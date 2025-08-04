Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому": Передумовою є мир в Україні

Президент Чехії Петр Павел не виключає відновлення співпраці з Росією та ведення з нею бізнесу, але для цього необхідною умовою має бути досягнення мирної угоди РФ з Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Чехії заявив про потребу посадити Росію за стіл переговорів для завершення її війни проти України.

"Треба обговорити припинення вогню, а потім і мирну угоду. Після того як ми досягнемо мирної угоди ми зможемо почати відбудову України й потенційно, на основі російської поведінки, також повертати Росію за стіл, коли йдеться про питання європейської безпеки або будь-яку співпрацю чи бізнес з Росією, який ми мали раніше", - наголосив Павел.

"Але базовою передумовою всього цього є мир в Україні", - додав президент Чехії.

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