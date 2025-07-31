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Новости Оккупация Крыма Территориальные уступки
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Путин еще в 1994 году претендовал на Крым, восток Украины и Казахстан, - архив МИД Германии

Российский диктатор Владимир Путин

В архивах МИД Германии сохранилось упоминание о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще в 1994 году не признавал границ России и озвучивал территориальные претензии на Крым, восток Украины и Казахстан.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге рассказывал, что 14 января 1994 года Путин "с ударением" повторил то, что уже говорил ему ранее:"Крым, восток Украины и север Казахстана - по меньшей мере эти территории - никогда не были чужими странами для России, а всегда были частью российской территории".

Консул также добавил, что услышал от Путина такие слова:"Ни одному россиянину нельзя объяснить, что теперь это для него чужая страна".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин, возможно, имеет территориальные амбиции за пределами Украины, - Трамп

Тогда диктатор Путин указал на национальное чувство россиян, которое немцам, "видимо, трудно понять".

Этот комментарий немецкого дипломата содержится в издании, опубликованном Институтом современной истории.

В 1994 году российский диктатор был первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Автор: 

Германия (7196) Казахстан (783) Крым (26439) путин владимир (31770) территориальные претензии (120)


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Топ комментарии
+3
Все почалося коли з Криму виселили кримських татар і заселили військовими пенсіонерами.
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31.07.2025 23:56 Ответить
+2
А Сатурн і Плутон?
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31.07.2025 23:21 Ответить
+1
Так. Таксувало. Але між сесіями Лєнгоссавєта. Треба ж було якось на красний пінджак заробляти.
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31.07.2025 23:27 Ответить
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А Сатурн і Плутон?
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31.07.2025 23:21 Ответить
ОсобЄнно Плутон його хвилював дуже...
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31.07.2025 23:48 Ответить
Може хтось щось поплутав… в 94 ***** таксувало… чи може щось підслуховував за дверима адміністрації Сабчака ….
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31.07.2025 23:23 Ответить
Так. Таксувало. Але між сесіями Лєнгоссавєта. Треба ж було якось на красний пінджак заробляти.
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31.07.2025 23:27 Ответить
А сабчак від слова сабака?
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31.07.2025 23:49 Ответить
Сабчак від слова лошак.
батько лошаді
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01.08.2025 00:00 Ответить
20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який порушив запитання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?».
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
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31.07.2025 23:30 Ответить
Автономія, яка дала поштовх до що сталось 14 року.
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31.07.2025 23:32 Ответить
Все почалося коли з Криму виселили кримських татар і заселили військовими пенсіонерами.
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31.07.2025 23:56 Ответить
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
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31.07.2025 23:34 Ответить
У березні 1995 року український парламент скасовує кримську Конституцію 1992 року, а разом із нею ‒ посаду президента Криму.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
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31.07.2025 23:39 Ответить
Тоді ‒ у 1995 році ‒ президент Росії Борис Єльцин виступав за зближення з Заходом, тому визнавав територіальну цілісність України.

Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.
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31.07.2025 23:40 Ответить
Позбавленого посади Юрія Мєшкова вивезли до Москви російські військові.

Пізніше він говорив, що на півострові його отруїли й це була не втеча, а евакуація.
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31.07.2025 23:42 Ответить
Дякую за інформацію. Але я її спостерігав зсередини.
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01.08.2025 00:03 Ответить
Плешивый чекист стал царём только в 2000 году. Немецкая разведка что-то путает.
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31.07.2025 23:33 Ответить
Хіба в нього не було язика в часи його роботи на Собчака?
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01.08.2025 00:04 Ответить
😎
-Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити -
прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Родіна"...
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31.07.2025 23:39 Ответить
Руская скрєпная Родіна нє только там где на уліце слишно -Є ... тваю мать! А і там гдє какіє то осли пасаділі бірьозкі. А єслі такіх ослов много, то і наша Родіна нє імєєт канца. (с) Із слов путіна мальчіку в трусіках.
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01.08.2025 00:12 Ответить
Дивлячись на їбало *****, воно все більше стає схожим на трупака.
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31.07.2025 23:42 Ответить
×уйло тоді претендував хіба що на мінет собчаку та по пиво збігати
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31.07.2025 23:48 Ответить
Блін, в 1994 році ***** за Собчаком валізку носив. І шо він тоді казав - на те всім навкруги було абсолютно похєр...
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31.07.2025 23:56 Ответить
Іларіонов-умнічка вибудував альтернативну модель російської історичної ідентичності, яка починається від битви під тульским Алєксіном (там до речі "г"екають як в Україні), і налічує 553 роки. Ця модель не претендує на Україну чи Казахстан, дуже європейська модель (він порівнює Русь з імперією Шарлеманя яка є спільною для практично всіх європейських народів).
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01.08.2025 00:11 Ответить
але такого оленя як зеленський він чекав все життя
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01.08.2025 00:16 Ответить
 
 