32 Ответить
Здається у діда з головою вже зовсім все погано...
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01.08.2025 15:32 Ответить
Оце про сросійську мову та провославної церкви треба сруськочелюсним кожень день давати читати,бо у довбням сросійськомовним в Україні ще не доходить ,що мова має значеня,сросіяки за " язик" Українців вбивають,на захоплених територіях все Українське забороняють,напнвно у сросіяк розуму більше ніж у " нас так научили,ми так привикли" .
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01.08.2025 15:35 Ответить
Сруськочелюсних вже не перевиховати. Там мозок не сприймає нову інформацію та не здатен аналізувати. Вони живуть тільки власними переконаннями і не сприймають реальність. Пам'ятаєте ДМБ: "Відішь сусліка? Нєт. І я нє віжу, а он єсть"...
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01.08.2025 17:01 Ответить
ху*ло ботоксне ,але не тупий , він клепає імперію ,а заяви такі розраховани ,на тих ,хто книжкі не читали і досі дивляться марахвет 🤡...ждуни , малороси та взагалі навіть ті ,хто живе і народилися в Україні ,а всеодно заздрять своїй же землі ...
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01.08.2025 15:35 Ответить
Твоє буде 2м×1м,а якщо в кремлівську стіну,то віконце буде.Хіба може сіфілітика леніна посунеш,рядом приляжеш під склом?
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01.08.2025 15:35 Ответить
у гусских навіть своєї республіки, чи автономії, немає в складі рф..
про яке те своє пи***дить дід кабаєв?
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01.08.2025 15:38 Ответить
Ну все як завжди: Україну у її нинішньому вигляді створив члєнін, а Україні, українців та українську мову вигадав австрійській генштаб. Просто наглухо контужений. Жодні зустрічі з цією жабою нічого не вирішать. Його треба просто ГРОХНУТИ. Просто за те, що воно зробило і продовжує робити. І це буде справедливо.
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01.08.2025 15:40 Ответить
Так любе вторгнення і війну можна виправдати - в Грузію теж прийшли за "своїм"? - по його ******* словаки чехи румуни зараз повинні дубасити угорців - бо ті їх вигнали
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01.08.2025 15:44 Ответить
Щоб ти здох тварина! В корчах та муках!! Разом з усіма твоїми родичами та друзями,прихильниками і послідовниками!!
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01.08.2025 15:45 Ответить
Ну и зачем Трамп дал ему 8 дней?
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01.08.2025 15:47 Ответить
З власного старого допису:
"Власне кажучи, ці питання будуть адресовані інтернаціоналістам Совка, тобто сконавшого в Бозі, чи то більш вірогідно в Сатані, СРСР. Мабуть тому я ці питання адресую їм, бо інших інтернаціоналістів, крім совкових, не знаю. Взагалі, під час своїх численних подорожей по країнах світу я зустрів тільки одного інтернаціоналіста, вірніше інтернаціоналістку. Бувшого німецького совка з НДР, яка колись, закінчивши університет ім. Гумбольдта в Берліні по курсу медицини, добровільно поїхала надавати інтернаціональну допомогу сандіністському народу Нікарагуа. Там груба дійсність швидко полагодила їй мозок на рахунок того, хто є хто в дійсності, а не як з журнальних картинок, кращий друг теперішньої Росії Даніель Ортега з його сандіністами. Лікування мозку грубою дійсністю було таким вдалим, що після Нікарагуа вона опинилась спочатку в США , а потім всередині муру, що тоді існував навкруг Західного Берліна, де згодом і зустріла об*єднання Німеччини.
Як антипод інтернаціоналізму існує так званий буржуазний націоналізм, український варіант якого совкові інтернаціоналісти люто ненавидять. "
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01.08.2025 15:54 Ответить
цікаво про що наш "лідер" збирається говорити з цим "лідером"???
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01.08.2025 15:54 Ответить
досить називати імперію росією. "федерацію" населяють не росіяни, а поневолені 110 народів і народнестей. коли ми називаємо цей конгломерат росією то ми немовби візуалізуємо цю купу в одне ціле
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01.08.2025 15:59 Ответить
виверне тебе **** "наізнанку"
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01.08.2025 16:00 Ответить
Зважаючи на раніші заяви *****, що там, куди ступила нога кацапа в обісраних кирзачах, то вже навіки кацапське, нічого дивного, чи нового в цій заяві нема.
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01.08.2025 16:20 Ответить
Трамп погодиться?

А до речі, а куди він дінеться, як агент кгб "Краснов"?
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01.08.2025 16:21 Ответить
"Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Логіка Гітлера перед Мюнхен38.

І умовний Захід, при відсиджуванні США за океаном під димовою завісою нейтралітету, дозволили т. Гітлеру "повернути своє". "Peace for our time" /"Мир для нашого часу" пообіцяв англійцям і всьому світу Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером у 1938 році. А тим часом вже розпалювалося вогнище другої світової

В Чемберлени 21-го століття тепер квапиться Трамп. Парадокс в тому що "Історія вчить, що нічого не навчила" Людство не засвоює уроки історії та повторюють ті ж помилки.
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01.08.2025 16:26 Ответить
Калінінград -исконно руське місто, курільскі острови, шпіцберген, Запоріжжя, та інші.
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01.08.2025 16:26 Ответить
Для Трумпа і путінфештейнів пояснення цілком задовільне.
Для ************** - годі й казати.
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01.08.2025 16:39 Ответить
Стара пісня всіх окупантів
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01.08.2025 16:49 Ответить
Тобто запорожці були московитами?
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01.08.2025 16:50 Ответить
Пуйло-пнх!!!!
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01.08.2025 16:55 Ответить
 
 