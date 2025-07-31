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Путін ще у 1994 році претендував на Крим, схід України та Казахстан, - архів МЗС Німеччини

Російський диктатор Володимир Путін

В архівах МЗС Німеччини збереглася згадка про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ще у 1994 році не визнавав кордонів Росії та озвучував територіальні претензії на Крим, схід України та Казахстан.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Так, генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі розповідав, що 14 січня 1994 року Путін "з наголосом" повторив те, що вже говорив йому раніше: "Крим, схід України та північ Казахстану — щонайменше ці території — ніколи не були чужими країнами для Росії, а завжди були частиною російської території".

Консул також додав, що почув від Путіна такі слова: "Жодному росіянину не можна пояснити, що тепер це для нього чужа країна".

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Тоді диктатор Путін вказав на національне почуття росіян, яке німцям, "мабуть, важко зрозуміти".

Цей коментар німецького дипломата міститься у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії.

У 1994 році російський диктатор був першим заступником голови уряду Санкт-Петербурга.

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Автор: 

Німеччина (7625) Казахстан (882) Крим (14205) путін володимир (24359) територіальні претензії (19)


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Топ коментарі
+6
Все почалося коли з Криму виселили кримських татар і заселили військовими пенсіонерами.
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31.07.2025 23:56 Відповісти
+3
Автономія, яка дала поштовх до що сталось 14 року.
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31.07.2025 23:32 Відповісти
+3
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
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31.07.2025 23:34 Відповісти
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А Сатурн і Плутон?
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31.07.2025 23:21 Відповісти
ОсобЄнно Плутон його хвилював дуже...
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31.07.2025 23:48 Відповісти
Може хтось щось поплутав… в 94 ***** таксувало… чи може щось підслуховував за дверима адміністрації Сабчака ….
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31.07.2025 23:23 Відповісти
Так. Таксувало. Але між сесіями Лєнгоссавєта. Треба ж було якось на красний пінджак заробляти.
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31.07.2025 23:27 Відповісти
А сабчак від слова сабака?
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31.07.2025 23:49 Відповісти
Сабчак від слова лошак.
батько лошаді
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01.08.2025 00:00 Відповісти
20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який порушив запитання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?».
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
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31.07.2025 23:30 Відповісти
Автономія, яка дала поштовх до що сталось 14 року.
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31.07.2025 23:32 Відповісти
Все почалося коли з Криму виселили кримських татар і заселили військовими пенсіонерами.
показати весь коментар
31.07.2025 23:56 Відповісти
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
показати весь коментар
31.07.2025 23:34 Відповісти
У березні 1995 року український парламент скасовує кримську Конституцію 1992 року, а разом із нею ‒ посаду президента Криму.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
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31.07.2025 23:39 Відповісти
Тоді ‒ у 1995 році ‒ президент Росії Борис Єльцин виступав за зближення з Заходом, тому визнавав територіальну цілісність України.

Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.
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31.07.2025 23:40 Відповісти
Позбавленого посади Юрія Мєшкова вивезли до Москви російські військові.

Пізніше він говорив, що на півострові його отруїли й це була не втеча, а евакуація.
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31.07.2025 23:42 Відповісти
Дякую за інформацію. Але я її спостерігав зсередини.
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01.08.2025 00:03 Відповісти
Плешивый чекист стал царём только в 2000 году. Немецкая разведка что-то путает.
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31.07.2025 23:33 Відповісти
Хіба в нього не було язика в часи його роботи на Собчака?
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01.08.2025 00:04 Відповісти
та яка развєдка? це ж спогади німецького дипломата, консула. а плєшивий тоді був не сцарьом, а носільщиком у мера Пітєра Собчака. тому цілком міг він тоді і пересікатися із тим німецьким консулом.
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01.08.2025 00:40 Відповісти
😎
-Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити -
прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Родіна"...
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31.07.2025 23:39 Відповісти
Руская скрєпная Родіна нє только там где на уліце слишно -Є ... тваю мать! А і там гдє какіє то осли пасаділі бірьозкі. А єслі такіх ослов много, то і наша Родіна нє імєєт канца. (с) Із слов путіна мальчіку в трусіках.
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01.08.2025 00:12 Відповісти
Дивлячись на їбало *****, воно все більше стає схожим на трупака.
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31.07.2025 23:42 Відповісти
×уйло тоді претендував хіба що на мінет собчаку та по пиво збігати
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31.07.2025 23:48 Відповісти
Блін, в 1994 році ***** за Собчаком валізку носив. І шо він тоді казав - на те всім навкруги було абсолютно похєр...
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31.07.2025 23:56 Відповісти
Іларіонов-умнічка вибудував альтернативну модель російської історичної ідентичності, яка починається від битви під тульским Алєксіном (там до речі "г"екають як в Україні), і налічує 553 роки. Ця модель не претендує на Україну чи Казахстан, дуже європейська модель (він порівнює Русь з імперією Шарлеманя яка є спільною для практично всіх європейських народів).
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01.08.2025 00:11 Відповісти
але такого оленя як зеленський він чекав все життя
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01.08.2025 00:16 Відповісти
"Демократ" Собчак ще той росіський шовініст і імперщик. Нещодавна я натрапила в інтернеті на одну з його розмов із жургалістом, там такі його висловлювання стосовно України, що майже не відрізняється від того, що зараз кажуть російські пропагандисти, хіба що у Собчака це в більш культурній формі.
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01.08.2025 01:04 Відповісти
 
 