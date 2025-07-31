В архивах МИД Германии сохранилось упоминание о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще в 1994 году не признавал границ России и озвучивал территориальные претензии на Крым, восток Украины и Казахстан.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге рассказывал, что 14 января 1994 года Путин "с ударением" повторил то, что уже говорил ему ранее:"Крым, восток Украины и север Казахстана - по меньшей мере эти территории - никогда не были чужими странами для России, а всегда были частью российской территории".

Консул также добавил, что услышал от Путина такие слова:"Ни одному россиянину нельзя объяснить, что теперь это для него чужая страна".

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Тогда диктатор Путин указал на национальное чувство россиян, которое немцам, "видимо, трудно понять".

Этот комментарий немецкого дипломата содержится в издании, опубликованном Институтом современной истории.

В 1994 году российский диктатор был первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

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