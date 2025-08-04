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Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому": Передумовою є мир в Україні

Петр Павел не виключає повернення до співпраці з РФ

Президент Чехії Петр Павел не виключає відновлення співпраці з Росією та ведення з нею бізнесу, але для цього необхідною умовою має бути досягнення мирної угоди РФ з Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Чехії заявив про потребу посадити Росію за стіл переговорів для завершення її війни проти України.

"Треба обговорити припинення вогню, а потім і мирну угоду. Після того як ми досягнемо мирної угоди ми зможемо почати відбудову України й потенційно, на основі російської поведінки, також повертати Росію за стіл, коли йдеться про питання європейської безпеки або будь-яку співпрацю чи бізнес з Росією, який ми мали раніше", - наголосив Павел.

"Але базовою передумовою всього цього є мир в Україні", - додав президент Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел: Тимчасова окупація може стати ціною виживання України

Автор: 

росія (67030) Чехія (1689) Павел Петр (181) війна в Україні (5531)


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Топ коментарі
+12
Які ви всі жалюгідні...
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04.08.2025 17:04 Відповісти
+8
Гниле європейське мислення, що торгівлею та баришами можно відволікти людожера від бажання їсти людей. Жалюгідні торгаші.
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04.08.2025 17:17 Відповісти
+5
Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому"

Хоч ти, Петропавловський, хароший мужик, ви там на Заході, аж всцикаєтесь з нетерплячки, аби все повернути взад!
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04.08.2025 17:06 Відповісти
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Які ви всі жалюгідні...
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04.08.2025 17:04 Відповісти
Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому"

Хоч ти, Петропавловський, хароший мужик, ви там на Заході, аж всцикаєтесь з нетерплячки, аби все повернути взад!
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04.08.2025 17:06 Відповісти
Цей чех скоріше камчатський ніж петропавловський.
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04.08.2025 18:08 Відповісти
Бо коли мацьквє трі часа дня,в пєтропавлосккамчатскій полночь.Кацапи пів Чехії скупили,можливо і Павелу щось перепало.
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04.08.2025 18:38 Відповісти
Цей хєнєрал хоче нашої капітуляції, бо дуже втомився від війни. *****.
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04.08.2025 17:10 Відповісти
О, так з цього і треба було починати. Бізнес його цікавить. Тому він буде радити і змиритися з окупацією, і підписати принизливу капітуляцію, і відмовитися від вступу до ЄС та НАТО. І ще багато чого.
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04.08.2025 17:10 Відповісти
Поки є окупованим хоч один метр української землі, ніякого зняття санкцій бути не може. Протилежне рішення є зрадою України.
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04.08.2025 17:11 Відповісти
А вони нам нічого не винні.
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04.08.2025 17:13 Відповісти
Та нам взагалі ніхто нічого не винен! Навіть пересидент зелєнскій.
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04.08.2025 17:18 Відповісти
От з нього і треба починати вигнання ворогів України. Без цього не буде ніякого миру в Україні, бо не тільки пуйло і кацапня бажають знищення нашої нації, а ще й оці "українські" гниди в тилу.
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04.08.2025 18:00 Відповісти
Ми теж нікому нічого не винні. Зараз наштампуємо ядерної зброї і радіоактивних дронів і будемо махати над всім світом щоб всі несли нам гроші і танцювали перед нами ато бахнем.
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04.08.2025 19:25 Відповісти
Від Павела подібні "месиджі" (чи в такому ключі, хоч і "завуальовані") звучали практично з самого початку повномасштабного наступу.
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04.08.2025 17:15 Відповісти
Гниле європейське мислення, що торгівлею та баришами можно відволікти людожера від бажання їсти людей. Жалюгідні торгаші.
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04.08.2025 17:17 Відповісти
Цей чувак, на відміну від лицемірних ліваків, завжди ріже правду-матку, те, що бояться сказати інші "партнери". Слухайте його, і екстраполюйте це на весь Захід: як тільки настане мир, Захід знову побіжить лизатися з кацапами.
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04.08.2025 17:19 Відповісти
Нам потрібні люті, віддані справі націоналісти! Вже очевидно що ЄС та США бачать в нас виключно бампер і сіру зону між Європою і ***********. Лише в такому стані їх Україна влаштовує. Звідси, якщо ми з цим погодимось то в такому стані ми і залишимось до того моменту поки все населення не виїде звідси, а тих хто не встиг винищать. Чуєш російську мову - стріляй на звук. Бачиш окупанта - вбивай на місці. Інакше смерть нам усім...
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04.08.2025 17:25 Відповісти
А, ти войовничий не хочеш піти і постріляти окупанта, чи краще на дивані.
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04.08.2025 17:41 Відповісти
Переводиш рейки на особистості бо по суті сказати нічого. Отримуй! Ти ще не втік? Що ти тут досі трусишся? Уйобуй *****! Міротворєц ****. Капітулянт-гуманіст ************ розиву. Мабуть досі рускім язиком ***** сраку лижеш.
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04.08.2025 17:52 Відповісти
Я з 31 березня 2022 року в ЗСУ, катаюся по безкрайнім просторам Донецької та Харківської області, тому мені є щось сказати.
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04.08.2025 18:06 Відповісти
Ну то вчись говори по ділу, а не переходити на особистості. Я тобі що маю свою біогргафію тут викладати бо ти "катаєшся по бескрайнім просторам"?
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04.08.2025 18:46 Відповісти
Не люблю диванних патріотів.
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04.08.2025 19:36 Відповісти
Я здесь, стреляй!
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04.08.2025 17:56 Відповісти
Вважай що я тебе вже застрелив. Амінь.
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04.08.2025 18:48 Відповісти
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04.08.2025 18:51 Відповісти
Похоже, что он так ничего и не понял.🤦‍♂️
И это Павел, который всегда выглядел более решительно по сравнению с многими другими.
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04.08.2025 17:40 Відповісти
Он как и все наши ''западные партнеры'' уже давно понял - money first...Или еще есть те кто думает что Европа очень переживает за Украину? Нет, там уже давно всем пох
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04.08.2025 18:42 Відповісти
А от це вже занадто.
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04.08.2025 17:55 Відповісти
"Про це він сказав в інтерв'ю BBC."

ВВС - це рупор кремля! Скiльки тобi заплатили за iнтерв'ю, Павел?
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04.08.2025 17:55 Відповісти
Кацапы никогда не станут нормальным государством. И пускай все боятся с ними воевать, потому что, чуть что - кацапы, сами, заикаясь от страха, начинают трясти ядерным оружием. Но их можно, нет, их обязательно нужно уничтожить экономически. Разделить этих упырей на 5- 10 стран и Мир на несколько сотен лет (возможно) вздохнет спокойно.
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04.08.2025 18:29 Відповісти
Тобто Павел готовий знову сісти за обідній стіл з маніяком який згвалтував і вбив його жінку і дітей, а одну дитину забрав собі для розваг? Мразота продажна. Тоді вже Гітлера і фашистів реабілітуйте. Вони ж вже закінчили війну.
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04.08.2025 18:59 Відповісти
 
 