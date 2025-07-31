В архівах МЗС Німеччини збереглася згадка про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ще у 1994 році не визнавав кордонів Росії та озвучував територіальні претензії на Крим, схід України та Казахстан.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Так, генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі розповідав, що 14 січня 1994 року Путін "з наголосом" повторив те, що вже говорив йому раніше: "Крим, схід України та північ Казахстану — щонайменше ці території — ніколи не були чужими країнами для Росії, а завжди були частиною російської території".

Консул також додав, що почув від Путіна такі слова: "Жодному росіянину не можна пояснити, що тепер це для нього чужа країна".

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Тоді диктатор Путін вказав на національне почуття росіян, яке німцям, "мабуть, важко зрозуміти".

Цей коментар німецького дипломата міститься у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії.

У 1994 році російський диктатор був першим заступником голови уряду Санкт-Петербурга.

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